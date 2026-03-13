Petro se refirió a la captura de Sebastián Marset, el narco al que señaló por el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci: “Me quería asesinar”

Marset es uno de los mayores objetivos por parte de las autoridades en todo el continente, como parte de la lucha antidrogas - créditos EFE/ Noelia F. Aceituno | Presidencia de la República | Interpol / sitio web

Las autoridades de Bolivia confirmaron la mañana del viernes 13 de marzo de 2026 la detención de Sebastián Marset, señalado como líder de una organización internacional de tráfico de drogas, en la región de Santa Cruz, en Bolivia.

El operativo puso fin a la huida del ciudadano uruguayo, buscado por organismos de seguridad de varios países.

En Colombia, el narco ha sido relacionado en más de una ocasión por parte del presidente Gustavo Petro en algunos de sus discursos, en los que se refirió al crimen del fiscal paraguayo antimafia Marcelo Pecci, mientras disfrutaba de su luna de miel en la isla de Barú (Cartagena de Indias, Bolívar) junto a su esposa en 2022.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El caso no pasó por alto para el jefe de Estado colombiano, que a través de su cuenta de X se refirió a la caída del narco uruguayo.

“Este señor (Marset) me quería asesinar en el ejercicio de mi cargo como presidente de la República, era muy amigo de gentes de la Fiscalía de alto nivel que permitieron que se borrara su nombre de los expedientes del asesinato del fiscal paraguayo Pecci en Cartagena, Colombia”, señaló al principio de su publicación el mandatario.

Petro señaló que Marset es integrante de la Junta del Narcotráfico - crédito @petrogustav/X

El caso no pasó por alto para el jefe de Estado colombiano, que a través de su cuenta de X se refirió a la caída del narco uruguayo.

“Este señor (Marset) me quería asesinar en el ejercicio de mi cargo como presidente de la República, era muy amigo de gentes de la Fiscalía de alto nivel que permitieron que se borrara su nombre de los expedientes del asesinato del fiscal paraguayo Pecci en Cartagena, Colombia”, señaló al principio de su publicación el mandatario.

En el mismo mensaje, Petro afirmó que el fiscal Pecci “fue asesinado en su luna de miel y ante su mujer embarazada, como si la vendetta reviviera”.

Al final de su declaración, el jefe de Estado colombiano acusó a Marset de ser “miembro de la junta del narcotráfico en Dubai”.

Por si fuera poco, el mandatario agregó que él (Marset) “y sus socios son los grandes capos de la cocaína en Europa y Medio Oriente, además de ser poseedores de minas de esmeraldas en Colombia”.

Según reportaron CNN y agencias internacionales como AFP y EFE, la captura se realizó en la zona de Las Palmas, un área vinculada a un antiguo mercado popular.

Asimismo, la emisora paraguaya ABC Cardinal señaló que alrededor de las 2:30 a. m. se desplegó un “megaoperativo policial por parte de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico”.

El 10 de mayo de 2022 fue asesinado el fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Cartagena - crédito @aguileraclaudi/Instagram

Marset, de nacionalidad uruguaya, permanecía prófugo desde el 29 de julio de 2023, fecha en la que evitó ser capturado durante un operativo policial en Santa Cruz de la Sierra.

Sobre él pesaban órdenes de captura de la justicia de Bolivia, Uruguay y Brasil, además de requerimientos de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), Europol e Interpol.

Por este criminal de talla internacional, la DEA ofrecía hasta 2 millones de dólares por información que permitiera su arresto.

El nombre de Marset aparece asociado al asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en mayo de 2022, ocurrido en una playa de Colombia. Aunque el uruguayo ha negado su implicación, la justicia de Colombia ya condenó a siete personas por este crimen, que también derivó en detenciones en Venezuela y El Salvador.

Durante el operativo, las fuerzas antidroga bolivianas publicaron fotografías mostrando la detención de cuatro personas, entre ellas una mujer y tres hombres, uno de los cuales sería Marset.

La criminóloga Gabriela Reyes confirmó en redes sociales la captura de Marset en Bolivia - crédito @gabrielabolivia/X

Los detenidos permanecían de espaldas a una pared, rodeados por agentes policiales, de acuerdo con imágenes difundidas por los medios.

La noticia se confirmó gracias a la publicación que realizó la criminóloga Gabriela Reyes R. desde su cuenta de X, y en la que mencionó al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereia: “Cayó Marset. Mucha gente debe estar MUY preocupada. Solo era cuestión de voluntad política. Muy bien por @Rodrigo_PazP”.