Natalia París reveló un peculiar gusto íntimo suyo y provocó reacciones encontradas en redes sociales: “Guácala”

A lo largo de tres décadas, Natalia París se ha mantenido como una de las figuras más populares entre los colombianos. Ya sea por sus apariciones como modelo, actriz o presentadora, sus diversas incursiones empresariales, su faceta como DJ, o sus puntos de vista sobre distintos temas (algunos de ellos controvertidos) le permitieron mantenerse vigente y trascender generaciones.

La antioqueña alcanzó la fama en los años 90 al aparecer en distintas publicidades, así como por ser la portada de los cuadernos escolares tan populares en los años 2000, ilustrados por algunas de las modelos top del momento, llevándola a transformarse en parte de la cultura popular del país.

Reconocida como una persona que no le teme a los cambios, París fue capaz de dar el salto a las redes sociales con resultados idénticos entre un público muy distinto al que la conoció inicialmente. Por estos días sus publicaciones alternan entre mostrarla pinchando en distintos escenarios tanto en Colombia como en el exterior, o interactuando con sus mascotas.

A los 52 años, la modelo todavía es admirada por su belleza y su figura, misma que no duda en presumir ante sus 1,7 millones de seguidores en Instagram. Tampoco tiene reparos en compartir sus ocurrencias, incluso si esas llevan a que genere reacciones divididas entre el público.

En una de sus historias instantáneas difundidas por la cuenta oficial de la emisora Tropicana, la modelo sorprendió al confesar que siente atracción por el olor natural de los hombres, especialmente por ese que se produce luego de una fiesta, producto de la transpiración y la acumulación de cuerpos en un espacio reducido.

“Algo muy personal de los olores, es que también me gusta la chuchita”, afirmó entre risas. “Cuando estoy muy enamorada y al otro día de una fiesta y tu novio tiene así como un olor a chuchita, pues ahí yo ya quedo flechada de amor”, expresó Natalia.

Las palabras de la modelo provocaron muestras públicas de apoyo e identificación, como la que se lee en el comentario: “No es olor a chucha, es una mezcla entre sudor y perfume que me encanta de mi hombre, el olor a macho es lo mejor”.

Otros usuarios, sin embargo, rechazaron la confesión al considerar que sobrepasa temas de higiene, que a menudo se reconoce como un aspecto esencial en la atracción. Una de las opiniones más rotundas fue la que soltó Yaya Muñoz, que comentó sin atenuantes “Guácala”, en respuesta a lo dicho por la paisa.

Natalia París reveló que tiene nueva pareja, tras dos años de celibato

Durante su paso por el programa Lo sé todo de Canal Uno, la modelo anunció que luego de dos años tras el final de su última relación sentimental, decidió darse una nueva oportunidad en el amor.

El entusiasmo por esta nueva etapa no fue escondido por la modelo en ningún momento de la conversación. “No, lo máximo. El amor es lo mejor que nos puede pasar en la vida. O sea, uno debe sentirse enamorado con uno siempre, pero, pues, cuando llega otra persona es como que se enamora uno más de uno mismo. Todo lo que tiene que ver con el amor me fascina”, declaró. “Imagínate tú después de dos años que piensas que estás así como dormido y llega alguien que te despierta. Vivo el amor todos los días a todas horas, de día, de noche”, añadió.

Pese a ese entusiasmo, Natalia se negó a revelar la identidad de su pareja. “No, hasta allá no, eso ya top secret. Algo sí me ha enseñado la vida de la farándula y es que la vida privada debe mantenerse lo más privada posible”, manifestó al ser consultada sobre su pareja y los detalles de la relación.

En tono irónico, la artista puntualizó al respecto: “Muchas mujeres quieren un hombre millonario. Yo quisiera un hombre que no tuviera redes sociales”.