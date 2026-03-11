Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio sorprenden en redes con un reencuentro tras varios años de peleas en redes sociales: “Luego de perder una tutela dos veces”

Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio protagonizan un reencuentro inesperado tras meses de distanciamiento y tutelas - crédito @nicolasarrieta/ Instagram

El reciente reencuentro entre Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio ha captado la atención de los usuarios en redes sociales.

Tras haber mantenido diferencias públicas en el pasado, ambos creadores de contenido sorprendieron a sus seguidores al aparecer juntos en un video compartido en la cuenta de Instagram de Arrieta, donde suma más de un millón de seguidores.

Nicolás Arrieta, quien participó en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, se ha mantenido como tendencia en plataformas digitales no solo por su paso en el reality, sino también por los episodios de su vida personal y profesional que comparte abiertamente.

En las últimas horas, el nombre de Arrieta circuló nuevamente en redes, esta vez por el inesperado encuentro con Yeferson Cossio, figura con la que sostuvo una fuerte enemistad durante el año 2023 luego de que Arrieta lo acusara de estafa por medio de redes sociales, lo que desencadenó una tutela interpuesta por Cossio.

En el video publicado, se observa a Nicolás Arrieta junto a Yeferson Cossio en tono relajado. Arrieta inicia el registro diciendo: “Conocí al Cossio y estaba así de chiquito, se tomó la sopita, ¿Vamos a preguntar cómo van esas estafas”, comentario al que Cossio responde con una sonrisa. El intercambio, lejos de mostrar tensiones, refleja un ambiente de camaradería, lo que sugiere que ambos han dejado atrás los desacuerdos que los mantuvieron distanciados durante meses.

El reciente video compartido en redes sociales muestra a Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio interactuando de manera relajada, luego de meses de confrontaciones públicas que incluyeron señalamientos de fraude - crédito @nicolasarrieta/ Instagram

Horas después del encuentro con Cossio, Nicolás compartió también en sus historias de Instagram pantallazos de su canal de YouTube de dos videos en los que se refirió a los líos con Cossio, en donde recordó que la tutela falló a su favor. “Jaja a la gente le entra la paz y el amor luego de que pierden una tutela DOS VECES” (Sic), escribió Arrieta.

Por medio de TikTok, Arrieta apareció en su cuenta oficial y reveló detalles del encuentro con el empresario paisa que sucedieron fuera de cámara. “En privado me dijo que dejara de pelear y le dije que me cae bien a pesar de lo que había pasado, pero igual le hice el chiste de la estafa... Igual, considero que la gente puede cambiar, esperemos. Sin embargo, no me han llegado más estafas, pero no creo que volvamos a ser amigos”, añadió Arrieta.

Nicolás aseguró que tuvo una conversación con Cossio fuera del video que publicó en redes sociales donde le pidió no pelear más - crédito cortesía RCN

El conflicto entre Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio: acusaciones, tutela y polémica por promociones en redes

El conflicto entre Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio tiene su origen en la polémica por la promoción de empresas que, según Arrieta, resultaron ser fraudulentas y causaron perjuicios a seguidores que confiaron en las recomendaciones de reconocidos influencers.

Todo comenzó cuando Arrieta cuestionó abiertamente a varios creadores de contenido por promocionar marcas sospechosas en sus redes sociales, señalando de manera directa a Cossio y a otros colegas. “Otra vez los influencers promocionando esas cosas, no importa quién lo haga, Yeferson Cossio, Cintia, su madre… todos están estafando gente por todos lados”, manifestó Arrieta en una de sus publicaciones, lo que desató una ola de reacciones en el entorno digital.

La situación escaló rápidamente y derivó en un enfrentamiento público, en el que Yeferson Cossio respondió a las acusaciones e incluso llegó a justificar que parte de la responsabilidad recaía en los propios seguidores. En declaraciones Cossio aseguró que “sus seguidores fueron estafados por falta de capacidad mental”, desatando aún más controversia y alimentando el debate en redes sociales sobre la ética en la promoción de productos y servicios por parte de figuras públicas.

Nicolas Arrieta ha cuestionado los cursos que Yeferson Cossio ha ofrecido a sus seguidores para volverse rico - crédito @nicolasarrieta y @yefersoncossio/Instagram

Las consecuencias del pleito no quedaron solo en el plano mediático. El equipo legal de Yeferson Cossio interpuso una acción de tutela para exigir que Nicolás Arrieta se abstuviera de hablar sobre el caso en sus plataformas digitales. Arrieta, por su parte, denunció intentos de censura y relató el proceso legal al que fue sometido, afirmando: “Me quieren silenciar por decir la verdad”. Esta batalla judicial sumó un nuevo capítulo a la controversia, con Arrieta resistiendo la orden de guardar silencio y defendiendo su derecho a informar y opinar sobre temas que considera de interés público.