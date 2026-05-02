Colombia

Spirit Airlines cerró: Avianca ofreció soluciones a pasajeros afectados de regreso y sin cobro de tiquete

La aerolínea colombiana activó un plan de protección para pasajeros con tiquetes de retorno emitidos entre el 2 y el 16 de mayo de 2026. Hay condiciones que deben conocerse antes de ir al aeropuerto

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Imagen risográfica con fondo azul claro. Aviones de Avianca (blanco) y Spirit (amarillo) con contorno blanco sobre gráficos de acciones en declive.
Una representación visual del impacto de la turbulencia del mercado bursátil en la industria aérea, con aviones de Avianca y Spirit Airlines superpuestos sobre gráficos de acciones en declive y flechas rojas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Spirit Airlines dejó de operar en forma definitiva este 2 de mayo de 2026. La aerolínea de ultra bajo costo más grande de Estados Unidos canceló todos sus vuelos, pidió a sus pasajeros que no se presentaran en los aeropuertos y entró en un proceso de liquidación luego de 34 años de historia.

El cierre afecta directamente a miles de colombianos que tenían tiquetes con esa aerolínea para volar desde y hacia ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, Barranquilla, Armenia y Bucaramanga, principalmente desde Fort Lauderdale y Orlando.

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Ante esa situación, Avianca emitió este mismo día un comunicado en el que anunció la activación de un plan de protección para pasajeros afectados.

La aerolínea pone a disposición su red de rutas y sillas disponibles, y ofrece el regreso sin cobro de tarifa aérea a quienes ya habían volado el trayecto de ida con Spirit y tenían un tiquete de regreso con esa aerolínea.

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pirit Airlines cesó todas sus operaciones el 2 de mayo de 2026 tras acumular una deuda de 7.400 millones de dólares y declararse en bancarrota dos veces en dos años- crédito REUTERS/Miguel Rodriguez
pirit Airlines cesó todas sus operaciones el 2 de mayo de 2026 tras acumular una deuda de 7.400 millones de dólares y declararse en bancarrota dos veces en dos años- crédito REUTERS/Miguel Rodriguez

¿A quién aplica este plan?

El plan no es para todo el mundo. Aplica únicamente a pasajeros que cumplan estas tres condiciones al mismo tiempo: ya haber volado el tramo de ida con Spirit, tener un tiquete de regreso emitido con esa aerolínea al destino original, y que ese tiquete tenga fecha de viaje entre el 2 y el 16 de mayo de 2026.

Según el comunicado de Avianca, la opción de retorno está “sujeta a disponibilidad y a las condiciones del plan de protección”. Eso significa que no hay garantía de un puesto asegurado: los pasajeros serán reubicados por orden de llegada al aeropuerto.

¿Qué hay que hacer para acceder?

El procedimiento es directo. El pasajero afectado debe presentarse en el aeropuerto el mismo día de su vuelo original o, a más tardar, un día antes.

Passengers walk at Orlando International Airport, as Spirit Airlines announced it was ceasing operations early Saturday morning following an impasse in talks with some creditors on a $500 million government bailout plan, in Orlando, Florida, U.S., May 2, 2026. REUTERS/Miguel Rodriguez
Passengers walk at Orlando International Airport, as Spirit Airlines announced it was ceasing operations early Saturday morning following an impasse in talks with some creditors on a $500 million government bailout plan, in Orlando, Florida, U.S., May 2, 2026. REUTERS/Miguel Rodriguez

En el mostrador de Avianca, debe mostrar su tiquete de Spirit —que estará sujeto a verificación— y solicitar la reubicación. No se cobra tarifa aérea, pero el comunicado aclara con claridad que “los pasajeros deberán asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones y tarifa administrativa, así como cualquier otro cobro obligatorio, según lo dispuesto por las autoridades”.

En otras palabras, el tiquete como tal no se cobra, pero sí hay otros costos asociados que el pasajero debe pagar.

Para casos con necesidades especiales —sillas de ruedas, mascotas u otros servicios— Avianca indica que la información está disponible en su centro de ayuda en www.avianca.com.

¿Por qué cerró Spirit?

Spirit acumuló una deuda cercana a los 7.400 millones de dólares, se declaró en bancarrota dos veces en dos años (2024 y 2025) y no logró concretar una fusión con JetBlue después de que un juez la bloqueara en 2024.

El golpe final fue la combinación de un aumento en los precios del petróleo —impulsado por el conflicto en Irán— y el colapso de un paquete de ayuda federal de 500 millones de dólares que no logró el respaldo de los acreedores. La aerolínea dejó sin empleo a más de 10.000 trabajadores.

El cierre de Spirit deja sin vuelo a pasajeros con conexiones desde Fort Lauderdale y Orlando hacia Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, Barranquilla, Armenia y Bucaramanga, entre otras ciudades colombianas- crédito REUTERS/Marco Bello
El cierre de Spirit deja sin vuelo a pasajeros con conexiones desde Fort Lauderdale y Orlando hacia Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, Barranquilla, Armenia y Bucaramanga, entre otras ciudades colombianas- crédito REUTERS/Marco Bello

Su desaparición también tiene consecuencias para los precios: Spirit era la aerolínea que más presionaba a las grandes compañías a mantener tarifas bajas en las rutas donde operaba. Con su salida, esa presión desaparece.

¿Qué pasa con los reembolsos?

Spirit informó que los reembolsos de tiquetes comprados directamente con tarjeta de crédito o débito se procesarán de forma automática.

Quienes hayan comprado a través de una agencia de viajes deben contactarla directamente. Otras aerolíneas como American, United y Frontier también anunciaron medidas de contingencia en rutas donde Spirit era competencia.

Avianca opera más de 700 vuelos diarios con una flota de 140 aviones y conecta más de 80 destinos en 25 países. En 2025 transportó cerca de 37 millones de pasajeros en más de 262.000 vuelos.

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