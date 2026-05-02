Colombia

Capturan a colombiano señalado por crimen en una competencia de Rally en Bolivia: la víctima era el piloto de avión del narco uruguayo Sebastián Marset

El detenido es señalado de haber contactado al sicario que disparó a quemarropa contra José Pedro Rojas Velasco, alias Pepa, investigado por sus vínculos con el capo charrúa a quien el presidente Gustavo Petro responsabilizó por el asesinato del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en una isla de Colombia

Guardar
El sicariato se presentó el domingo 26 de abril de 2026 - créditos @reddtvoficial/X | EFE/ Noelia F. Aceituno | @senad_paraguay/X | @gustavopetrourrego/IG
El sicariato se presentó el domingo 26 de abril de 2026 - créditos @reddtvoficial/X | EFE/ Noelia F. Aceituno | @senad_paraguay/X | @gustavopetrourrego/IG

El mundo del automovilismo boliviano se vio sacudido el fin de semana del 25 y 26 de abril de 2025, durante el Rally Santa Cruz de la Sierra, cuando el piloto José Pedro Rojas Velasco, conocido como alias Pepa, fue asesinado a balazos en plena competencia.

El ataque ocurrió en el parque de asistencia y fue perpetrado por un sicario. El caso ha cobrado relevancia por la presunta relación de la víctima con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, uno de los más buscados del continente, cuya captura fue reportada el 13 de marzo de 2026 en Uruguay.

PUBLICIDAD

Producto de las pesquisas que se adelantaron por las autoridades, el 29 de abril se confirmó la detención de un ciudadano colombiano en vía pública (Santa Cruz), y debido a la información que se encontró en su celular, quedó a disposición de las autoridades por su presunta relación con el pistolero que sembró el terror en medio de la carrera automovilística.

Marset ha sido señalado en varias ocasiones por el presidente colombiano Gustavo Petro ante su gabinete de ministros como integrante de la denominada ‘Junta del Narcotráfico’.

PUBLICIDAD

Esto se debe a que, en el proceso judicial por el asesinato del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci ―perpetrado en la isla de Barú (Cartagena) el 10 de mayo de 2022 mientras se encontraba de luna de miel con la periodista Claudia Aguilera―, se señaló al narcotraficante uruguayo como uno de los presuntos autores intelectuales del crimen.

crédito @reddtvoficial/X
La víctima del sicario fue identificada como José Pedro Rojas, alias Pepa - crédito @reddtvoficial/X

Sicariato en medio de una competencia de Rally

El parque de asistencia, lugar donde ocurrió el crimen, suele considerarse una zona segura. Hasta allí logró infiltrarse el sicario momentos antes de que José Pedro Rojas Velasco iniciara una nueva etapa de la carrera.

Según testigos presenciales, el atacante descendió de una camioneta y disparó varias veces a quemarropa contra el vehículo del piloto, lo que provocó su muerte pese a ser trasladado a un centro médico, según informó Red Uno.

A raíz del tiroteo, la organización del Rally Santa Cruz de la Sierra suspendió de inmediato la competencia, argumentando razones de seguridad y duelo por la muerte de “Pepa”.

Marset es uno de los mayores objetivos por parte de las autoridades en todo el continente, como parte de la lucha antidrogas - créditos EFE/ Noelia F. Aceituno | Presidencia de la República | Interpol / sitio web
Marset era uno de los mayores objetivos por parte de las autoridades en todo el continente, como parte de la lucha antidrogas, y fue mencionado por Petro en más de una ocasión dentro de la investigación que se lleva a cabo por el crimen de Marcelo Pecci - créditos EFE/ Noelia F. Aceituno | Presidencia de la República | Interpol / sitio web

Las primeras indagaciones de la Policía boliviana descartan que se tratara de un robo y apuntan a un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico.

Rojas Velasco, de 29 años y oriundo de Santa Cruz, habría colaborado con redes internacionales de crimen organizado y, según informes de inteligencia que destacó el mismo medio local, y era piloto privado de aeronaves asociadas a Sebastián Marset.

El narcotraficante uruguayo detenido hace pocas semanas en Bolivia fue extraditado a Estados Unidos.

Hipótesis del crimen en Bolivia y la relación con el narco uruguayo Sebastián Marset

El asesinato de alias Pepa se investiga bajo dos hipótesis principales. La primera sostiene que fue víctima de una venganza de otra organización tras su presunta participación en un homicidio vinculado al narcotráfico en 2025. La segunda plantea que su muerte obedecería a una disputa interna por el liderazgo dentro de la estructura de Marset.

La investigación avanzó con la captura del ciudadano colombiano, Elkin Deivi Bravo Omen, en la ciudad de Santa Cruz. Según la Policía, este hombre habría recibido un pago de 27 mil bolivianos para vigilar y seguir a Rojas durante más de un mes, reportando sus movimientos a un tercero.

crédito captura de pantalla Noticias LAT | AHORA/Youtube
El hoy detenido de nacionalidad colombiana contaba con un celular que contiene información que daría cuenta de su presunta relación con el sicario - crédito captura de pantalla Noticias LAT | AHORA/Youtube

La revisión al celular del detenido reveló chats y comprobantes de pago (por código QR) que lo vinculan directamente con la planificación del asesinato, destacó El Deber.

La información recopilada sugiere que la vigilancia incluyó domicilios y vehículos del piloto, y que fue clave para que el sicario pudiera ejecutar el ataque el domingo 26 de abril, justo antes de la segunda etapa de la competencia en Warnes.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Jenkhy Gómez, explicó que el colombiano permanece bajo custodia y enfrenta cargos por su presunta colaboración en el crimen.

La evidencia apunta a que la información recolectada por el vigilante fue utilizada para contratar al sicario que disparó contra “Pepa”, destacó el portal Eju!.

Temas Relacionados

Homicidio alias PepaCompetencia de RallyCaptura de colombianoSebastián MarsetColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Vandalizaron la sede política de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo en Bucaramanga durante la marcha del 1 de mayo

En pleno centro de la ciudad, la sede de la candidata presidencial fue blanco de actos vandálicos en medio de la jornada de movilizaciones laborales. El hecho fue rechazado por líderes políticos, quienes advirtieron sobre el clima de intolerancia y hostigamiento que enfrentan las campañas en el país

Vandalizaron la sede política de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo en Bucaramanga durante la marcha del 1 de mayo

Bayern Múnich vs. Heidenheim EN VIVO: minuto a minuto del partido de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

El Bayern Múnich afronta un partido clave en el que buscará dar descanso a sus jugadores principales, de cara al encuentro de vuelta por las semifinales de la Champions League ante el París Saint Germain

Bayern Múnich vs. Heidenheim EN VIVO: minuto a minuto del partido de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

Westcol respondió tras la filtración de un video íntimo con Milica y acusó a la argentina de divulgarlo: ella le contestó

El creador de contenido expresó su molestia en una reciente transmisión por su canal de Kick, donde debatió opiniones y respondió a los señalamientos dirigidos a Milica

Westcol respondió tras la filtración de un video íntimo con Milica y acusó a la argentina de divulgarlo: ella le contestó

Detuvieron a conductor de taxi en Bogotá que ocultaba un arma con silenciador bajo el asiento: intentó escapar lanzándose a un caño

Las autoridades informaron que el hombre, el taxi y el arma incautada quedaron a disposición de la justicia

Detuvieron a conductor de taxi en Bogotá que ocultaba un arma con silenciador bajo el asiento: intentó escapar lanzándose a un caño

Fiscalía reveló las evidencias del escándalo de Lili Pink que salpican a los dueños de la empresa por el delito de lavado de activos

El ente acusador identificó a Max Marvin Abadi y su hijo David Abadi como presuntos líderes de una red transnacional de contrabando, cuyos ‘tentáculos’ alcanzan Panamá, Bahamas y otros países de la región

Fiscalía reveló las evidencias del escándalo de Lili Pink que salpican a los dueños de la empresa por el delito de lavado de activos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

Así fue la cronología de los sangrientos atentados ordenados por Iván Mordisco, según reveló Indepaz: “Cuatro días de terror en el suroccidente colombiano”

ENTRETENIMIENTO

Westcol respondió tras la filtración de un video íntimo con Milica y acusó a la argentina de divulgarlo: ella le contestó

Westcol respondió tras la filtración de un video íntimo con Milica y acusó a la argentina de divulgarlo: ella le contestó

Shakira ensayó hasta la madrugada para su concierto en Copacabana: se conocieron las canciones e invitados que tendrá en su histórico show en Brasil

La familia de Karol G vuelve a ser noticia: Katherin Giraldo realizó publicaciones aludiendo a heridas familiares

Yina Calderón contó por qué decidió revelar anticipadamente el embarazo de Lina Tejeiro: “Soy experta en enterarme primero”

Carolina Ramírez desmintió rumores sobre el nacimiento de su bebé: “Mi mamá se comió el cuento”

Deportes

Bayern Múnich vs. Heidenheim EN VIVO: minuto a minuto del partido de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

Bayern Múnich vs. Heidenheim EN VIVO: minuto a minuto del partido de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

James Rodríguez será baja en el partido del Minnesota United por la MLS: “Procedimiento médico”

Luis Javier Suárez vuelve a estar en la mira de la Premier League: dos equipos lo buscarían

Sebastián Montoya va por la remontada en la Fórmula 2: quedó en el puesto 20 para el Gran Premio de Miami

Atlético Nacional empezó a flaquear en la Liga BetPlay: perdió ante Once Caldas por la mínima diferencia