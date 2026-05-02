Colombia

Jorge Iván Ospina buscará revocar la orden de arresto dictada por la justicia por incumplimiento en un reembolso médico: esto dijo

Como jefe reciente, asumió la responsabilidad de la medida legal y delineó acciones para solucionar el impago y restaurar la confianza interna

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Jorge Iván Ospina explica si la medida de arresto contra el administrador interino de Nueva EPS es justificada - crédito Nueva EPS

La orden de arresto contra Jorge Iván Ospina marcó un inicio turbulento para su gestión como interventor de la Nueva EPS.

El Juzgado 25 Penal con Funciones de Conocimiento de Bogotá le impuso esta medida tras el incumplimiento de una acción de tutela relacionada con el reembolso de gastos médicos a una afiliada que necesitó una compleja intervención.

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Ospina, reciente interventor, anunció los pasos para buscar el levantamiento de la sanción: realizará el pago inmediato de los $63 millones de adeudados a la paciente, notificará al juzgado sobre la devolución y coordinará una revisión interna para prevenir situaciones similares en la Nueva EPS. Así busca cumplir con la orden judicial y evitar nuevas sanciones en el futuro.

El funcionario, además, detalló el origen del caso: “Debo decir que institucionalmente es merecida la sanción y es merecida la tutela. Los hechos: el año anterior, en el mes de diciembre, una señora tuvo una afección cerebral, para lo cual fue necesario adelantar un procedimiento quirúrgico, una terapia endovascular de altísima complejidad”.

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Jorge Iván Ospina, actual interventor de la Nueva EPS, enfrenta once investigaciones judiciales por presunta corrupción en Cali - crédito Sergio Acero/Colprensa
El interventor de la Nueva EPS enfrenta una medida restrictiva luego de que no se realizara el pago correspondiente a una afiliada que asumió los costos de un tratamiento especializado por cuenta propia - crédito Sergio Acero/Colprensa

Agregó que la aseguradora privada de la paciente no cubría el tratamiento requerido_ “La medicina prepaga que tenía la señora fue una medicina prepaga que no cubrió dicho tratamiento, y se orientó que la Nueva EPS debía cubrirlo, pero la Nueva EPS no fue oportuna en la autorización”.

La afiliada afrontó por cuenta propia el pago del procedimiento.

“La señora sacó de su bolsillo los 63 millones de pesos que costó el tratamiento para poder salvar su vida y claramente debe solicitar el reintegro del recurso”. Solicitó el reembolso en varias ocasiones, pero la Nueva EPS no pagó. “Cobró a la Nueva EPS en más de una ocasión. La Nueva EPS no pagó y ahora sancionan al individuo por no haber pagado oportunamente el reembolso de la señora”, explicó Ospina.

El interventor reconoció la legitimidad de la medida, aunque enfatizó que su reciente llegada lo deja en desventaja: “Es institucionalmente legítima, es individualmente inapropiada, porque yo tan solo llevo diez días en el cargo, porque no habíamos observado y habíamos conocido de dicha solicitud por parte de la señora a la Nueva EPS”.

Acciones para levantar la orden de arresto

Jorge Iván Ospina fue claro sobre su respuesta inmediata: “¿Qué vamos a hacer? Vamos a reintegrar rápidamente los recursos en el día de mañana, sábado 2 de mayo, para que la señora tenga el dinero que aportó para salvar su vida”.

El episodio evidenció falencias en los procesos internos para reconocer y tramitar solicitudes de reembolso a afiliados sometidos a procedimientos médicos urgentes - crédito Nueva EPS y Alcaldía de Cali
El episodio evidenció falencias en los procesos internos para reconocer y tramitar solicitudes de reembolso a afiliados sometidos a procedimientos médicos urgentes - crédito Nueva EPS y Alcaldía de Cali

El funcionario aunció la puesta en marcha de un análisis interno del caso: “Vamos a hacer un estudio de caso para que esto no siga ocurriendo al interior de la Nueva EPS y no tener la sobrecarga judicial que hoy desafortunadamente tienen los jueces por servicios no aprobados y tutelas por el derecho a la salud, legítimas en muchos casos”.

Finalmente, confirmó la notificación a los jueces sobre el cumplimiento de la orden: “Y vamos a informar al juzgado para que levante la medida de arresto”.

Retos y reflexiones sobre la tutela y la salud en Colombia

Al analizar el contexto, el interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, subrayó la necesidad de que la oficina jurídica prevenga este tipo de situaciones. Destacó que estos casos surgen, en buena parte, porque la entidad no anticipa las necesidades de los usuarios en procesos médicos complejos.

Nueva EPS - crédito Nueva EPS
El organismo se comprometió a revisar internamente los procedimientos, buscando reducir la recurrencia de procesos judiciales motivados por demoras en autorizaciones y pagos - crédito Nueva EPS

Insistió en la importancia de una gestión jurídica y administrativa que permita anticipar problemas y reducir el volumen de tutelas, protegiendo así el prestigio nacional de la Nueva EPS y la confianza de los afiliados.

Para Ospina, solo una intervención temprana por parte de la oficina jurídica garantizará que la entidad mantenga la credibilidad y evite daños reputacionales en el ámbito nacional.

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