Colombia

Detuvieron a conductor de taxi en Bogotá que ocultaba un arma con silenciador bajo el asiento: intentó escapar lanzándose a un caño

Las autoridades informaron que el hombre, el taxi y el arma incautada quedaron a disposición de la justicia

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Persecusión para camturar a hombre con una pistola que había escondido debajo de la silla de un taxi - crédito Mebog

La Policía Nacional sorprendió a un conductor de taxi en la localidad de Antonio Nariño, en Bogotá, con una pistola modificada y un silenciador oculta bajo su asiento. El hallazgo se produjo tras una persecución que inició cuando el hombre desobedeció una orden policial en el barrio Restrepo y trató de escapar.

Durante la huida, los ocupantes del vehículo intentaron evadir a los uniformados, arrojándose a un caño. Finalmente, solo el conductor pudo ser detenido, mientras que el resto logró escapar de la escena.

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Al inspeccionar el taxi, los agentes encontraron un arma de fuego calibre nueve milímetros equipada con un supresor de sonido, lo que agravó la situación del detenido.

Las autoridades informaron que el hombre, el taxi y el arma incautada quedaron a disposición de la justicia. Este ciudadano tenía antecedentes por el delito de falsedad en documento público y violencia intrafamiliar.

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El caso representa uno de los procedimientos más recientes en la lucha contra el tráfico y porte ilegal de armas en Bogotá.

La detención del conductor y la incautación del arma son resultado de un patrullaje rutinario de la Policía en la zona - crédtio Policía Metropolitana de Bogotá
La detención del conductor y la incautación del arma son resultado de un patrullaje rutinario de la Policía en la zona - crédtio Policía Metropolitana de Bogotá

En lo que va de 2026, la Policía ha capturado a más de 11.625 personas por delitos diversos en la ciudad. Además, han decomisado 486 armas de fuego, como parte de los operativos destinados a frenar la criminalidad. La cifra muestra el alcance de los controles policiales y la magnitud del problema de las armas ilegales en la capital colombiana.

La detención del conductor y la incautación del arma son resultado de un patrullaje rutinario de la Policía en la zona. Los uniformados notaron una actitud sospechosa en el taxi, lo que derivó en el despliegue de un plan candado para bloquear posibles rutas de escape y permitió la rápida captura.

El hecho evidencia la persistencia de estrategias policiales para combatir el porte ilegal de armas y la colaboración entre patrulleros para actuar ante actitudes sospechosas en las calles de Bogotá.

El Teniente Coronel de la Policía Nacional de Colombia, Carlos Rodriguez, ofrece una declaración pública sobre la captura de un individuo que portaba una pistola con silenciador dentro de un vehículo tipo taxi - crédito Mebog

Arrestan a taxista en Bogotá por conducir en estado de embriaguez

La Policía Nacional detectó a un conductor de taxi en estado de embriaguez, con 17 anotaciones judiciales por hurto y otros delitos, durante un operativo en la Zona T de la localidad de Chapinero, en Bogotá, en la noche del 18 de abril de 2026.

El hallazgo ocurrió en el marco de una intervención nocturna coordinada por el Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (Gual), con el objetivo de enfrentar el llamado “paseo millonario” y reforzar la seguridad en uno de los sectores más transitados de la ciudad.

Durante la operación, los agentes verificaron antecedentes de más de 200 personas y 100 taxis. También revisaron que la identidad de los conductores coincidiera con la que figuraba en el tarjetón físico, intensificando así los controles en el transporte público individual.

El caso que generó mayor alerta fue el de un taxista que, además de estar en aparente estado de alicoramiento, acumulaba una extensa lista de antecedentes judiciales, principalmente relacionados con hurtos perpetrados en años recientes. Ante esta situación, el conductor fue puesto a disposición de las autoridades, según confirmó la policía, y deberá responder tanto por la infracción de tránsito como por las anotaciones penales en su contra.

El conductor investigado deberá responder por conducir bajo los efectos del alcohol y por su historial de delitos, mientras el taxi fue inmovilizado - crédito Mebog

La respuesta inmediata incluyó la inmovilización del vehículo e inició un proceso de investigación para determinar si el taxi había sido utilizado en otros hechos delictivos. De acuerdo con el reporte policial, estos controles buscan reducir los riesgos para los usuarios y prevenir modalidades de robo como el “paseo millonario”.

Este tipo de operativos preventivos en corredores nocturnos y turísticos de Bogotá pretende, según las autoridades, disuadir a quienes utilizan el transporte público para actividades ilegales y fortalecer la confianza de los ciudadanos al movilizarse durante la noche.

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Captura de conductorLanzarse a un cañoPistola con silenciadorTaxiColombia-Noticias

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