Así puede solicitar el duplicado de la placa vehicular en Colombia: requisitos y costos

Circular sin placa reglamentaria puede acarrear una sanción de $337.400 pesos e inmovilización del vehículo, según el Código Nacional de Tránsito - crédito Colprensa

La solicitud de un duplicado de placa para vehículos en Bogotá puede resolverse en tan solo 24 horas, según la información oficial suministrada por la Ventanilla Única de Servicios (VUS).

Esta reducción en los tiempos de espera simplifica un proceso esencial, ya que la placa vehicular —con su combinación alfanumérica única— es el elemento que certifica la legalidad de circulación y la identificación exclusiva de cada automóvil o motocicleta en el territorio colombiano, conforme a las directrices del Ministerio de Transporte.

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El trámite resulta fundamental no solo para el registro adecuado, sino para evitar sanciones previstas en el Código Nacional de Tránsito.

Según detalla el portal ventanillamovilidad.com.co, la infracción por circular sin placas, con placas adulteradas, falsas o incompletas puede acarrear una sanción de $337.400, además de la inmovilización del vehículo.

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El proceso de duplicado de placa en Bogotá requiere estar a paz y salvo por multas y tener el SOAT vigente en el Runt - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Esta cifra, que surge de la reglamentación vigente, pone de relieve las consecuencias económicas y prácticas de no efectuar la reposición cuando es requerida.

Las razones que habilitan a un propietario a gestionar el duplicado de placa están claras: deterioro visible —como letras o números ilegibles, pintura caída, placas partidas o dobladas—, robo o pérdida.

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En casos de deterioro, se exige la entrega de la placa antigua al momento de recibir la nueva. La normativa prohíbe repintar los caracteres, ya que se consideraría una alteración y podría desencadenar problemas legales, según establece la VUS.

Se aconseja agendar una cita previa a través de ventanillamovilidad.com.co para realizar el trámite de forma gratuita.

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Para que la solicitud sea admitida, es indispensable cumplir estos requisitos: estar exento de multas de tránsito, contar con el Soat vigente incorporado en el sistema Runt, presentar el documento de identidad en original y diligenciar el Formulario Único de Solicitud. Para personas jurídicas, la verificación de la existencia y representación legal se efectúa en el sistema RUES.

El proceso puede realizarse directamente por el propietario o mediante un tercero, siempre que este último esté debidamente autorizado con poder especial o general acorde con la normativa.

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El vehículo debe haber sido matriculado en Bogotá o en la ciudad en la que se vaya a realizar el trámite y constar en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).

Las causas para solicitar el duplicado de placa incluyen deterioro visible, robo o pérdida del elemento original, conforme a la normativa del Ministerio de Transporte - crédito Ventanilla Única de Servicios

En el caso de menores de edad, se acepta la tarjeta de identidad o contraseña. Las personas extranjeras deben presentar la cédula de extranjería, pasaporte vigente o Permiso por Protección Temporal (PPT).

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La tarifa para el duplicado varía según la cantidad de placas y el tipo de vehículo: para carros, el costo es de $258.200 pesos por una placa y $429.100 pesos por dos placas; para motocicletas, el valor del trámite es de $161.300 pesos. El pago debe realizarse en los bancos autorizados en los puntos de atención de cada ciudad.

No portar la placa, portar una sola, exhibir una placa adulterada o falsa conlleva la imposición de una sanción económica de $337.400 pesos, según cada uno de los códigos B03, B04, B05 y B06 del Código Nacional de Tránsito, e implica la inmovilización inmediata del automotor, de acuerdo a lo informado por la Ventanilla Única de Servicios.

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El trámite de duplicado exige agendar cita previa y presentar documentos originales en la Ventanilla Única de Servicios, optimizando la gestión vehicular en Bogotá - crédito Ventanilla Única de Servicios

En casos especiales, como los trámites para vehículos diplomáticos, la gestión debe hacerse a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando las improntas sean imposibles de recolectar por dificultades técnicas, se deben adjuntar certificaciones expedidas por la Dijín o por autoridades judiciales con competencia en la materia.

Para los trámites virtuales, es admisible la presentación de imágenes de improntas o códigos QR, siempre que la plataforma de la entidad de tránsito lo permita. Todas estas disposiciones buscan garantizar la trazabilidad y autenticidad de los documentos vehiculares exigidos por la ley colombiana.

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La Ventanilla Única de Servicios, en Bogotá, recalca que la entrega del duplicado solo procede contra la devolución de la placa antigua en los casos de deterioro, y el cumplimiento de cada uno de los requisitos condiciona la expedición del documento.

Ventanilla Única de Servicios, Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) y el Ministerio de Transporte son las entidades responsables de estos procesos, que centralizan la gestión y control de la matrícula vehicular en Bogotá.