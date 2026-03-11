Colombia

Luiz Inácio Lula da Silva confirmó comunicación con Gustavo Petro antes del foro Celac-África en Bogotá: “Recibí una llamada del presidente”

El mandatario de Brasil señaló que el jefe de Estado colombiano le entregó detalles de las actividades que se adelantarán en la capital de Colombia antes de ceder su presidencia pro témpore de la Celac

Lula da Silva sostuvo una conversación telefónica con Gustavo Petro para coordinar temas de integración latinoamericana y caribeña antes del evento regional - crédito Joel González/Presidencia

A menos de 10 días para que Bogotá reciba a representantes de 33 países que conforman la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, entregó detalles de su posible visita al país.

Según indicó el mandatario brasileño en su cuenta de X, sostuvo una reunión con el presidente Gustavo Petro en la mañana del miércoles 11 de marzo para celebrar el último encuentro a cargo de Colombia antes de entregar la Presidencia Pro Témpore a Uruguay.

“Recibí una llamada telefónica del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la mañana de este miércoles (11). Hablamos sobre la integración latinoamericana y caribeña en el contexto de los preparativos para la Cumbre de la CELAC, que se celebrará el 21 de marzo en Bogotá”, señalo el mandatario brasileño.

En su mensaje también mencionó que en Bogotá se adelantarán reuniones de alto nivel, además de confirmar un encuentro bilateral con el mandatario colombiano en los próximos días.

“El presidente Petro también nos informó sobre la reunión CELAC-África programada para la mañana del 21. Confirmamos nuestra asistencia a la 4ª edición del evento “En Defensa de la Democracia”, que organizará el gobierno español en Barcelona el próximo 18 de abril", comentó Lula da Silva.

