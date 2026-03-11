Colombia

La Dian decomisó más de $16.000 millones en confecciones, juguetes y medicamentos de contrabando en Medellín, Bogotá y Buenaventura

Las inspecciones realizadas en colaboración con la Fiscalía y la Policía Fiscal y Aduanera permitieron detectar actividades destinadas a evadir el pago de impuestos

Guardar
Las acciones de control aduanero buscan proteger la economía nacional, la salud pública y asegurar que los productos cumplan la normativa vigente - crédito Dian

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) llevó a cabo una serie de operativos que resultaron en la incautación de mercancía de contrabando valorada en más de $16.321 millones en Medellín, Bogotá y Buenaventura.

Las acciones, realizadas en coordinación con la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Fiscalía General de la Nación, representaron un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al ingreso ilegal de productos al país y reforzaron el control institucional sobre el comercio formal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el director de Gestión de Fiscalización de la Dian, Luis Adelmo Plaza, la entidad continuará desplegando acciones contundentes para combatir el contrabando y proteger la economía nacional, la salud de las personas y la seguridad ciudadana.

Las autoridades realizaron operativos que
Las autoridades realizaron operativos que golpearon a las redes de contrabando y reforzaron el control institucional sobre el comercio formal en Colombia - crédito Dian

“La Dian, en articulación con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Fiscal y Aduanera, adelantó importantes operativos en Medellín y Bogotá, que dejaron como resultado la aprehensión de mercancías por valor superior a 16.000 millones de pesos, representados en confecciones, juguetería, medicamentos, elementos de aseo y de oficina, que no contaban con la documentación legal que establece el régimen aduanero”, detalló Plaza.

Operativo en Medellín: confecciones, juguetes y medicamentos sin documentación

En Medellín, las autoridades intervinieron dos bodegas ubicadas en el barrio Colombia, tras labores de inteligencia y perfilación de contenedores provenientes del puerto de Buenaventura. En el procedimiento, fue necesario solicitar una orden de allanamiento a la Fiscalía General de la Nación.

Como resultado, se logró la incautación de 137.340 unidades de confecciones, 12.230 unidades de juguetería, 395 de medicamentos, 6.072 de elementos de aseo, 2.856 de oficina y 246.718 artículos de otros sectores. La mercancía, avaluada en $15.571 millones, no contaba con los documentos exigidos para acreditar su ingreso legal al país.

En Medellín, la Dian intervino
En Medellín, la Dian intervino dos bodegas y decomisó prendas, juguetes y medicamentos sin documentación, por un monto de $15.571 millones - crédito Dian

Golpe al contrabando en Bogotá: medias y contrabando técnico

En Bogotá, la Dian y la Polfa realizaron un operativo en una bodega de la localidad de Los Mártires, donde hallaron más de 500 bultos de medias cuyo avalúo comercial asciende a $750 millones. La inspección evidenció que la mercancía no cumplía con los requisitos documentales estipulados por la normativa aduanera.

Adicionalmente, se detectaron indicios de contrabando técnico, modalidad que consiste en el uso de documentos aparentemente legales para amparar mercancías diferentes a las realmente ingresadas al país.

Dicha práctica, según la Dian, busca evadir los controles y el pago de tributos, constituyendo una amenaza para la transparencia y la equidad del comercio.

La Dian ofrece canales oficiales,
La Dian ofrece canales oficiales, como línea telefónica, correo electrónico y WhatsApp, para denunciar casos de contrabando y fortalecer la lucha contra la ilegalidad - crédito Dian

Control en puertos: Buenaventura bajo la lupa

En los terminales portuarios de Buenaventura, la Dian incautó seis contenedores con más de 5.000 cajas de calzado, confecciones y productos misceláneos, valorados en $1.350 millones. Durante la inspección física y documental, se comprobó que la mercancía carecía de la documentación de transporte requerida, por lo que se procedió a su aprehensión en aplicación del artículo 69 del Decreto 920 de 2023.

La Dian enfatizó que los controles tienen como objetivo garantizar que los productos comercializados en el país cumplan con la normativa aduanera y tributaria vigente, promoviendo la formalidad y la legalidad en los mercados. “Con estas acciones, la DIAN continúa fortaleciendo los controles aduaneros y la presencia institucional en sectores estratégicos, con el propósito de combatir el contrabando, proteger el comercio legal y salvaguardar las finanzas públicas del país”, señaló la entidad. Cómo denunciar casos de contrabando

En Buenaventura, la Dian incautó
En Buenaventura, la Dian incautó seis contenedores con más de 5.000 cajas de calzado, confecciones y misceláneos, valorados en $1.350 millones - crédito Dian

Para denunciar contrabando ante la Dian en Colombia, existen canales oficiales que garantizan la confidencialidad del denunciante y facilitan el proceso de reporte. Es fundamental suministrar información precisa y evidencias para que la denuncia sea efectiva.

Canales oficiales para denunciar contrabando:

  • Línea telefónica: marque #159 desde cualquier celular (Policía Fiscal y Aduanera - Polfa).
  • Correo electrónico: envíe la información a polfa.anticontrabando@policia.gov.co.
  • Sitio web Dian: ingrese al “Sistema de Información Denuncias de Fiscalización” en www.dian.gov.co.
  • WhatsApp: comuníquese al número 321 394 2169 de la Policía Fiscal y Aduanera.

Información requerida para la denuncia:

  • Datos del denunciado: nombre, identificación, dirección o razón social de la empresa involucrada.
  • Detalles del hecho: descripción detallada de la mercancía, lugares de almacenamiento, rutas de transporte o puntos de venta ilegales.
  • Evidencias: fotografías, videos, facturas falsas o documentos que respalden la denuncia.

Temas Relacionados

Mercancía de contrabando ColombiaDian IncautacionesMedellínBogotáBuenaventuraContrabajo ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

El Consejo de Estado puso límites al uso de redes oficiales del Gobierno: falló contra dos entidades por difundir mensajes políticos

Las decisiones judiciales establecieron que las redes institucionales deben emplearse exclusivamente para informar sobre la gestión y los servicios de cada entidad, y no para replicar narrativas políticas ajenas a su misión

El Consejo de Estado puso

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN VIVO - octavos de final de la Champions League: siga aquí el minuto a minuto de Luis Javier Suárez

Los Leones quieren dar el golpe en el Aspmyra Stadion, ante el equipo revelación de la liguilla que sacó en la fase de playoffs al Inter de Milán

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN

Tribunal confirmó y aumentó la condena contra Diego Cadena por soborno a testigos: lo sentenció a 104 meses de prisión domiciliaria

Juan José Salazar, segundo procesado, fue condenado a 94 meses de privación de la libertad

Tribunal confirmó y aumentó la

La desclasificación de documentos sobre Jeffrey Epstein animó a una colombiana a narrar su experiencia: “Yo sobreviví”.

Andrea Starling reveló que cuando era una niña fue convencida por una “amiga” para ir a la vivienda del empresario que murió en 2019

La desclasificación de documentos sobre

Deportes Tolima vs. O’Higgins - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta que da un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

El Pijao será local en el duelo que define la llave de la fase 3 del torneo continental y que terminó en victoria por la mínima diferencia para el cuadro chileno

Deportes Tolima vs. O’Higgins -
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Comunidad sufrió daños en las

Comunidad sufrió daños en las viviendas tras el operativo militar en el que murió alias Ramiro en Ituango, Antioquia

Evacuados nueve heridos tras combates entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta: esto dijo la Defensoría del Pueblo

Cayó alias Mosca: explosivista del bloque Jorge Suárez Briceño y hombre de confianza de alias Calarcá

Tras la muerte de ‘Ramiro’ en un bombardeo del Ejército, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

Jineth Bedoya recordó cuál fue el detonante que desató la cruel venganza de los paramilitares en su contra

ENTRETENIMIENTO

La chef Leonor Espinosa respondió

La chef Leonor Espinosa respondió a las críticas tras perder en las elecciones del 8 de marzo: “Se queman quienes llevan años en la política”

Alexa expresó sus dudas sobre su relación con Tebi en ‘La casa de los famosos’: “Sáquenme si no pueden entender esto”

Feid desató rumores de gira mundial para 2026 con sus “Ferxxinoticias”: fans creen que el anuncio está cerca

⁠Se le inundó el apartamento a Aida Victoria Merlano: “En este momento necesito un marido”

Karola confesó su atracción por Carla Giraldo en ‘La casa de los famosos’ y la presentadora respondió: “Cosita preciosa”

Deportes

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN VIVO - octavos de final de la Champions League: siga aquí el minuto a minuto de Luis Javier Suárez

Deportes Tolima vs. O’Higgins - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta que da un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Figura del Junior mostró su molestia con Jermain Peña por la expulsión ante Nacional: “No es la primera vez que pasa”

Nueva Zelanda se queda sin rival para el Mundial 2026: Irán no quiere participar y la FIFA queda contra las cuerdas

Independiente Medellín vs. Juventud: hora y dónde ver el partido decisivo del Poderoso en la Copa Libertadores