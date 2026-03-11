La Dian decomisó más de $16.000 millones en confecciones, juguetes y medicamentos de contrabando en Medellín, Bogotá y Buenaventura

Las acciones de control aduanero buscan proteger la economía nacional, la salud pública y asegurar que los productos cumplan la normativa vigente - crédito Dian

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) llevó a cabo una serie de operativos que resultaron en la incautación de mercancía de contrabando valorada en más de $16.321 millones en Medellín, Bogotá y Buenaventura.

Las acciones, realizadas en coordinación con la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Fiscalía General de la Nación, representaron un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al ingreso ilegal de productos al país y reforzaron el control institucional sobre el comercio formal.

De acuerdo con el director de Gestión de Fiscalización de la Dian, Luis Adelmo Plaza, la entidad continuará desplegando acciones contundentes para combatir el contrabando y proteger la economía nacional, la salud de las personas y la seguridad ciudadana.

Las autoridades realizaron operativos que golpearon a las redes de contrabando y reforzaron el control institucional sobre el comercio formal en Colombia - crédito Dian

“La Dian, en articulación con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Fiscal y Aduanera, adelantó importantes operativos en Medellín y Bogotá, que dejaron como resultado la aprehensión de mercancías por valor superior a 16.000 millones de pesos, representados en confecciones, juguetería, medicamentos, elementos de aseo y de oficina, que no contaban con la documentación legal que establece el régimen aduanero”, detalló Plaza.

Operativo en Medellín: confecciones, juguetes y medicamentos sin documentación

En Medellín, las autoridades intervinieron dos bodegas ubicadas en el barrio Colombia, tras labores de inteligencia y perfilación de contenedores provenientes del puerto de Buenaventura. En el procedimiento, fue necesario solicitar una orden de allanamiento a la Fiscalía General de la Nación.

Como resultado, se logró la incautación de 137.340 unidades de confecciones, 12.230 unidades de juguetería, 395 de medicamentos, 6.072 de elementos de aseo, 2.856 de oficina y 246.718 artículos de otros sectores. La mercancía, avaluada en $15.571 millones, no contaba con los documentos exigidos para acreditar su ingreso legal al país.

En Medellín, la Dian intervino dos bodegas y decomisó prendas, juguetes y medicamentos sin documentación, por un monto de $15.571 millones - crédito Dian

Golpe al contrabando en Bogotá: medias y contrabando técnico

En Bogotá, la Dian y la Polfa realizaron un operativo en una bodega de la localidad de Los Mártires, donde hallaron más de 500 bultos de medias cuyo avalúo comercial asciende a $750 millones. La inspección evidenció que la mercancía no cumplía con los requisitos documentales estipulados por la normativa aduanera.

Adicionalmente, se detectaron indicios de contrabando técnico, modalidad que consiste en el uso de documentos aparentemente legales para amparar mercancías diferentes a las realmente ingresadas al país.

Dicha práctica, según la Dian, busca evadir los controles y el pago de tributos, constituyendo una amenaza para la transparencia y la equidad del comercio.

La Dian ofrece canales oficiales, como línea telefónica, correo electrónico y WhatsApp, para denunciar casos de contrabando y fortalecer la lucha contra la ilegalidad - crédito Dian

Control en puertos: Buenaventura bajo la lupa

En los terminales portuarios de Buenaventura, la Dian incautó seis contenedores con más de 5.000 cajas de calzado, confecciones y productos misceláneos, valorados en $1.350 millones. Durante la inspección física y documental, se comprobó que la mercancía carecía de la documentación de transporte requerida, por lo que se procedió a su aprehensión en aplicación del artículo 69 del Decreto 920 de 2023.

La Dian enfatizó que los controles tienen como objetivo garantizar que los productos comercializados en el país cumplan con la normativa aduanera y tributaria vigente, promoviendo la formalidad y la legalidad en los mercados. “Con estas acciones, la DIAN continúa fortaleciendo los controles aduaneros y la presencia institucional en sectores estratégicos, con el propósito de combatir el contrabando, proteger el comercio legal y salvaguardar las finanzas públicas del país”, señaló la entidad. Cómo denunciar casos de contrabando

En Buenaventura, la Dian incautó seis contenedores con más de 5.000 cajas de calzado, confecciones y misceláneos, valorados en $1.350 millones - crédito Dian

Para denunciar contrabando ante la Dian en Colombia, existen canales oficiales que garantizan la confidencialidad del denunciante y facilitan el proceso de reporte. Es fundamental suministrar información precisa y evidencias para que la denuncia sea efectiva.

Canales oficiales para denunciar contrabando:

Línea telefónica: marque #159 desde cualquier celular (Policía Fiscal y Aduanera - Polfa).

marque #159 desde cualquier celular (Policía Fiscal y Aduanera - Polfa). Correo electrónico: envíe la información a polfa.anticontrabando@policia.gov.co.

envíe la información a polfa.anticontrabando@policia.gov.co. Sitio web Dian: ingrese al “Sistema de Información Denuncias de Fiscalización” en www.dian.gov.co.

ingrese al “Sistema de Información Denuncias de Fiscalización” en www.dian.gov.co. WhatsApp: comuníquese al número 321 394 2169 de la Policía Fiscal y Aduanera.

Información requerida para la denuncia:

Datos del denunciado: nombre, identificación, dirección o razón social de la empresa involucrada.

nombre, identificación, dirección o razón social de la empresa involucrada. Detalles del hecho: descripción detallada de la mercancía, lugares de almacenamiento, rutas de transporte o puntos de venta ilegales.

descripción detallada de la mercancía, lugares de almacenamiento, rutas de transporte o puntos de venta ilegales. Evidencias: fotografías, videos, facturas falsas o documentos que respalden la denuncia.