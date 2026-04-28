Colombia

El Gobierno Petro revocó la suspensión de captura de alias Marlon tras incumplimiento de acuerdos

La persecución a los cabecillas de la Jaime Martínez por masacres recientes avivó la alarma sobre el peligro electoral y la amenaza al orden democrático en el suroccidente

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Alias Marlon Vásquez: Las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc innovan al adaptar explosivos y vehículos para ataques con drones en Cauca y el Pacífico Sur - crédito Colprensa
La revocatoria se produjo tras comprobar que el cabecilla de las disidencias de las Farc no cumplió los acuerdos establecidos para su participación en los diálogos y fue vinculado a nuevos actos de violencia en Cauca - crédito Colprensa

El Gobierno Petro concedió la suspensión de la orden de captura a alias Marlon, cabecilla de las disidencias de las Farc, posteriormente revocada tras comprobarse que incumplió los compromisos de la política de Paz Total.

El beneficio judicial se otorgó a “Marlon”, cuyo nombre real es Iván Jacobo Idrobo Arredondo, para participar como representante de las disidencias en los diálogos de paz. Sin embargo, al detectarse falta de compromiso con los acuerdos, el Gobierno revocó la suspensión de la orden de captura el 22 de abril de 2023, según declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en X.

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En concreto, alias Marlon recibió el beneficio de suspensión de captura como parte de los intentos del Gobierno Petro por facilitar los diálogos de paz con las disidencias de las Farc.

La medida fue tomada después de que las autoridades confirmaron que alias Marlon, líder de la estructura Jaime Martínez, continuó involucrado en hechos delictivos durante su periodo como negociador de paz - crédito captura de pantalla @PedrosanchezCol
La medida fue tomada después de que las autoridades confirmaron que alias Marlon, líder de la estructura Jaime Martínez, continuó involucrado en hechos delictivos durante su periodo como negociador de paz - crédito captura de pantalla @PedrosanchezCol

Posteriormente, “Marlon” fue identificado como el responsable de la masacre de la vía Panamericana, lo que llevó a la reactivación de su orden de captura y a su persecución como figura clave en la estructura criminal, de acuerdo con las fuentes judiciales y medios consultados.

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La Consejería Comisionada de Paz articuló la gestión de este beneficio, en coordinación con la Fiscalía, a fin de habilitar a Marlon como representante en el proceso con las disidencias bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Versiones de las Fuerzas Militares, obtenidas por Semana, sostienen que durante ese periodo “Marlon” habría incrementado su poder e influencia criminal dentro de la estructura.

Quién es alias Marlon y su papel en las disidencias de las Farc

Alias Marlon es identificado como cabecilla principal de la estructura Jaime Martínez, considerada una de las facciones armadas más activas en Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

La suspensión de la orden de captura fue anulada debido al incumplimiento de compromisos en los diálogos, generando controversia sobre la efectividad de la estrategia de paz total y los riesgos de pactar con grupos armados - crédito captura @PedroSanchezCol / X
La suspensión de la orden de captura fue anulada debido al incumplimiento de compromisos en los diálogos, generando controversia sobre la efectividad de la estrategia de paz total y los riesgos de pactar con grupos armados - crédito captura @PedroSanchezCol / X

Esta estructura responde jerárquicamente al Estado Mayor Central (EMC), liderado por alias Iván Mordisco.

El organigrama revelado por Caracol Radio sitúa a “Marlon” a la cabeza de cinco estructuras armadas regionales y varias redes urbanas y de explosivos, además de corredores de narcotráfico y minería ilegal.

Documentos internos de las Fuerzas Militares, citados por Semana, señalan a Marlon por delitos de terrorismo, reclutamiento de menores, secuestro, homicidio, extorsión y narcotráfico.

Según el paso de la línea de mando del grupo guerrillero, en 2022, tras la muerte del anterior comandante, asumió el control de la Jaime Martínez y elevó su perfil en la región.

Analistas de la Fundación Ideas para la Paz y la Fundación Pares —citados por BBC News— destacan que Marlon fue incorporado a un proceso de paz en 2017, pero al poco tiempo regresó a la actividad armada. Gerson Arias señala que es “un firmante de paz que retomó las armas” y lo responsabiliza de múltiples ataques contra las fuerzas de seguridad, como una constante.

Laura Bonilla matiza que, aunque “Marlon” es relevante por su cargo, las estructuras adquieren rápidamente nuevos cabecillas tras las capturas, lo que complica la estabilidad de cualquier avance en seguridad.

La masacre de la vía Panamericana y repercusiones nacionales

El atentado del 25 de abril de 2026 en la vía Panamericana, a la altura del túnel en Cajibío, Cauca, dejó 20 personas muertas: 15 mujeres y 5 hombres, y decenas de heridos.

Fuentes oficiales, incluido el presidente Gustavo Petro, atribuyeron públicamente la autoría a alias Marlon y a la estructura Jaime Martínez.

Alias Marlon - Recompensa
El ministro de Defensa confirmó que la recompensa por alias Marlon aumentó a 5.000 millones de pesos - crédito Ministerio de Defensa

El ataque fue perpetrado mediante la detonación de un cilindro cargado de explosivos, lo que ocasionó la destrucción de vehículos e infraestructura vial. “Los que atentaron y mataron (…) son terroristas, fascistas y narcotraficantes. Su jefe se llama alias Marlon, plenamente identificado por la inteligencia policial y militar”, declaró Petro en X. La crudeza de las imágenes y la magnitud de la violencia reafirmaron el impacto social y político del hecho.

La masacre se produjo poco más de un mes antes de las elecciones presidenciales, generando preocupación por la seguridad electoral. Analistas de BBC News y la Fundación Pares señalan que el poder de las disidencias para desestabilizar el clima político aumentó tras acciones de este tipo.

Reacciones gubernamentales y debate sobre los acuerdos de paz

Tras la masacre, el Gobierno Petro y las Fuerzas Militares intensificaron la persecución contra alias Marlon y su estructura. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ofreció una recompensa de 5.000 millones de pesos (USD 1,4 millones) por información que conduzca a su captura.

La reacción oficial incluyó un llamado institucional a la unidad y la firmeza para enfrentar a quienes representan una amenaza directa a la democracia.

Además de reforzar las medidas de seguridad, el episodio reabrió el cuestionamiento sobre los límites y la efectividad de la política de paz total promovida por el Gobierno.

Especialistas advierten que la alternancia entre diálogo y presión militar configura un escenario complejo, en medio de un incremento de acciones violentas y el aumento de grupos armados, que alcanzaron 27.000 combatientes en 2025, según la Fundación Ideas para la Paz.

Ministerio de Defensa - Alias Marlon
El ministro Pedro Sánchez le envió un mensaje al responsable de los actos terroristas en el suroccidente del país - crédito Montaje Infobae (Ministerio de Defensa / Reuters)

El intento de la estructura Jaime Martínez por incidir en el clima electoral mediante la violencia fue interpretado como estrategia de intimidación y desestabilización.

En respuesta, el ministro de Defensa reiteró la importancia de la cohesión institucional y aseguró que actos de violencia como el de la vía Panamericana serán enfrentados con acciones judiciales y operativos de alto nivel, en defensa de la paz y el orden público.

La decisión de conceder y luego revocar el beneficio judicial a alias Marlon refleja el dilema de la política de Paz Total.

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