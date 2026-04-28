El sistema de salud en Colombia enfrenta retrocesos y corrupción, según el exministro Alejandro Gaviria: “Y con ella el sufrimiento humano”

Alejandro Gaviria, exministro de Salud, critica el deterioro del sector y denuncia corrupción y sufrimiento en la población - crédito Colprensa

El exministro de Salud de Colombia Alejandro Gaviria cuestionó la gestión del Gobierno nacional tras los recientes anuncios sobre las EPS intervenidas, en el marco de una alocución presidencial que abordó la crisis de seguridad y la situación sanitaria.

En su cuenta oficial de X, Gaviria aseguró que “la salud ha empeorado (y con ella el sufrimiento humano) y la corrupción ha sido generalizada y atroz”, una afirmación que intensifica el debate público sobre el rumbo del sistema de salud colombiano.

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Durante su intervención televisada el lunes 27 de abril, el presidente Gustavo Petro dedicó un tramo relevante a la salud, a pesar de que el tema central previsto era la seguridad tras varios atentados recientes.

Así mismo, el mandatario anunció que “este Gobierno, a las más malas EPS, les quita la licencia de salud. Nadie sabe que esto existe, no lo hemos hecho hasta ahora, pero debe ser una decisión de la SuperSalud”.

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El Ejecutivo justifica las nuevas medidas como una estrategia para depurar el sistema de salud y mejorar la atención médica - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

Petro defendió su postura afirmando: “Se quita la licencia en salud a lo peor que tengamos; no voy a vengarme, pero se quita la licencia de salud, por las razones que sabemos. Las EPS no sirven para mejorar la salud en Colombia si son aseguradoras financieras. Nosotros les ofrecimos que fueran gestoras de salud, pagas por unos servicios, no intermediarias”.

La declaración del presidente Gustavo Petro se produjo en un contexto de creciente tensión, tras la intervención de varias EPS y el aumento de denuncias sobre corrupción y deficiencia en la atención médica. El gobierno argumenta que estas medidas buscan depurar el sistema y garantizar el acceso efectivo a la salud.

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En respuesta, el exministro de Salud, Alejandro Gaviria publicó en redes sociales una evaluación directa del panorama nacional: “Pueden mostrar estadísticas espurias y repetir infinitas veces las mismas mentiras y el mismo relato, pero tres verdades son evidentes: la seguridad está en caos, la salud ha empeorado (y con ella el sufrimiento humano) y la corrupción ha sido generalizada y atroz”.

La polarización del debate sobre la reforma sanitaria y la corrupción en las EPS coloca al sector salud en el centro de la discusión nacional, según el exministro Alejandro Gaviria - crédito Colprensa

La voz de Gaviria, que dirigió el Ministerio de Salud durante un periodo clave de reformas, añade peso a las críticas sobre la efectividad de las recientes acciones oficiales.

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La controversia sobre el futuro de las EPS y el modelo de aseguramiento en salud se ha intensificado, mientras el gobierno insiste en la necesidad de transformaciones estructurales.

Según lo expuesto por el presidente, la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud (SuperSalud) se concentrará en aquellas entidades señaladas por prácticas irregulares y bajo desempeño.

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Así mismo, el sector salud permanece en el centro del debate público en Colombia, con actores políticos y sociales demandando transparencia y soluciones ante las fallas en la prestación de servicios, mientras las cifras de corrupción reportadas por organismos de control refuerzan la percepción de crisis institucional.

El presidente Petro acusó a Alejandro Gaviria de corrupción durante su gestión en el Ministerio de Salud

El presidente Gustavo Petro acusa a Alejandro Gaviria de corrupción durante su paso por el Ministerio de Salud en Colombia - crédito Kylie Cooper/Reuters

El presidente Gustavo Petro acusó públicamente al exministro de Salud Alejandro Gaviria de ser “un exponente de la corrupción más fragante” durante una disputa por la gestión actual y pasada del sistema de salud en Colombia.

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Así mismo, el cruce se produjo luego de que Gaviria denunciara la supuesta existencia de una campaña para favorecer la llegada de Daniel Quintero a la Superintendencia de Salud, además de cuestionar el silencio del candidato presidencial Iván Cepeda ante hechos presuntamente irregulares.

Entre tanto, el señalamiento central de Petro apuntó a que durante el periodo de Gaviria en el Ministerio de Salud, se instauró un esquema que permitió el traspaso de billones de pesos del erario al capital privado de los dueños de las EPS. Dirigiéndose al exfuncionario, el jefe de Estado recalcó: “No te arrepientes de hacerlo”.

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En la acusación previa, Alejandro Gaviria había afirmado que “Cepeda propone una revolución ética, pero guarda silencio sobre la corrupción más fragante del gobierno actual porque necesita su apoyo para tener alguna posibilidad electoral. La postura es deshonesta”, dijo el exministro.