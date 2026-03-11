Cuota alimentaria en Colombia: cuándo se puede cobrar retroactivo por pagos atrasados, según el ICBF

El incumplimiento de la cuota alimentaria puede generar sanciones económicas e incluso penas de prisión - crédito iStock

La cuota alimentaria en Colombia es una obligación legal que tienen los padres o tutores de garantizar el sustento y bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Esta responsabilidad incluye cubrir aspectos esenciales para el desarrollo integral de los menores.

De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la cuota alimentaria comprende gastos como vivienda, alimentación, salud, educación, vestuario y recreación, citado por Caracol Radio.

La legislación también establece que el padre debe cubrir los gastos de embarazo y parto cuando el hijo aún no ha nacido, siempre que exista reconocimiento de la paternidad, de acuerdo con ese medio de comunicación.

De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la cuota alimentaria comprende gastos como vivienda, alimentación, salud, educación, vestuario y recreación

La cuota alimentaria es considerada una obligación económica destinada a garantizar el bienestar de los menores y su desarrollo integral.

En Colombia, esta obligación se traduce en el suministro de recursos necesarios para el sustento de los hijos, incluyendo condiciones adecuadas de vivienda, acceso a la salud, educación y otros elementos indispensables para su crecimiento.

Según el Código Civil, el valor de la cuota alimentaria puede llegar hasta el 50 % del salario mensual del padre o madre obligado a realizar el pago.

Este monto se distribuye proporcionalmente de acuerdo con el número de hijos que tenga la persona responsable de la obligación.

El proceso de fijación del valor de la cuota alimentaria es realizado por un juez de familia, quien se encarga de determinar el monto con base en criterios jurídicos y económicos.

Según el Código Civil, el valor de la cuota alimentaria puede llegar hasta el 50 % del salario mensual del padre o madre obligado a realizar el pago

Para definir la cantidad a pagar se analizan diversos factores relacionados con las necesidades del menor y la capacidad económica del responsable.

Entre los aspectos que se tienen en cuenta se encuentran los gastos relacionados con vivienda, salud, alimentación, educación y vestuario del hijo o hija.

También se evalúa si el padre o madre obligado a pagar tiene otras personas a su cargo, como familiares en condición de discapacidad.

Otro de los factores considerados es el tipo de ingresos del alimentante, es decir, si cuenta con un salario fijo, si trabaja como empleado formal o si percibe ingresos como trabajador independiente.

El incumplimiento del pago de la cuota alimentaria puede generar consecuencias legales significativas.

La legislación colombiana establece que la inasistencia alimentaria constituye un delito, de acuerdo con lo señalado en el artículo 233 del Código Penal.

El Icbf aclara que los padres con custodia pueden denunciar el incumplimiento de la cuota alimentaria si existe una obligación previa

En estos casos, las sanciones pueden incluir penas de prisión entre 16 y 54 meses, además de multas económicas que oscilan entre 13,33 y 30 salarios mínimos legales vigentes.

Frente a las cuotas que no han sido pagadas, la legislación también contempla la posibilidad de reclamar valores retroactivos.

Según la normativa, el pago de la cuota alimentaria se genera desde el momento en que esta es solicitada y fijada mediante un acuerdo entre las partes o por decisión judicial.

Si la obligación ya fue establecida y posteriormente se incumple, es posible reclamar el dinero adeudado junto con el interés legal contemplado en el Código Civil.

En cambio, cuando la cuota aún no ha sido fijada formalmente, no se puede exigir el pago retroactivo por el tiempo anterior a la solicitud.

Esto significa que el derecho a reclamar el retroactivo surge únicamente después de que la obligación alimentaria ha sido establecida.

De esta manera, los menores pueden recibir el dinero correspondiente a las cuotas que no fueron pagadas durante el tiempo en que ya existía una obligación legal vigente.

La normativa busca garantizar que los niños, niñas y adolescentes cuenten con los recursos necesarios para su bienestar, incluso cuando los pagos hayan sido suspendidos por un periodo determinado.