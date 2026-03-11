Colombia

Cuota alimentaria en Colombia: cuándo se puede cobrar retroactivo por pagos atrasados, según el ICBF

La legislación establece obligaciones claras para los padres o tutores sobre el sostenimiento de niños, niñas y adolescentes

Guardar
El incumplimiento de la cuota
El incumplimiento de la cuota alimentaria puede generar sanciones económicas e incluso penas de prisión - crédito iStock

La cuota alimentaria en Colombia es una obligación legal que tienen los padres o tutores de garantizar el sustento y bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Esta responsabilidad incluye cubrir aspectos esenciales para el desarrollo integral de los menores.

De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la cuota alimentaria comprende gastos como vivienda, alimentación, salud, educación, vestuario y recreación, citado por Caracol Radio.

La legislación también establece que el padre debe cubrir los gastos de embarazo y parto cuando el hijo aún no ha nacido, siempre que exista reconocimiento de la paternidad, de acuerdo con ese medio de comunicación.

De acuerdo con el Instituto
De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la cuota alimentaria comprende gastos como vivienda, alimentación, salud, educación, vestuario y recreación - crédito Freepik

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La cuota alimentaria es considerada una obligación económica destinada a garantizar el bienestar de los menores y su desarrollo integral.

En Colombia, esta obligación se traduce en el suministro de recursos necesarios para el sustento de los hijos, incluyendo condiciones adecuadas de vivienda, acceso a la salud, educación y otros elementos indispensables para su crecimiento.

Según el Código Civil, el valor de la cuota alimentaria puede llegar hasta el 50 % del salario mensual del padre o madre obligado a realizar el pago.

Este monto se distribuye proporcionalmente de acuerdo con el número de hijos que tenga la persona responsable de la obligación.

El proceso de fijación del valor de la cuota alimentaria es realizado por un juez de familia, quien se encarga de determinar el monto con base en criterios jurídicos y económicos.

Según el Código Civil, el
Según el Código Civil, el valor de la cuota alimentaria puede llegar hasta el 50 % del salario mensual del padre o madre obligado a realizar el pago - crédito Abogados.com

Para definir la cantidad a pagar se analizan diversos factores relacionados con las necesidades del menor y la capacidad económica del responsable.

Entre los aspectos que se tienen en cuenta se encuentran los gastos relacionados con vivienda, salud, alimentación, educación y vestuario del hijo o hija.

También se evalúa si el padre o madre obligado a pagar tiene otras personas a su cargo, como familiares en condición de discapacidad.

Otro de los factores considerados es el tipo de ingresos del alimentante, es decir, si cuenta con un salario fijo, si trabaja como empleado formal o si percibe ingresos como trabajador independiente.

El incumplimiento del pago de la cuota alimentaria puede generar consecuencias legales significativas.

La legislación colombiana establece que la inasistencia alimentaria constituye un delito, de acuerdo con lo señalado en el artículo 233 del Código Penal.

El Icbf aclara que los
El Icbf aclara que los padres con custodia pueden denunciar el incumplimiento de la cuota alimentaria si existe una obligación previa - crédito Colprensa

En estos casos, las sanciones pueden incluir penas de prisión entre 16 y 54 meses, además de multas económicas que oscilan entre 13,33 y 30 salarios mínimos legales vigentes.

Frente a las cuotas que no han sido pagadas, la legislación también contempla la posibilidad de reclamar valores retroactivos.

Según la normativa, el pago de la cuota alimentaria se genera desde el momento en que esta es solicitada y fijada mediante un acuerdo entre las partes o por decisión judicial.

Si la obligación ya fue establecida y posteriormente se incumple, es posible reclamar el dinero adeudado junto con el interés legal contemplado en el Código Civil.

En cambio, cuando la cuota aún no ha sido fijada formalmente, no se puede exigir el pago retroactivo por el tiempo anterior a la solicitud.

Esto significa que el derecho a reclamar el retroactivo surge únicamente después de que la obligación alimentaria ha sido establecida.

De esta manera, los menores pueden recibir el dinero correspondiente a las cuotas que no fueron pagadas durante el tiempo en que ya existía una obligación legal vigente.

La normativa busca garantizar que los niños, niñas y adolescentes cuenten con los recursos necesarios para su bienestar, incluso cuando los pagos hayan sido suspendidos por un periodo determinado.

Temas Relacionados

Cuota alimentariaICBFInasistencia alimentariaDerecho familiaColombia-noticias

Más Noticias

Ministerio de Transporte ordena intensificar controles en vehículos público tras denuncias de “paseo millonario”

La circular establece la verificación obligatoria de documentos, SOAT y revisión técnico-mecánica, además de la coordinación entre autoridades para fortalecer la vigilancia y garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público

Ministerio de Transporte ordena intensificar

Inversión en educación crece en Colombia, pero estudio advierte que no mejora los resultados académicos

Un análisis reveló que solo una pequeña parte del presupuesto educativo se destina directamente a fortalecer los aprendizajes de los estudiantes

Inversión en educación crece en

Acueducto revela por qué se inundan las calles de Bogotá cuando llueve: la basura sería la principal causa

La entidad explicó cómo los residuos que se arrojan en la vía pública terminan obstruyendo el sistema de drenaje pluvial y provocando acumulación de agua durante las lluvias, además de generar impactos ambientales en ríos y humedales de la ciudad

Acueducto revela por qué se

Gremios proponen modernizar el Invima ante más de 12.000 trámites represados en Colombia

Afidro, Fifarma y AmCham plantearon reformas para agilizar procesos y facilitar el acceso a medicamentos innovadores en el país

Gremios proponen modernizar el Invima

Muere el cantante barranquillero Zalek en accidente de moto en Medellín: tenía 30 años

La noticia fue confirmada por su equipo de trabajo, que destacó su talento y la pasión que tenía por la música, mientras autoridades continúan investigando las circunstancias del siniestro vial

Muere el cantante barranquillero Zalek
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Jineth Bedoya recordó cuál fue

Jineth Bedoya recordó cuál fue el detonante que desató la cruel venganza de los paramilitares en su contra

El Ejército Nacional confirmó la muerte de un soldado tras atentado con explosivos en Patía, Cauca

Exviceministra de Defensa dijo que bombardeo contra alias Ramiro es uno de los “más exitosos que ha tenido el Gobierno”

Cuatro militares resultaron heridos en un ataque armado en Patía, Cauca; gobernador se pronunció: “No vamos a permitir”

En video: así fue la caída de ‘Ramiro’, la ficha clave de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

‘La reina del flow’ desató

‘La reina del flow’ desató controversia: un video recogió la manera en que Carolina Ramírez vivió el final de su personaje

Falsedades, traiciones y supuesto ‘shippeo’: Juanse Laverde no se guardó nada y contó cómo fue su experiencia en ‘La casa de los famosos’

Arelys Henao dedicó un sentido mensaje al fallecido cantante Yeison Jiménez: “No te olvidaremos”

Participante de ‘La casa de los famosos’ se hizo una prueba de embarazo y el resultado la hizo llorar

El ‘Desafío’ hizo importante advertencia sobre falsos castings y noticias falsas en redes sociales: “No se deje engañar”

Deportes

El Team Medellín-EPM recibió suspensión

El Team Medellín-EPM recibió suspensión por parte de la UCI: dos ciclistas fueron apartados por anomalías en controles antidoping

Kevin Serna fue elegido como parte del “once ideal” del Campeonato Carioca 2026: convirtió gol clave en la semifinal

Ryan Reynolds tendría entre sus planes ver al Internacional de Bogotá en Techo próximamente: “Está muy contento con el equipo”

Cuándo se conocerá la convocatoria de la selección Colombia para los amistosos de marzo

Bayern Múnich no tuvo piedad del Atalanta en Champions: goleada 6-1 en octavos y con Luis Díaz de titular