Colombia

En Villa Alsalcia, trataron de robarse un carro en un semáforo en rojo; esta fue la rápida reacción que lo frustró

El hecho, ocurrido en la madrugada del 26 de abril de 2026, reavivó el debate sobre la inseguridad que se vive la capital colombiana

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Tres sujetos intentaron asaltar a un conductor en Villa Alsacia y todo quedó registrado en video - crédito Capturas de pantalla/@ColombiaOscura
Tres sujetos intentaron asaltar a un conductor en Villa Alsacia y todo quedó registrado en video - crédito Capturas de pantalla/@ColombiaOscura

Un conductor registró con la cámara de su vehículo el momento exacto en el que tres individuos descendieron de un taxi de placas VFE025, para intentar abordarlo cuando se detuvo en un semáforo del barrio Villa Alsacia, en el occidente de Bogotá. El hecho ocurrió cerca de las 2:45 a. m. del 26 de abril de 2026.

El video, difundido por la cuenta Colombia Oscura en la red X, muestra cómo el taxi se atraviesa en el semáforo al frente del vehículo de la víctima. De inmediato, tres personas salen del automotor amarillo y caminan rápidamente hacia el automóvil que se encontraba detenido por la señal de tránsito.

El conductor, al notar la situación, logra reaccionar y retrocede antes de ser alcanzado, evitando así el asalto.

En la publicación se lee: “Ciudadano registró con la cámara de su vehículo el momento en el que tres sujetos descendieron de un taxi, aparentemente de placas VFE025, con intención de robarle mientras se detuvo en un semáforo del b/Villa Alsacia (Bogotá), siendo aprox las 2:45AM de este 26ABR”. El material ha causado alarma entre los residentes del sector.

Denuncian uso de taxi para intento de robo en Bogotá - crédito Captura de pantalla/@ColombiaOscura
Denuncian uso de taxi para intento de robo en Bogotá - crédito Captura de pantalla/@ColombiaOscura

Fuertes reacciones en X tras intento robo en Bogotá

El reciente intento de asalto registrado en Villa Alsacia, en Bogotá, donde tres personas descendieron de un taxi para abordar a un conductor, generó fuertes reacciones entre usuarios en redes sociales. La sensación de inseguridad predomina en los comentarios.

Vivir con miedo de todo lo que puede llegar a suceder en una ciudad es inaudito”, expresó un usuario, reflejando el temor que sienten muchos habitantes.

Otro participante en el debate digital señaló: “Esto ya no es un hecho aislado, es un patrón que se repite en Bogotá. La delincuencia está actuando con total tranquilidad, incluso usando taxis para cometer delitos”.

La frustración por la falta de consecuencias evidentes también quedó manifiesta. Un usuario escribió: “Pueden mostrar el rostro de las ratas, la placa del taxi, y que se va a denunciar?. Nada. Acá no pasa nada, de que se les va acusar?”. Este tipo de opiniones evidencian el escepticismo sobre la respuesta de las autoridades.

Entre las respuestas llamó la atención el comentario: “Un poco mejor resolución y el criminal queda bien pa’ la foto”. La percepción de impunidad y la preocupación por la seguridad en diferentes sectores de Bogotá se han intensificado tras la difusión del video.

Conductor evitó asalto en Villa Alsacia tras rápida reacción ante presuntos delincuentes - crédito @ColombiaOscura/X

Policía captura a cuatro personas vinculadas a robos violentos de automóviles en Engativá

Cuatro individuos fueron capturados en la localidad de Engativá durante un operativo de la Policía Nacional, en el marco de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia. Los agentes interceptaron a los sospechosos cuando se movilizaban en dos automotores, uno de ellos un taxi, al detectar su posible relación con los asaltos recientes en Teusaquillo.

Las autoridades informaron que las detenciones se produjeron tras identificar la participación de los capturados en dos hechos ocurridos los días 17 y 22 de abril de 2026. En ambos episodios, las víctimas fueron amenazadas con armas de fuego y despojadas de sus vehículos. Según el reporte oficial, los implicados emplearon violencia e intimidación para consumar los robos.

Durante la operación, los uniformados incautaron dos armas traumáticas, dos armas blancas, cuatro teléfonos móviles y dos automóviles. De acuerdo con la Policía, estos elementos se utilizaban para facilitar los hurtos y coordinar los desplazamientos de los asaltantes.

Capturados por robo de vehículos en Bogotá: eran buscados por casos recientes - crédito Mebog
Capturados por robo de vehículos en Bogotá: eran buscados por casos recientes - crédito Mebog

Los antecedentes judiciales revelan que los detenidos registran procesos previos por hurto agravado y calificado, así como lesiones personales. Además, dos de los capturados ya habían enfrentado detenciones por otros delitos.

La Fiscalía General de la Nación asumirá el caso, imputando cargos por tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, receptación y falsedad marcaria. Las autoridades continúan investigando para determinar la posible existencia de más integrantes en la organización criminal.

Este caso ejemplifica la ofensiva de la Policía en Bogotá contra bandas dedicadas al hurto de automotores, una problemática que genera alarma entre los habitantes de la capital.

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