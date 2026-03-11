Comenzó una nueva fase del programa Hambre Cero: familias en pobreza extrema recibirán apoyo alimentario y pagos focalizados

Colombia

El Programa Hambre Cero, impulsado por Prosperidad Social, avanza en su implementación con el inicio de visitas de verificación a 51.799 hogares beneficiarios en 49 municipios de 15 departamentos del país.

La estrategia está orientada a garantizar el acceso a alimentos saludables para las personas en situación de pobreza, pobreza extrema y alta vulnerabilidad, en cumplimiento del mandato del Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida.

La intervención se realiza en alianza con Servicios Postales Nacionales 4-72 y representa una inversión superior a $52.788 millones. El objetivo es verificar la información básica de los hogares seleccionados, asegurando que la ayuda llegue a quienes más la necesitan y optimizando los recursos destinados a la lucha contra el hambre.

¿Qué es el Programa Hambre Cero?

Hambre Cero es una estrategia nacional diseñada para facilitar el acceso físico y económico a alimentos en cantidad y calidad, beneficiando a familias que presentan mayor grado de inseguridad alimentaria. El programa se articula en cuatro modalidades principales de atención, comenzando con la entrega de paquetes alimentarios: cada hogar recibe dos bolsas con un total de 19 kilogramos de alimentos, que incluyen productos de los grupos de cereales, huevos, leguminosas secas, grasas, azúcares y café, sumando 29 artículos en total.

La entrega de estos paquetes se realiza en tres momentos, iniciando con las visitas domiciliarias de encuestadores, quienes verifican la información, seguidas de jornadas municipales donde además se promueven hábitos saludables, autocuidado y participación ciudadana.

La estrategia cuenta también con la entrega de bonos canjeables por alimentos en tiendas y supermercados de los territorios focalizados, el suministro de raciones de alimentos preparados a través de entidades territoriales u organizaciones comunitarias, y el fortalecimiento de unidades de mercado locales.

¿A quién beneficia y cómo se seleccionan los hogares?

El programa está dirigido a hogares de Familias en Acción con niños menores de 6 años que cumplan compromisos de salud, madres jóvenes de Jóvenes en Acción con hijos menores de 6 años pertenecientes al grupo A del Sisbén IV, y hogares beneficiarios de Ingreso Solidario en el mismo grupo A. La selección de beneficiarios se realiza mediante un proceso técnico de focalización territorial, basado en indicadores de pobreza, inseguridad alimentaria y vulnerabilidad, priorizando a hogares con jefatura femenina.

Para los hogares seleccionados, los pagos y entregas de ayuda comienzan en la primera quincena de cada mes, según el tipo de programa y la condición bancaria de los beneficiarios.

En la actual fase de implementación se llevarán a cabo visitas en municipios como

  • Antioquia: El Bagre, Segovia, Tarazá. - Arauca: Fortul, Saravena, Tame.
  • Atlántico: Malambo, Santo Tomás, Soledad.
  • Bolívar: El Carmen de Bolívar, San Jacinto, Zambrano.
  • Caquetá: Curillo, El Paujil, Florencia. - Casanare: Aguazul, Paz de Ariporo, Pore.
  • Cesar: Agustín Codazzi, El Copey, Manaure Balcón de Cesar.
  • Chocó: Atrato, Cértegui, Condoto, Nóvita. - Córdoba: Ayapel, La Apartada, Montelíbano, San José de Uré.
  • La Guajira: El Molino, Fonseca, San Juan del Cesar, Urumita.
  • Magdalena: El Banco, Fundación, Zapayán. - Nariño: Leiva, Los Andes, San Andrés de Tumaco.
  • Norte de Santander: El Zulia, Puerto Santander, Villa del Rosario.
  • Putumayo: Orito, Puerto Asís, Villagarzón.
  • Sucre: Chalán, Colosó, Morroa, San Onofre.

Requisitos y recomendaciones para participar

Los encuestadores de Prosperidad Social están debidamente identificados y los trámites son totalmente gratuitos. La entidad nunca solicita dinero ni información sensible como claves o números de cuenta. La inscripción y confirmación de beneficiarios se realiza exclusivamente por canales oficiales y a través de las gerencias regionales.

Para participar en Hambre Cero, es requisito pertenecer a alguno de los grupos focalizados (Sisbén IV grupo A), y en el caso de Renta Ciudadana o Renta Joven, cumplir los compromisos de salud y educación correspondientes. Los beneficiarios deben estar atentos a las visitas domiciliarias y a las jornadas de entrega que se anunciarán en cada municipio.

La entrega de ayuda alimentaria tiene como propósito no solo mitigar el hambre, sino también fortalecer el tejido social, promover la autogestión alimentaria y garantizar la seguridad nutricional de los grupos más vulnerables del país.

