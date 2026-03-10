Revelan la emotiva carta de renuncia que José Manuel Restrepo presentó a la universidad EIA, de donde era rector: la institución ya la aceptó

La renuncia de José Manuel Restrepo a la rectoría de la Universidad EIA se formalizó para asumir la candidatura a la Vicepresidencia junto a Abelardo de la Espriella - crédito José Manuel Restrepo/EIA

La renuncia de José Manuel Restrepo a la rectoría de la Universidad EIA quedó formalizada tras su decisión de asumir la candidatura a la Vicepresidencia junto a Abelardo de la Espriella, en medio de la fuerte contienda electoral para las próximas elecciones en Colombia. La salida será efectiva el 11 de marzo de 2026, marcando el cierre de su periodo como rector tras haber liderado la institución desde 2022.

El exministro justificó la decisión en la invitación recibida y en su convicción de que el país atraviesa un momento clave que requiere compromiso desde nuevos espacios públicos. El reemplazo en la rectoría fue oficializado por la universidad, que ratificó la continuidad plena de sus procesos académicos y administrativos.

Motivaciones de José Manuel Restrepo para su salida de la Universidad EIA

En una emotiva carta dirigida a las directivas, comunidad académica y egresados, Restrepo señaló que la coyuntura nacional es, a su juicio, “trascendental” y advirtió que Colombia enfrenta riesgos para la democracia y las instituciones.

“El país está en riesgo de afectar su democracia y sus instituciones, de saltar al vacío a un modelo económico y productivo que va en contravía de la forma como el mundo ha logrado prosperidad”.

El académico expresó que asume el reto junto a Abelardo de la Espriella con el ánimo de aportar conocimientos en áreas como economía, hacienda pública y desarrollo productivo, así como en relaciones internacionales, cultura y educación.

Restrepo afirmó en su misiva el objetivo de contribuir a la construcción de puentes y a sumar ideas en un país que busca recuperar la esperanza, destacando la importancia de trabajar por los sectores más marginados y fortalecer la unidad nacional.

El exrector indicó que interpretar este paso a la vida política es entregarse al servicio, confiado en que invertir su liderazgo en Colombia responde al agradecimiento por lo recibido y a una visión de transformación colectiva.

Sin embargo, el ahora exdirector no evitó mostrar su pesar por abandonar la institución de la que se hizo cargo durante casi cuatro años, asegurando que su salida no estaba planeada hasta hace unos días.

“La Universidad EIA ha sido mi primera experiencia laboral fuera de mi tierra natal, pero sobre todo ha sido una casa que me conquistó con un modelo de “ser” como esencia, de “saber” como compromiso y de “servir” como propósito superior“, señaló Restrepo.

Asimismo, el ahora candidato a la Vicepresidencia aseguró que mantendrá los valores aprendidos durante su etapa de rector, además de no descartar un posible regreso a la institución en un futuro.

“Llevaré siempre en mi alma, mi corazón y mis recuerdos esos lindos momentos en la academia, tanto en Bogotá como en Antioquia, y de Antioquia me llevo ese sabor de empresarialidad, de empuje, de hacer que las cosas pasen, de austeridad, de institucionalidad, de horizontalidad en las relaciones humanas, de pasión por el trabajo, de mérito del que se esfuerza, de visiones y apuestas de largo plazo“, señaló.

Respuesta institucional y continuidad de la Universidad EIA

Tras la renuncia, la Universidad EIA, con sede en Envigado (Antioquia), destacó el papel de Restrepo durante el periodo rectoral 2022–2026, enfatizando avances en la articulación con el sector productivo y el fortalecimiento institucional.

La institución informó que la transición administrativa no afectará las actividades educativas ni de gestión, y que la gobernanza académica seguirá bajo la responsabilidad del Consejo Superior y del Comité Rectoral.

En el comunicado oficial se reiteró que el proyecto académico y los procesos internos continuarán según la hoja de ruta establecida, resguardando los principios de excelencia y rigor en la formación universitaria. La comunidad académica y administrativa mantendrá la normalidad hasta concluir el actual periodo rectoral.

“Su paso por la rectoría deja una huella coherente con el propósito institucional de formar profesionales y personas capaces de transformar su entorno con conocimiento, ética y vocación de servicio”, resaltó la universidad al sintetizar el legado de Restrepo.

Legado de Restrepo en la Universidad EIA

Durante su mandato, Restrepo impulsó la innovación en los procesos académicos y consolidó las relaciones entre la universidad, la empresa y el Estado. Bajo su dirección, la institución incrementó su notoriedad, fortaleció la vinculación con sectores externos y diversificó sus fuentes de ingreso.

La universidad agradeció la “visión, el liderazgo y el legado” del directivo, deseándole éxito en sus nuevos retos. La administración subrayó que el modelo de trabajo y la estrategia en áreas como innovación y proyección internacional seguirán guiando el rumbo de la universidad.