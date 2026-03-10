Jota Pe Hernández respondió si respaldaría a Paloma Valencia: “Voté por ella en la consulta”

Jota Pe Hernández habló de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia - crédito @JOTAPEHERNANDEZ/Instagram

El senador de Alianza Verde, Jota Pe Hernández, aseguró su permanencia en el Congreso de la República tras obtener 159.956 votos en las recientes elecciones legislativas del domingo 8 de marzo de 2026.

La reelección de Hernández lo posiciona como una de las voces más influyentes dentro de su colectividad, en un contexto donde el panorama político muestra señales de reconfiguración en vísperas de la primera vuelta presidencial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante una entrevista en La FM, Hernández expresó su gratitud hacia los votantes, atribuyendo su desempeño a la constancia y al trabajo legislativo realizado durante los últimos cuatro años.

El senador destacó: “Presentamos cerca de 94 proyectos de ley y ejercimos un control político contundente”. Según sus palabras, estos resultados reflejan la confianza de los ciudadanos en su gestión y marcan una nueva etapa para el partido.

El senador Jota Pe Hernández habló sobre su permanencia en el Congreso - crédito @SenadoGovCo/X

El congresista se refirió a la Alianza Verde como un actor relevante en las próximas definiciones presidenciales. Explicó que, ante la salida de figuras identificadas con posturas más radicales, el partido podría inclinarse hacia opciones políticas de centro o centro derecha.

“Varios personajes de esa izquierda radical ya no estarán, lo que abre espacio para otras tendencias dentro del partido”, puntualizó Hernández.

En su análisis sobre el escenario presidencial, el senador mencionó el papel destacado de Paloma Valencia tras la consulta interna. Afirmó que la senadora “está asumiendo una postura muy de centro, busca reconciliar al país y podría estar conquistando varios corazones”.

Hernández reveló que mantuvo un contacto personal con Valencia la noche de su triunfo, subrayando el respeto y aprecio mutuo que existe por haber trabajado juntos en la comisión primera del Senado.

Consultado sobre un eventual respaldo a la candidatura de Valencia, Hernández aclaró que aún no ha tomado una decisión oficial. “No he tomado todavía una decisión, pero ayer hablé con Paloma, la felicité. Voté por ella en la gran consulta, se lo expresé”, afirmó el senador, quien reconoció que Valencia representa una alternativa sólida para el país.

Jota Pe Hernández afirmó que votó por Paloma Valencia en la consulta del domingo 8 de marzo - crédito Catalina Olaya/Colprensa - Colprensa / Montaje Infobae

El congresista resaltó que su apoyo en la primera vuelta presidencial dependerá de quién enfrente a Iván Cepeda y al candidato del actual presidente, Gustavo Petro.

“JP Hernández le puede decir a Colombia que va a estar del lado de la persona que enfrente a Iván Cepeda y al candidato de Gustavo Petro”, señaló, dejando claro que su prioridad es respaldar una opción distinta a la continuidad del actual gobierno.

“Mi llamado es a la unidad”: fueron las palabras de Jota Pe Hernández sobre algunos candidatos presidenciales

El congresista reveló en una entrevista en Caracol Radio que, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán lo contactaron, todos en busca de consensos antes de la primera vuelta. “Mi llamado ha sido a la unidad”, afirmó Hernández, quien observa un escenario donde la cohesión será determinante para enfrentar al bloque de izquierda.

Hernández reconoció la estrategia implementada por el Pacto Histórico, que unificó fuerzas y obtuvo más de 4.5 millones de votos. “Esa unión les va a servir mucho en las presidenciales”, indicó, al tiempo que advirtió sobre los riesgos de la fragmentación en la derecha.

Jota Pe Hernández pidió unidad opositora tras consolidar su curul en el Congreso - crédito Senado de la República

“Si la derecha decide ir separada, sobreponiendo los egos personales sobre el interés nacional, seguramente la izquierda va a tener muchas posibilidades de ganar”, sostuvo.

A pesar de dialogar con los principales aspirantes, Hernández evitó comprometer su respaldo a una candidatura específica. “No me quiero enmarcar con ninguno, porque lo que les estoy pidiendo a ellos es unirnos”, explicó.

El senador también rechazó los intentos de boicotear las consultas interpartidistas y defendió la participación democrática. “No estoy de acuerdo con esa propuesta de anular la consulta, la democracia hay que respetarla y usarla”, declaró.

Por último, sobre la derrota de Angélica Lozano, admitió que “no logra entenderlo” y consideró “demasiado sorprendente” el resultado, sumando su preocupación por la salida de figuras como Germán Blanco y otros miembros de la Alianza Verde.