Cierre en la vía Bogotá–Tunja, a la altura de Tocancipá, por un accidente de tránsito: hay un muerto

El hecho deja un fallecido en la vía, por lo que se recomienda a los conductores buscar vías alternas

Una colisión entre dos motocicletas en la concurrida vía que une Bogotá y Tunja dejó como saldo el fallecimiento de uno de los conductores la mañana del 10 de marzo - crédito @PasaenBogota / X

Una colisión entre dos motocicletas en la vía que une Bogotá y Tunja dejó como saldo el fallecimiento de uno de los conductores la mañana del 10 de marzo.

El incidente se produjo cerca del desvío hacia Briceño, en el municipio de Tocancipá, un punto estratégico para quienes viajan entre la capital y Boyacá.

El accidente obligó a la presencia de autoridades y equipos de emergencia en la zona, quienes restringieron el flujo vehicular para facilitar las tareas de inspección y levantamiento del cuerpo. El cierre parcial de la vía ha derivado en extensas filas de automóviles, generando complicaciones para quienes transitaban hacia el norte de Cundinamarca.

Mientras avanzan las labores de criminalística, el tránsito permanece limitado y se pide a los viajeros considerar rutas alternas o anticipar posibles demoras. La intervención de los organismos de socorro busca esclarecer las circunstancias del choque y restablecer la movilidad lo antes posible.

Una colisión entre dos motocicletas en la concurrida vía que une Bogotá y Tunja dejó como saldo el fallecimiento de uno de los conductores la mañana del 10 de marzo - crédito @PasaenBogota / X

Por otra parte, el año 2025 cerró con 646 muertes y 2.741 lesionados por siniestros viales en Cundinamarca, de acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Este balance confirmó una reducción del 2,71% en víctimas fatales respecto al año anterior, aunque el número de heridos subió un 13,83%, lo que plantea desafíos en estrategias de prevención.

Según la evaluación oficial, Cundinamarca se posicionó como el segundo departamento del país con mayor descenso en muertes por accidentes de tránsito, solo superado por Bogotá. La reducción fue de 18 casos respecto a 2024, mientras que la capital registró 41 decesos menos.

En contraste con esta baja en fallecimientos, el aumento en personas lesionadas resultó notorio. El total de heridos ascendió a 2.741, cifra que representa un incremento de 333 casos en comparación con el año anterior. Este resultado mixto refleja que, aunque la mortalidad disminuyó, la siniestralidad sigue siendo un problema grave.

El siniestro vial dejó a una persona fallecida - crédito Canal Solo Emergencias Moteros - SEM / Whatsapp

El grupo de motociclistas volvió a encabezar la lista de víctimas, acumulando 351 muertes, lo que equivale al 54% del total. Este segmento no solo mantuvo su posición como el más afectado, sino que además experimentó un ligero repunte respecto a 2024, con tres fallecidos más.

En segundo lugar, los peatones sumaron 145 muertes, lo que representa el 22% de los fallecidos. Además, este grupo reportó un aumento frente a los 140 casos del año anterior, consolidando su condición de alta vulnerabilidad en las vías.

Dentro de las demás categorías, tanto ciclistas como usuarios de vehículos particulares reportaron 55 muertes por grupo. Quienes utilizan transporte de carga registraron 21 víctimas, los usuarios de transporte de pasajeros 14 y otros usuarios apenas cinco.

El análisis de la dinámica de los siniestros reveló que el tipo de colisión más frecuente fue entre motociclistas y vehículos de carga, con 96 muertes. A esta le siguieron los choques de motociclistas contra objetos fijos, que generaron 88 decesos.

Al parecer el accidente se generó por el choque de dos motocicletas - crédito Canal Solo Emergencias Moteros - SEM / Whatsapp

Una característica relevante del informe es que el 55,3% de las muertes ocurrieron en zonas rurales. Además, los días jueves, sábado y domingo concentraron el 54,5% de los siniestros fatales, indicando una tendencia asociada a los hábitos de movilidad del fin de semana.

Entre los municipios, Funza y Fusagasugá sobresalieron por el aumento de casos, mientras que Madrid y Bojacá destacaron por registrar las reducciones más notables en la cantidad de víctimas.

Las autoridades continúan haciendo énfasis en la necesidad de respetar los límites de velocidad, la señalización y las reglas de tránsito. Las campañas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Policía de Tránsito advierten que mantener una distancia prudente entre vehículos resulta esencial para evitar choques.

En el caso de los motociclistas, el mensaje es claro: no realizar maniobras peligrosas ni zigzaguear entre automóviles. Estas conductas, según los expertos, incrementan significativamente el riesgo de accidentes y lesionados en la vía.

