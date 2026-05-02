Colombia

Gremio de anestesiólogos advirtió por “vacío en el manejo del dolor” tras exclusión de analgésicos clave del sistema de salud

La Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación pidió revisar la Resolución 695 de 2026 del Ministerio de Salud, que elevó a 117 los servicios no financiados con recursos públicos

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El gremio expresó preocupación por la salida de medicamentos como acetaminofén con codeína y acetaminofén con hidrocodona - crédito Visuales IA
El gremio expresó preocupación por la salida de medicamentos como acetaminofén con codeína y acetaminofén con hidrocodona - crédito Visuales IA

La Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (Scare) alertó que la salida de combinaciones como acetaminofén con codeína y con hidrocodona del Plan de Beneficios en Salud (PBS) podría afectar el esquema escalonado de tratamiento del dolor en distintos pacientes.

El gremio pidió al Ministerio de Salud revisar la Resolución 695 de 2026, que actualizó el listado de exclusiones del sistema de salud colombiano y elevó a 117 las tecnologías no financiadas con recursos públicos.

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El gremio sostuvo en su comunicado que “advierte afectaciones al acceso al manejo del dolor, al derecho a la salud de los pacientes y a la autonomía médica tras la exclusión de medicamentos del PBS”, en referencia a la eliminación de combinaciones analgésicas del sistema financiado con recursos públicos.

Preocupación por el esquema de manejo del dolor

Según la Scare, la medida podría impactar la autonomía médica y limitar la capacidad de los profesionales para seleccionar tratamientos basados en la condición clínica de cada paciente - crédito Visuales IA
Según la Scare, la medida podría impactar la autonomía médica y limitar la capacidad de los profesionales para seleccionar tratamientos basados en la condición clínica de cada paciente - crédito Visuales IA

La Scare explicó que las combinaciones retiradas del PBS cumplen un papel intermedio dentro del tratamiento escalonado del dolor, al ubicarse entre analgésicos básicos y opioides de mayor potencia. Según el análisis del gremio, su exclusión podría alterar la progresión habitual de los tratamientos en distintos escenarios clínicos.

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En su pronunciamiento, la organización advirtió la posibilidad de un “vacío terapéutico” en algunos casos, lo que podría influir en la forma en que los profesionales de la salud abordan el dolor en pacientes con condiciones agudas, crónicas o complejas.

El gremio también indicó que esta situación podría llevar, en determinados contextos, a un uso más temprano de medicamentos opioides de mayor potencia, lo que implicaría retos adicionales en el manejo clínico y la seguridad del paciente.

Servicios y tecnologías que ya no serán cubiertos por el sistema de salud

La Resolución 695 de 2026 del Ministerio de Salud y Protección Social actualizó el listado oficial de exclusiones financiadas con recursos públicos. Entre las modificaciones se incluyeron tres nuevas exclusiones: diacereína para indicaciones relacionadas con enfermedades articulares, minoxidil tópico para alopecia andrógena no especificada y la restauración dental mediante incrustación metálica.

La norma también retiró el código CIE-10 R298 del grupo asociado a dolor neuropático, con el fin de evitar interpretaciones inadecuadas en la prescripción de medicamentos. Asimismo, dejó en revisión la tecnología de plasma rico en plaquetas dentro del sistema osteomuscular.

El Ministerio de Salud indicó que la actualización se realizó mediante un proceso técnico-científico que incluyó revisión de evidencia, participación de expertos, consulta ciudadana y análisis de tecnologías previamente nominadas.

Entre los participantes hubo representantes de asociaciones de profesionales, usuarios, veedurías ciudadanas, entidades estatales y organismos de control. La cartera del Gobierno señaló que la consulta tuvo una representatividad de más de nueve millones de personas en el país.

El anexo técnico mantiene exclusiones que pueden aplicarse de manera general o bajo condiciones específicas, dependiendo del diagnóstico o la indicación clínica, incluyendo áreas como enfermedades crónicas, patologías oncológicas y dolor neuropático.

Anestesiólogos piden reconsiderar la medida

Las palabras del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo podrían marcar un antes y un después en el debate por la reforma a la salud - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El Ministerio de Salud explicó que la actualización del PBS se realizó mediante un proceso técnico-científico y participativo - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación solicitó al Ministerio de Salud la reconsideración de la exclusión de las combinaciones analgésicas, así como la expedición de ajustes normativos y la convocatoria de mesas técnicas con participación de sociedades científicas.

El gremio también pidió que, en caso de mantenerse la medida, se definan excepciones clínicas para pacientes con dolor oncológico, dolor crónico complejo, dolor mixto y personas en cuidados paliativos.

La organización enfatizó que el dolor es una condición multifactorial que puede involucrar componentes nociceptivos, inflamatorios y neuropáticos, por lo que requiere una valoración clínica integral. En ese sentido, advirtió que decisiones basadas únicamente en clasificaciones diagnósticas pueden no reflejar la complejidad del manejo en la práctica médica.

Finalmente, la Scare reiteró que las decisiones en salud deben equilibrar la evidencia científica, la seguridad del paciente, el acceso a tratamientos y la sostenibilidad del sistema, y solicitó espacios de revisión técnica con participación del sector médico especializado.

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