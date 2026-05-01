Colombia

Alexa Torrex le reclamó a Alejandro Estrada por su más reciente jugada en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Tú no eres amigo mío”

Una decisión del actor cucuteño en medio del robo de salvación terminó generando discrepancias importantes en la “Trinidad”, en la que ambos forman parte junto a Tebi Bernal

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La cercanía del actor con Beba generó una tensa discusión entre los tres aliados en el "reality show" - crédito Canal RCN

La noche del jueves 30 de abril marcó un nuevo punto de quiebre en la convivencia de los ocho finalistas de La casa de los famosos Colombia. Cuando el reality show del Canal RCN está a punto de ver a un nuevo participante despedirse de la casa estudio, una de las alianzas más importantes en esta fase dejó ver fisuras luego de la prueba del robo de salvación.

En la misma, el actor Alejandro Estrada utilizó un beneficio clave que desató una discusión con sus dos aliados en la “Trinidad”: Alexa Torrex y Tebi Bernal.

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Uno de los momentos más comentados por los seguidores fue el robo de salvación, desafío en el que Valerie de la Cruz, conocida como Beba, se posicionó como figura estratégica al conseguir el poder de salvar a uno de los nominados.

Durante la dinámica, la denominada “caja de Pandora” fue entregada inicialmente a Juanda Caribe, líder de la semana, quien la pasó a Campanita. Esta, a su vez, se la entregó a Mariana Zapata, y la secuencia continuó hasta llegar a Alejandro Estrada. Este la abrió y se encontró con una instrucción clara: “Ponle candado al que tú quieras”. El actor lo hizo y decidió colocar el candado a Mariana Zapata, una movida que generó una reacción inmediata entre sus compañeros más cercanos.

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La introducción de la ruleta como método de nominación dejó al descubierto las verdaderas relaciones entre los integrantes, evidenciando divisiones y afinidades - crédito Cortesia Canal RCN
Alejandro Estrada le colocó el "candado" a Mariana Zapata, por lo que no podrá evadir la gala de eliminación del próximo 3 de mayo - crédito Cortesia Canal RCN

Luego de la prueba, se produjo una discusión entre Alejandro, Alexa y Tebi sobre el tema. Alexa no tuvo reparos en confrontar a Estrada: “Ya, muchachos, ya cada, ya cada uno hizo su juego en este momento. Yo estoy para el lado de Mariana, tú estás para el lado de Beba”, expresó la deportista e influenciadora.

“Si ustedes quieren tomar ese rumbo, así los respeto y todo bien. No significa que los vaya a dejar de querer, pero pues...”, apuntó, dejando ver que la alianza estaba comprometida por la decisión de Estrada de bloquear a Mariana de cualquier posibilidad de evitar la gala de eliminación del domingo 3 de mayo.

La tensión aumentó cuando remató diciendo: “Los amigos de mis enemigos no son mis amigos. Tú no eres amigo mío porque tú andas con la gente que a uno le tira”.

Por su parte, Tebi Bernal intervino para marcar distancia respecto a cualquier imposición: “Yo no les debo imponer a ustedes nada, ni ustedes me deben de imponer nada a mí, ¿listo? A esta altura del partido, yo ya estoy por encima del bien y el mal”. Bernal enfatizó que no juega para nadie más y que, de haber tenido la oportunidad, habría puesto el candado a Beba: “Si a mí me hubiera salido ese candado, sin escrúpulo, se lo hubiera puesto a Beba. Prefiero a un Valentino que a una Beba”, remarcó.

Alejandro Estrada es sancionado por burlar reglas en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía RCN
Alejandro Estrada defendió su actuar durante el robo de salvación, asegurando que no fue una jugada desleal de su parte, contrario a lo que apuntó Alexa - crédito cortesía RCN

Alejandro Estrada, en medio de la controversia, defendió su decisión y negó que existiera una preferencia personal por Beba: “Yo sí llevo en la buena a Beba, no porque yo vaya a tener algo con ella. Esto no va en contra de la lealtad que yo le tengo a ella. Y yo decidí serle leal. Si ella va a actuar así, la que está sacando y saliéndose de las vueltas es ella. Porque no hicimos lo que ella quiere”.

Las declaraciones evidenciaron el deterioro de antiguas alianzas. Alexa Torrex concluyó la discusión afirmando: “Hágale, todo bien, cada uno por su lado”, mientras que Tebi Bernal reiteró su postura: “Prefiero alejarme y nunca me vengo con chantajes”. El intercambio dejó claro que el Top 8 enfrenta una etapa de individualismo y recelos, justo cuando las estrategias y la presión por llegar a la final se intensifican.

La desintegración de la “Trinidad” y el desgaste en el equipo “Tormenta” se hacen evidentes cuando, hasta el momento, aparecen en la placa de eliminación Alejandro, Alexa, Beba, Mariana, Tebi y Valentino.

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