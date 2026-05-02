Boom de motos en Colombia: ventas se dispararon más de 40% y estas son las referencias más compradas del país

En abril de 2026 se matricularon más de 113.000 motocicletas nuevas en Colombia, evidenciando un fuerte crecimiento del sector - crédito Alcaldía de Bogotá

En concesionarios, portales de venta y semáforos de las principales ciudades del país se repite una escena cada vez más frecuente: más colombianos eligen la moto como su vehículo diario. Ya sea para trabajar, estudiar, recorrer trayectos largos o generar ingresos en aplicaciones y domicilios, este segmento sigue creciendo sin señales de desaceleración.

Las cifras más recientes del sector confirman esa realidad. Durante abril de 2026, en Colombia se matricularon 113.602 motocicletas nuevas, un volumen que refleja el dinamismo de una industria que continúa creciendo a buen ritmo y que, pese a pequeños ajustes mensuales, mantiene una demanda sólida en prácticamente todo el territorio nacional.

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El mercado de motocicletas en Colombia creció un 40,69 % en comparación con abril de 2025, impulsando la movilidad en el país - crédito Colprensa

Si la comparación se hace frente al mismo mes de 2025, el salto es aún más evidente. Hace un año se habían registrado 80.746 unidades, lo que significa que en abril de este año el mercado avanzó 40,69%.

Para fabricantes, distribuidores y comercializadores, se trata de una señal clara de que la motocicleta sigue consolidándose como una de las alternativas favoritas de movilidad en el país.

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Sin embargo, no todo fue crecimiento frente a todos los indicadores. Cuando se contrasta abril con marzo de este mismo año, el comportamiento muestra una ligera corrección. Las matrículas bajaron 4,06%, una reducción moderada que, según analistas del sector, puede responder a una normalización después del fuerte movimiento comercial del primer trimestre.

Aun con ese ajuste mensual, el panorama general sigue siendo favorable. Entre enero y abril de 2026, el acumulado del mercado muestra un crecimiento de 37,09%, un dato que ratifica la recuperación del sector y la fuerte respuesta del consumidor colombiano. Uno de los aspectos que más llama la atención en el informe presentado por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco tiene que ver con los modelos que están liderando las preferencias de compra.

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La motocicleta AK125NKD EIII de AKT fue el modelo más matriculado en abril, con 6.604 unidades y una cuota de mercado del 5,81% - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En abril, la motocicleta más matriculada del país fue la AK125NKD EIII de AKT, con 6.604 unidades registradas. Este modelo alcanzó una participación de mercado del 5,81%, manteniéndose como una de las referencias más buscadas por quienes priorizan economía, durabilidad y costos de mantenimiento bajos.

Detrás apareció Bajaj con dos referencias de alto movimiento comercial. La CT100 ES SPOKE logró 4.835 registros, mientras que la CT100 KS SPOKE alcanzó 4.511 unidades. Ambas referencias reflejaron crecimientos importantes frente al año anterior, confirmando la fuerte presencia de la marca en el mercado colombiano. Yamaha también tuvo un desempeño destacado con la GPD155-A, que registró 4.179 matrículas durante abril, mientras que Hero sorprendió con la HUNK 125 R, que sumó 3.873 unidades y logró ubicarse entre las referencias más fuertes del mes.

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Suzuki, por su parte, mantuvo una presencia importante con dos modelos dentro del top de ventas. La GN125 ABS cerró abril con 3.697 registros, mientras que la DR150 ABS alcanzó 3.479 unidades. Honda tampoco se quedó atrás. La XR190L 2.0 registró 3.650 motocicletas y mostró uno de los crecimientos más fuertes del listado, con una variación de 174,02% frente al mismo periodo del año anterior. La XR150L 2.0 también tuvo una participación relevante con 2.871 unidades matriculadas.

Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca encabezaron el registro de motocicletas, consolidándose como regiones clave en ventas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Otro dato relevante del informe está en la tecnología de seguridad. Los diez modelos más vendidos durante abril representaron el 34% del total del mercado colombiano. Además, el reporte destaca que el 100% de estas motocicletas incorpora sistemas de frenado avanzado, ya sea ABS o CBS, una tendencia que muestra cómo la industria está apostando por elevar los estándares de seguridad vial.

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En cuanto a las marcas con mayor participación, Bajaj lideró el mercado nacional durante abril con una cuota de 17,95%. Detrás se ubicaron Suzuki y AKT, que siguen siendo protagonistas en las decisiones de compra de los consumidores colombianos.

Territorialmente, el mayor número de registros se concentró en departamentos con alta actividad comercial y urbana como Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca. Municipios como Funza, Sabaneta y El Cerrito volvieron a destacar por su volumen de matrículas. Con más de 113.000 unidades registradas en un solo mes, la motocicleta no solo mantiene su lugar en la movilidad colombiana. También sigue consolidándose como una herramienta de trabajo, independencia económica y acceso a oportunidades para miles de familias en todo el país.

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