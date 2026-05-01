Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics: hora y dónde ver en Colombia el juego 7 de los playoffs de la NBA

Philadelphia 76ers superó 106-93 a los Boston Celtics y forzó el séptimo partido en la primera ronda de los playoffs de la NBA por la Conferencia Este - crédito AP Foto/Matt Slocum

Pocas expresiones generan más entusiasmo e intriga como “juego 7″ en los playoffs de la NBA. Mucho más, si se trata de dos franquicias marcadas por una rivalidad capaz de superar la prueba del tiempo.

Desde las batallas entre Bill Russell y Wilt Chamberlain en los años 60, pasando por las definiciones de infarto protagonizadas por Larry Bird contra Julius Erving y luego Charles Barkley en los 80, Boston Celtics y Philadelphia 76ers se definieron por una rivalidad que raya en el odio debido a lo apasionadas de sus hinchadas y lo decisivos de sus enfrentamientos en la Conferencia Este.

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Aunque hubo algunos atisbos de que esa rivalidad se alargara en los 2000 con la emergencia de Allen Iverson en 76ers y Paul Pierce en Celtics, solo en los últimos años (y en particular en la actual postemporada que los enfrentó en la primera ronda) se vio a las dos franquicias peleando con la intensidad de los viejos tiempos.

Así, una eliminatoria marcada por los contextos particulares de ambos equipos se transformó en una de las series más atractivas de la primera ronda. Celtics desafió los pronósticos tras una temporada para el olvido, impactada por la lesión de Jayson Tatum, quien estuvo marginado la mayor parte del año y regresó justo a tiempo para los playoffs.

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Por su parte, 76ers buscaban disipar las dudas con el retorno de Joel Embiid, tras superar una serie de lesiones, y completar un big three junto a Tyrese Maxey y Paul George, un trío sólido en el papel pero condicionado por las decepciones y la falta de resultados en temporadas anteriores.

Paul George sumó 23 puntos y fue clave en la victoria sobre Celtics - crédito Bill Streicher/Imagn Images

En ese contexto, Boston logró colocar la serie 3-1, pero Philadelphia hizo gala de una resiliencia pocas veces vista durante la era de Embiid y logró forzar el séptimo partido, gracias a su victoria 106-93 en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia.

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Inicialmente los Celtics aguantaron, poniéndose en ventaja con un parcial de 20-23 en el primer cuarto, pero la agresividad y determinación de los 76ers revirtió la situación en el segundo, colocándose con una clara ventaja de 58-49 al descanso. El parcial de 24-14 en el tercer cuarto, con 10 puntos de Paul George, encarriló el triunfo de unos 76ers que quieren ir por la hazaña.

Los nombres clave para el juego 7

Tyrese Maxey anotó 30 puntos y lideró en anotaciones a los 76ers en el juego 6 - crédito Bill Streicher/Imagn Images

Tyresse Maxey: el base de los 76ers lideró la victoria de su equipo ante Boston con otra actuación notable. 30 puntos, con 3/5 en triples y 11/22 en tiros de campo, a lo que sumó 5 asistencias, lo hicieron inmanejable para la defensa de los Orgullosos Verdes.

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Joel Embiid: como se esperaba en la previa, el pivot dominó la pintura y con 14 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias, un robo y un tapón, fue fundamental para mantener a raya a Boston desde el salto inicial.

Jayson Tatum reportó problemas en su pantorrilla que limitaron sus minutos, pero todo indica que podría jugar el partido final de la serie contra 76ers - crédito Bill Streicher/Imagn Images

Jayson Tatum: el alero de los Celtics reportó problemas en su pantorilla izquierda durante el tercer cuarto del último partido y aunque el entrenador Joe Mazzulla fue rotundo en asegurar que estará listo para el juego definitivo, queda claro que todavía no termina de encontrar su ritmo ideal a pesar de sus 17 puntos y 11 rebotes en 29 minutos disputados.

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Neemias Queta: el pívot portugués se ganó la confianza de Mazzulla para ser titular por encima del veterano Nikola Vucevic este año, sumando un total de 11 rebotes. No pudo hacer mucho para contener a Embiid, pero su capacidad para tomar balones sueltos podría ser importante para contribuir a que Boston alcance las semifinales de Conferencia.

Expectativas para el juego 7

La dura rivalidad entre Celtics y 76ers marcará el contexto para el juego 7 que tendrá lugar en el TD Garden de Boston - crédito Bill Streicher/Imagn Images

Se anticipa que el ambiente en el TD Garden de Boston será intenso y con ajustes orientados a reforzar o tratar de debilitar las virtudes de ambos quintetos. Mientras Boston buscará aprovechar su tiro exterior al máximo ante la falta de jugadores inferiores suficientemente fiables, en Philadelphia se buscará darle protagonismo a Embiid y Maxey para que sean ellos quienes generen dudas a la defensa Verde sobre si deben defender la pintura o la línea de tres puntos.

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Hora y dónde ver el juego 7 entre Celtics y 76ers por la primera ronda de los playoffs de la NBA en Colombia

El sexto juego de la serie se disputará el sábado 2 de mayo en el TD Garden de Boston a partir de las 6:30 p. m., y podrá seguirse a través de HBO Max y NBA League Pass.