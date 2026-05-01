Así suena el remix de ‘Eurosummer’, la colaboración de Zara Larsson con Shakira; la colombiana volvió a cantar en inglés

La sueca Zara Larsson celebra la participación de Shakira y destaca su generosidad y profesionalismo durante el proceso creativo - crédito @zaralarsson/ X

Shakira vuelve a sorprender a sus seguidores con una colaboración internacional, esta vez junto a la sueca Zara Larsson en el remix de Eurosummer.

El lanzamiento, que se produjo el 1 de mayo, marca el regreso de la colombiana a la música en inglés después de varios años, coincidiendo con la víspera de su esperado concierto en Copacabana, Río de Janeiro.

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Eurosummer es una canción pop con tintes dance que celebra los amores fugaces de verano. En el estribillo, Shakira canta en inglés: “Seré tu chica durante dos meses / Les dices a tus amigos que soy demasiado divertida / No quiero que esto se acabe / Esto se siente como un verano europeo”. La colaboración ha sido recibida con entusiasmo tanto por los fans de ambas artistas como por la crítica, que destaca la frescura que aporta la voz de Shakira al tema.

La cantante sueca Zara Larsson, conocida por éxitos como Symphony, Lush Life o Stateside, compartió su emoción por haber trabajado con la artista colombiana. En declaraciones a Entertainment Tonight, Larsson afirmó: “Estar simplemente cerca de ella fue realmente increíble porque es tan humilde y dulce... Además, es muy colaborativa. Me manda audios larguísimos y es un encanto”.

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Zara Larsson celebró su colaboración con Shakira - crédito @zaralarsson/ X

La artista también resaltó la admiración que siente por Shakira: “Soy muy fan suya, tanto por la manera en que se mueve en la industria como por cómo se comunica con la gente. Sé que está ocupadísima, como nadie más. Así que el hecho de que haya sacado tiempo de su agenda tan apretada para formar parte de esto, incluso para hacer un verso de mi canción… es icónico”.

El remix de Eurosummer forma parte del álbum Midnight Sun: Girls Trip, una revisión del disco que Zara Larsson lanzó en 2025. En este nuevo proyecto, cada canción incorpora la participación de una artista femenina invitada, entre las que destacan nombres como PinkPantheress, Emilia, Tyla o Madison Beer.

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Zara Larsson también celebró la colaboración a través de sus redes sociales, donde escribió: “Eurosummer with @shakira. Shakira, Shakira!! I have a song with Shakira. Thank you for being on this song, my queen. Legend. Icon. All while staying so, so generous and kind. I can’t believe this is my lifeeeee (Eurosummercon @shakira. ¡Shakira, Shakira! Tengo una canción con Shakira. Gracias por estar en esta canción, mi reina. Leyenda. Ícono. Todo esto siendo tan, tan generosa y amable. No puedo creer que esta sea mi vidaaaaa)”.

El video de la colaboración de Zara con Shakira ya fue grabado y será lanzado pronto - crédito VisualesIA / Infobae

El lanzamiento de Eurosummer junto a Zara Larsson se suma a otros proyectos recientes de Shakira, como su colaboración con Anitta en Choka Choka, y confirma el intenso ritmo de trabajo y la proyección internacional de la artista barranquillera, quien sigue conquistando escenarios y listas de éxitos en todo el mundo.

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Shakira se prepara para uno de los momentos más emblemáticos de su carrera: el concierto gratuito que ofrecerá el jueves 2 de mayo en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, como parte del festival “Todo Mundo no Rio”. La expectativa es enorme, ya que se espera que millones de personas asistan al evento, consolidando una vez más a Copacabana como uno de los escenarios musicales más importantes del mundo.

En las semanas previas al show, la ciudad de Río ha estado completamente volcada en la organización del evento, con la construcción del imponente escenario que recibirá a la artista colombiana. Según medios internacionales, la preparación no ha estado exenta de dificultades, pero la producción ha seguido adelante para garantizar el espectáculo, que será transmitido en vivo por TV Globo, Multishow y la plataforma Globoplay, permitiendo que fanáticos de toda América Latina y el mundo puedan disfrutarlo en tiempo real.

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El espectáculo gratuito que ofrecerá Shakira en la playa de Copacabana el 2 de mayo es uno de los más esperados del año y se espera una asistencia récord, con más de dos millones de personas - crédito Visuales IA Infobae

La presencia de Shakira en Río de Janeiro ha sido celebrada tanto por la alcaldía como por la organización del festival, que destacaron el impacto cultural y turístico del evento. El alcalde Eduardo Paes no dudó en calificar a Shakira como “la artista latina más grande de la historia” y resaltó el rol de la ciudad como epicentro de la música global.