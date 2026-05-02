Tragedia en el Chicamocha: camioneta cayó a un abismo y dejó un muerto en Santander

Equipos de la Defensa Civil Colombiana y del cuerpo de bomberos iniciaron labores de rescate en condiciones complejas - crédito SGC

La jornada del Día del Trabajo en Santander quedó marcada por una tragedia en una de sus vías más transitadas. Un grave siniestro vial se registró el 1 de mayo en el cañón del Chicamocha, un corredor conocido tanto por su atractivo turístico como por la complejidad de su trazado.

El accidente ocurrió en el kilómetro 62 de la carretera que conecta a San Gil con Bucaramanga, a la altura de Panachi, en jurisdicción del municipio de Aratoca. En ese punto, una camioneta blanca tipo estaca, conducida por un hombre de aproximadamente 45 años, perdió el control en una semicurva y terminó saliéndose de la vía.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el vehículo cayó a un abismo y rodó varios metros por la ladera del cañón. La magnitud del impacto obligó a una rápida reacción de los organismos de emergencia, que se desplazaron hasta la zona para atender la situación.

Equipos de la Defensa Civil Colombiana y del Cuerpo de Bomberos iniciaron labores de rescate en condiciones complejas debido a la topografía del terreno. El objetivo era lograr la extracción del conductor y brindarle atención médica lo antes posible.

PUBLICIDAD

Pese a los esfuerzos de los socorristas, el hombre fue hallado con graves heridas. Tras ser evacuado del lugar y trasladado a un centro asistencial, se confirmó su fallecimiento. Con este caso, se registra la primera víctima fatal por accidentes de tránsito en Santander durante la jornada del primero de mayo.

Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las causas del siniestro. Entre las hipótesis que se analizan están una posible falla mecánica, un microsueño o un error humano al momento de tomar la curva, uno de los puntos críticos de este corredor vial.

PUBLICIDAD

“Tenemos un fallecido en este siniestro, estamos haciendo técnica del cadáver para verificar la hipótesis. Venía solo, verificamos si es por fallas mecánicas microsueño. Rodó entre 300 a 400 metros”, contó en El Tiempo el mayor Carlos Vergara, de la Policía de Santander.

El tramo donde ocurrió el accidente ha sido señalado en varias ocasiones por conductores y autoridades como una zona de alto riesgo. Las curvas cerradas, la pendiente pronunciada y las condiciones del terreno hacen que cualquier descuido pueda desencadenar emergencias de gran magnitud.

PUBLICIDAD

Noticia en desarrollo...