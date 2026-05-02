Álvaro Uribe generó debate con sugestiva respuesta a Gustavo Petro, a quien acusó de “odiar” a Antioquia: “No necesitamos de su amor”

Álvaro Uribe confronta a Gustavo Petro, al afirmar que ha encendido el "espíritu de batalla" en la región de Antioquia - crédito @CeDemocratico/X

Desde el municipio de La Ceja, en Antioquia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a marcar distancia con el presidente Gustavo Petro después del acto presidencial realizado en plena jornada de manifestaciones en el Día del Trabajo, en Medellín, Antioquia.

El escenario, vinculado a actividades de respaldo a la candidata presidencial Paloma Valencia, perteneciente al Centro Democrático, sirvió como plataforma para una intervención cargada de mensajes directos hacia el jefe de Estado.

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En medio de un ambiente de discursos cruzados entre figuras del poder ejecutivo y la oposición, el exmandatario Álvaro Uribe elevó el tono de sus declaraciones al referirse a la relación entre el Gobierno nacional y Antioquia. Allí dejó una frase que concentró la atención del público: “No necesitamos de su amor”.

Álvaro Uribe cuestionó la relación entre el Ejecutivo y Antioquia, al señalar diferencias en la atención del Gobierno hacia la región - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El exmandatario insistió en que el departamento no depende de gestos simbólicos del presidente, al señalar que existen diferencias profundas en la manera como el Gobierno aborda las necesidades regionales. En su discurso sostuvo que esas tensiones políticas han reforzado una postura de resistencia entre sus seguidores en la región.

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Durante su intervención, Álvaro Uribe afirmó: “¡Petro! Nosotros no necesitamos de su amor. Nos ha encendido el espíritu de batalla con ese odio a Antioquia”. Con esa declaración, el expresidente fijó una línea discursiva que apuntó a un distanciamiento político ya evidente entre ambos sectores.

El líder del Centro Democrático agregó que, desde su perspectiva, el presidente no ha mostrado cercanía con Antioquia ni con valores que él considera fundamentales en la vida democrática del país.

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En ese punto expresó: “Aquí estamos listos. Podría decirte que se muera un amor, no importa nada, pero ese poema a ti no te cabe, porque tú no has querido Antioquia, ni has querido la democracia, ni has querido la fraternidad, ni has querido la paz”.

Desde el municipio de La Ceja, en Antioquia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a fijar posición frente al presidente Gustavo Petro - crédito @PalomaValenciaL/X

Uribe amplió sus señalamientos al mencionar otras referencias políticas e internacionales: “Como (Iván) Cepeda, has vivido enamorado de (Fidel) Castro, de Cuba y de los bandidos”.

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Esto dijo Petro de Antioquia en su discurso por el Día del Trabajo

Estas declaraciones surgieron luego de la intervención del presidente Gustavo Petro en la plaza de Las Luces, en Medellín, desde este lugar el jefe de Estado ofreció un discurso centrado en la unidad nacional, el papel histórico de Antioquia y el rumbo político del país.

Petro sostuvo ante una multitud que la región antioqueña ocupa un lugar central en la transformación del país, en su intervención señaló: “Libertad que veía en concreto en estas tierras tan hermosas, las del corazón del mundo, las de la gran patria que es el país de la belleza, hoy divididos por fronteras tontas, espurias, porque somos un mismo pueblo”.

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El presidente Gustavo Petro habló en Medellín durante el Día del Trabajo con un mensaje sobre unidad nacional - crédito Joel González/Presidencia

El presidente también planteó una visión de integración regional con énfasis en el legado histórico de independencia en América Latina. En ese discurso afirmó que el país podría ocupar un papel relevante en la articulación continental si se superan las divisiones internas.

En otro momento de su intervención, Petro afirmó: “Lo dije aquí hace cuatro años: si Antioquia cambia, cambia Colombia”. Con esa frase destacó lo que considera un proceso de transformación social y política en el departamento, acompañado por cambios en la participación ciudadana.

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El mandatario agregó que las elecciones presidenciales representan un punto clave para definir el rumbo del país, por lo que en su discurso se centró en la idea de continuidad o modificación del proyecto político en desarrollo.

“Esta inmensa manifestación demuestra que Antioquia ha cambiado y, por tanto, hay que cambiar a Colombia. ¿Cómo? ¿Cuáles pasos a seguir hacia el inmediato futuro? Hay unas elecciones presidenciales Hay unas elecciones presidenciales...“, señaló Petro.

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Petro habló sobre la "belleza" de Colombia desde su discurso en Medellín por el Día del Trabajo - crédito Joel González/Presidencia

Las dos intervenciones, pronunciadas en escenarios distintos pero en una misma jornada, reflejaron un intercambio político marcado por diferencias profundas entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro. Antioquia apareció como eje simbólico y territorial en ambas posturas, mientras el debate público volvió a concentrarse en el tono de confrontación entre ambos líderes.

La polémica entre Gustavo Petro y Antioquia se agravó cuando el presidente respaldó unas cuestionadas declaraciones de su candidato, Iván Cepeda, quien afirmó que Antioquia “se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”. Petro defendió esa postura y, en sus redes sociales, señaló que “los antioqueños y antioqueñas son personas decentes y trabajadoras, pero sobre ellos cayó una plaga, la plaga del narcoparamilitarismo, que asesinó más gente en Antioquia que en otras partes del país”.

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Estas afirmaciones generaron una fuerte reacción de políticos, gremios y líderes empresariales de Antioquia, quienes consideraron que el presidente y su candidato estaban estigmatizando a la región. La controversia se amplificó con llamados de sectores antioqueños a que Petro “mantenga la distancia” y críticas sobre un abandono del Gobierno nacional a la región.