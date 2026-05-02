Colombia

Paloma Valencia aseguró que las feministas de Colombia creen que las mujeres de derecha “no son mujeres”: “Tienen un estereotipo”

La candidata presidencial afirmó que su agenda en relación con las mujeres difiere de la de las ciudadanas de ideología de izquierda que están a favor del movimiento

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La congresista del Centro Democrático cuestionó el nuevo código electoral. Foto: Colprensa
Paloma Valencia aseguró que tiene una visión distinta sobre las mujeres y el feminismo - crédito Colprensa

La candidata presidencial y senadora del Centro Democrático Paloma Valencia abordó un tema que hace parte de la agenda social en Colombia: el feminismo y sus causas. La aspirante habló abiertamente sobre lo que piensa del movimiento y lo que considera son algunos puntos cuestionables de él.

Según precisó en diálogo con Caracol Radio, las mujeres que son feministas tienen una visión equivocada sobre las mujeres con una ideología de derecha, como ella. “Lo que pasa es que las feministas de este país consideran que las mujeres de derecha no somos mujeres. Ellas tienen un estereotipo de mujer y un estereotipo de lo que es trabajar por las mujeres”, aseveró.

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De acuerdo con su explicación, sus agendas son completamente distintas y ella, como política y ciudadana, apropia una postura con respecto a lo que cree que verdaderamente representa a las mujeres.

Yo tengo una agenda de mujer que es la que a mí me parece que representa a las mujeres colombianas que no son solamente las de izquierda”, precisó la congresista en la entrevista.

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Paloma Valencia está en contra del aborto - crédito Daniel Romero/Europa Press
Paloma Valencia está en contra del aborto - crédito Daniel Romero/Europa Press

Algunas de las causas impulsadas por los movimientos feministas, y que Paloma Valencia rechaza, incluyen la defensa del aborto legal, un derecho respaldado por la Corte Constitucional. En 2022, el alto tribunal despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación, permitiendo que las mujeres accedan al procedimiento sin necesidad de que el caso se ajuste a causales específicas dentro de ese plazo.

De igual manera, Valencia aseguró que, bajo las premisas del feminismo, se ha tendido a “satanizar” la labor del cuidado que ejercen las mujeres o la misma maternidad. “No creo que el cuidado sea una carga que aplasta a la mujer y la oprime. A mí me encanta ser mamá, lo disfruto infinitamente, me gusta cocinar, me gusta hacer mercado”, dijo la senadora al medio de comunicación citado.

La crítica de Paloma Valencia a la columnista Ana Bejarano

La candidata Paloma Valencia aprovechó el espacio de conversación para referirse a la columna de opinión escrita por la abogada Ana Bejarano Ricaurte, publicada en Los Danieles, en la cual hace una dura crítica a la congresista por su postura respecto al feminismo.

En el texto, la profesional en Derecho aseguró que, pese a que es un triunfo que las mujeres ocupen cargos de poder y decisión, algunas de ellas han terminado sirviéndole al “patriarcado”.

Paloma Valencia criticó la postura de la columnista Ana Bejarano sobre lo que piensa del feminismo - crédito Sergio Acero/Reuters
Paloma Valencia criticó la postura de la columnista Ana Bejarano sobre lo que piensa del feminismo - crédito Sergio Acero/Reuters

“La representación femenina y la suscripción del feminismo son cosas muy diferentes. Precisamente por eso es que tantas primeras mujeres que ocupan cargos de dirección el Estado suelen ser agentes del patriarcado: es apenas normal que las inaugurales en modificar el statu quo sean aquellas que no lo amenazan realmente”, dijo Bejarano en la columna.

Asimismo, indicó que la posición de la candidata presidencial con respecto al movimiento es cuestionable, en la medida en que parece no tener gratitud con las luchas de muchas mujeres que hoy le permiten aspirar a un cargo tan importante como la Presidencia.

“Aunque uribista rabiosa, Valencia es una mujer educada que conoce la lucha feminista y sabe lo que ha logrado y lo que ella misma le debe. Por eso resulta tan incomprensible su ingratitud con esa causa", señaló.

La columnista y abogada Ana Bejarano aseguró que Paloma Valencia parece no estar agradecida con el movimiento feminista que la ha beneficiado - crédito @AnaBejaranoRG/X
La columnista y abogada Ana Bejarano aseguró que Paloma Valencia parece no estar agradecida con el movimiento feminista que la ha beneficiado - crédito @AnaBejaranoRG/X

Ante esto, la congresista y candidata de derecha aseguró que ella no encaja en los “estereotipos” de la columnista. Sin embargo, indicó que la abogada está en todo su derecho de pensar así sobre ella y de no apoyarla en las urnas durante las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026. Además, recalcó que, si llega a ganar los comicios, será su presidenta y procurará tomar medidas para protegerla, así como espera hacerlo con el resto de las mujeres del país.

La cuidaré como creo que se debe cuidar a las mujeres”, precisó.

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