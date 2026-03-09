“Al sector empresarial le faltan huevos”: duras críticas de Mario Hernández ante los resultados de las elecciones de 2026

Mario Hernández, empresario, se lanzó al Senado por el Centro Democrático - crédito Colprensa

Las elecciones legislativas Colombia 2026 transformaron el panorama político nacional luego de la jornada del 8 de marzo, en la que se definió la nueva composición del Senado y la Cámara de Representantes, así como nuevos jugadores de cara a la elección del presidente de la República para el periodo 2026 - 2030. Luego de estas, el que lanzó duras críticas fue el reconocido empresario colombiano Mario Hernández, que se lanzó al Senado por el Centro Democrático.

Hernández, pese a los resultados favorables de dicho partido, exigió un mayor compromiso del sector privado del país. “No sé qué nos pasa a los colombianos, la manera de construir un mejor país es votando; al sector empresarial le faltan huevos para afrontar la situación del país”, dijo en declaraciones a CableNoticias.

El Pacto Histórico obtuvo el primer lugar en el Senado con 3.130.634 votos, mientras que el Centro Democrático encabezó la Cámara de Representantes al sumar 1.773.897 votos. En la consulta presidencial interpartidista, Paloma Valencia fue la ganadora, con alrededor de 3.000.000 de votos, lo que la convierte en principal candidata para la presidencia en la elección prevista para el 31 de mayo. El proceso fue destacado por la transparencia señalada por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.

Para la Cámara de Representantes, el Centro Democrático fue el partido más votado, acumulando 1.773.897 votos, mientras que el Partido Liberal Colombiano llegó a 1.569.665.

El mensaje del sector empresarial tras las elecciones

El empresario Mario Hernández insistió en la necesidad de que los líderes privados asuman su parte en la transformación del país.

Resaltó la importancia de una perspectiva colectiva. “Tenemos que no pensar en nosotros, sino en el país y en la gente. Tenemos un país difícil. A ver cómo construimos un país mejor entre todos, tantos partidos y todos somos iguales”, apuntó.

Paloma Valencia: prioridades, promesas y apoyos en su camino a la Presidencia

Luego de triunfar en la consulta, Paloma Valencia recordó sus raíces en Cauca y Popayán. “Vengo del Cauca, de mi Popayán donde me educaron. Hoy siento un profundo dolor; sufren nuevamente el flagelo de la violencia”, admitió desde su sede de campaña.

Valencia, candidata por el Centro Democrático y que tendrá que competir con figuras como Iván Cepeda, Roy Barreras, Claudia López o Abelardo de la Espriella, afirmó que sus propuestas giran en torno a la reducción del tamaño del Estado y el apoyo decidido a los trabajadores informales y la economía popular. “Lo que queremos construir es una economía fraterna. Tenemos que buscar que todos los colombianos puedan vivir bien, con ingresos dignos. También nos interesa el pequeño trabajador”, afirmó la senadora, que logró el aval del partido de derecha luego de vencer a Paola Holguín y María Fernanda Cabal.

Remarcó su compromiso con los sectores no formalizados: “Quiero ser la presidenta de los informales. Mi política más importante estará dirigida a ellos: tendrán crédito, oportunidades y cursos. Quiero mirarlos a los ojos y decirles que hacen parte de esta economía productiva y que no estarán solos”, afirmó Valencia.

De igual manera, agradeció al expresidente Uribe: “El presidente Uribe dejó una huella que yo pienso seguir”. Además, hizo referencia al asesinato de Miguel Uribe, cuya memoria evocó como inspiración para sus propuestas.

En la consulta presidencial, Valencia se impuso frente a otros candidatos, siendo el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo el segundo más votado, con más de 600.000 votos. También dejó atrás a la periodista Vicky Dávila.

Respaldo a Paloma Valencia

Entre quienes felicitaron a Paloma Valencia destacó Juan Manuel Galán, candidato presidencial. Galán sostuvo: “La lucha contra el narcotráfico exige ir por las estructuras criminales que nos arrebatan la libertad, corrompen las instituciones y siembran violencia en los territorios. Colombia necesita decisión, inteligencia y justicia para derrotarlas”.