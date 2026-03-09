Elecciones Senado 2026: Los tres senadores más votados de Colombia

Los tres congresistas superaron los 150.000 votos cada uno - crédito Colprensa

Con el 98,55% de las mesas informadas en Colombia, se van conociendo las personas que ocuparán los 103 escaños del Senado de la República para el periodo legislativo 2026-2030.

El Pacto Histórico, movimiento político afin al Gobierno del presidente Gustavo Petro, se consolidó como la mayor fuerza política en Colombia, tras obtener 4.384.635 votos lo que corresponde al 22,77% de la totalidad de votantes.

En seguida, aparece el Centro Democrático, colectividad de oposición a la actual administración nacional y liderada naturalmente por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que obtuvo 3.007.308 votos, siendo el 15,62%del electorado.

Sin embargo, ambos partidos políticos presentaron listas cerradas, es decir, que se vota por el partido y no por un candidato en particular.

Otros movimientos presentaron listas abiertas o por voto preferente, que consiste en que el ciudadano podría no solo elegir al partido político sino a un candidato en cuestión. En ese sentido, la Registraduría reveló la lista de candidatos que tuvieron grandes apoyos de la ciudadanía en los comicios legislativos.

El listado lo encabeza Nadia Blel, actual congresista del Partido Conservador, que obtuvo 176.812 votos, considerada como la senadora más votada en Colombia. A diferencia de los comicios en 2022, la actual congresista no alcanzó los votos obtenidos por el fallecido senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay que, para ese entonces, tuvo 225.000 sufragios en el país, respectivamente.

La congresista del Partido Conservador obtuvo más de 170.000 votos - crédito Registraduría

Después de Blel, le sigue el actual presidente del Senado, Lídio García (Partido Liberal) que alcanzó 173.671 sufragios, y el podio lo finaliza Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido popularmente como Jota Pe Hernández, que se ubicó en la tercera posición con 158.917 votos.

La lista de senadores en lista abierta más votados del país es complementada por:

Yessid Enrique Pulgar Daza (Partido Liberal) con 145.488

Norma Hurtado Sanchez (Partido De La U) con 135.615

Wadith Alberto Manzur Imbett (Partido Conservador) con 133.614

Juan Carlos Garces Rojas (Partido De La U) con 127.449

Edgardo Miguel Espitia Cabrales (Cambio Radical) con 126.409

Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza (Partido De La U) con 124.895

Maria Eugenia Lopera Monsalve (Partido Liberal) con 124.820

Daniel Briceño fue el congresista más votado en el país

De otro lado, Daniel Briceño, exconcejal y veedor ciudadano, se convirtió en el candidato más votado de la Cámara de Representantes en Bogotá tras obtener 230.787 sufragios en los comicios legislativos, según el 92,85% de los votos escrutados reportados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Daniel Briceño fue la cabeza de lista a la Cámara de Representantes por Bogotá del Centro Democrático para 2026 y demostró con creces ese voto de confianza - crédito @Danielbricen/X

El resultado no solo lo posiciona como la individualidad de mayor respaldo en la ciudad, sino que impulsa a su partido al segundo puesto entre las fuerzas políticas de la urbe, lo que redefine el equilibrio de poder en la capital para el periodo 2026-2030.

Incluso, este resultado lo posiciona como el congresista más elegido de Colombia, superando con amplitud a lo obtenido por Nadia Blel, Lidio García y Jota Pe Hernández.

El éxito del abogado y político ha tenido un eco adicional, ya que ni siquiera las maquinarias partidistas tradicionales consiguieron llevar a un postulante de la Cámara de un apoyo cercano.

La colectividad con la que compitió Briceño terminó únicamente detrás de la lista cerrada del Pacto Histórico —el partido de Gobierno encabezado por el presidente Gustavo Petro—, que se alzó con 855.920 votos sólo en Bogotá gracias a una consulta previa en octubre.

Daniel Briceño sacó la cara por el Centro Democrático en Bogotá, al obtener la mayor votación individual - crédito Colprensa

Pese a haber recibido propuestas para integrar la lista al Senado, Briceño optó por postularse a la Cámara, convencido de tener un papel central en el control político y la fiscalización parlamentaria durante el período legislativo que comenzará el 20 de julio de 2026. Su objetivo, en palabras del propio electo, es constituirse en contrapeso frente a la bancada progresista y sostener una defensa del voto de opinión como modelo legítimo frente a las llamadas maquinarias electorales.

Antes de convertirse en figura de proyección nacional, Briceño se formó en Derecho con especialización en Derecho Público y estudios de maestría en Análisis Político y Electoral. Su trayectoria incluye la labor en la Unidad de Apoyo Normativo del Concejo y la incorporación al equipo de trabajo del concejal Emel Rojas. Este recorrido fue el preámbulo de su entrada formal a la política, donde ha privilegiado la denuncia y el control sobre la gestión administrativa local y nacional.