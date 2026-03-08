Incautan $58 millones que presuntamente serían usados para compra de votos en Tumaco: cuatro capturados

Imágenes del procedimiento muestran a los capturados y los elementos incautados por las autoridades durante el operativo realizado en zona fluvial del municipio. - crédito @DirectorPolicia/X

Las autoridades incautaron 58 millones de pesos que presuntamente serían utilizados para la compra de votos en el municipio de Tumaco, Nariño, durante un operativo conjunto en el que además fueron capturadas cuatro personas.

El procedimiento fue dado a conocer por el general William Oswaldo Rincón Zambrano, quien informó a través de sus redes sociales que el dinero era transportado en una lancha y que, según las primeras indagaciones, tendría como destino una estructura criminal.

Durante el operativo también fueron incautados equipos de comunicación, navegación y otros elementos que, de acuerdo con las autoridades, podrían estar relacionados con actividades ilícitas.

De acuerdo con la información entregada por el oficial, la operación fue desarrollada de manera articulada entre la Policía Nacional, la Armada y la Fiscalía, como parte de los controles para evitar delitos electorales en el país.

Según explicó el general Rincón Zambrano, el dinero fue interceptado mientras era transportado por vía fluvial, lo que permitió activar el procedimiento judicial correspondiente.

“El trabajo articulado entre la Policía, la Armada y la Fiscalía continúa dando resultados contundentes para proteger a Colombia, combatir las economías ilícitas y garantizar la transparencia democrática en las regiones”, señaló el oficial.

Las autoridades indicaron que los $58 millones incautados, al parecer, iban a ser utilizados para la compra de votos, una práctica que constituye un delito electoral en Colombia.

Asimismo, se informó que las cuatro personas capturadas fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales y enfrentarán un proceso por el presunto delito de lavado de activos.

Cuatro personas fueron capturadas en el procedimiento realizado por Policía, Armada y Fiscalía, en el que además se incautaron equipos utilizados para movilidad y comunicación. - crédito @DirectorPolicia/X

Elementos incautados durante el procedimiento

Durante la intervención de las autoridades también se decomisaron varios elementos que, según el reporte oficial, serían utilizados para la movilidad y coordinación de las actividades ilegales.

Entre los objetos incautados se encuentran:

Una lancha

Un motor fuera de borda

Cinco radios de comunicación

Seis teléfonos celulares

Un dispositivo GPS

Tres porta fusil

De acuerdo con la información preliminar, el dinero y los elementos incautados tendrían relación con la estructura criminal denominada ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’, aunque este vínculo hace parte de las verificaciones que adelantan las autoridades.

Además, el general señaló que el material hallado presuntamente era utilizado para la coordinación de actividades ilícitas en la zona, por lo que será analizado dentro del proceso investigativo.

El material audiovisual evidencia el dinero hallado en un vehículo durante controles policiales en la vía Puerto Hierro – Calamar, en medio de operativos contra presuntos delitos electorales. - crédito @PedroSanchezCol/X

Incautaciones relacionadas con presuntos delitos electorales

La incautación en Tumaco se conoce un día después de que el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, informara sobre otras operaciones contra presuntos delitos electorales en el país.

Según explicó el ministro, las autoridades han incautado en total $3.521 millones que estarían relacionados con posibles casos de compra y venta de votos, en medio de los operativos de control previos a las elecciones legislativas.

Uno de estos casos se registró en Sucre, donde unidades de la Policía incautaron 275 millones de pesos durante un control vial.

De acuerdo con el reporte oficial, el dinero era transportado en un vehículo que cubría la ruta entre Corozal y Ovejas, cuando los uniformados detectaron inconsistencias que llevaron a inspeccionar el automotor.

“Durante los controles operacionales en este corredor vial, los uniformados detectaron inconsistencias que permitieron ubicar el dinero y activar los procedimientos judiciales correspondientes”, explicó el ministro de Defensa.

En ese operativo también fueron capturadas dos personas por el delito de lavado de activos, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer el origen y destino del dinero.

Las autoridades incautaron $275 millones que eran transportados en un vehículo durante controles en una vía de Sucre - crédito @PedroSanchezCol/X

Operativos para proteger el proceso electoral

Las autoridades han reiterado que los operativos forman parte del despliegue institucional para prevenir que recursos ilegales interfieran en los procesos democráticos.

Según el Ministerio de Defensa, la Fuerza Pública continuará realizando controles en diferentes regiones del país, especialmente en corredores viales y zonas consideradas estratégicas durante la jornada electoral.

“La democracia colombiana se protege con presencia, control y resultados. No permitiremos que dineros ilícitos contaminen los procesos electorales”, manifestó el ministro Sánchez.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier irregularidad relacionada con delitos electorales, recordando que existen líneas habilitadas para reportar este tipo de situaciones con reserva.

Mientras avanzan las investigaciones, los capturados en el caso de Tumaco y los implicados en otros operativos deberán responder ante la justicia, en medio de los esfuerzos del Estado por garantizar la transparencia y legalidad del proceso electoral en el país.