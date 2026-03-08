Dos menores de edad en estado de abandono fueron rescatados en Soacha: policías se metieron al domicilio por las ventanas

Los uniformados debieron ingresar al domicilio por las ventanas del segundo piso - crédito captura de pantalla Policía Nacional

Por medio de un operativo realizado en la Comuna 1 de Soacha, agentes de la Policía Nacional y funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) lograron el rescate de dos menores de edad que se encontraban en presunto estado de abandono.

El hecho tuvo lugar durante la mañana del 7 de marzo de 2026, tras la alerta emitida por residentes de la zona residencial, que notaron la situación de vulnerabilidad de los niños por el llano de los pequeños.

Según el reporte oficial del coronel Juan Gómez, comandante de la Policía Metropolitana de Soacha, la reacción de los uniformados permitió el ingreso inmediato al predio donde permanecían los menores.

El procedimiento incluyó el uso de una escalera para acceder por una ventana del segundo piso, maniobra que fue registrada por testigos y confirmada por la autoridad policial.

Ya dentro de las instalaciones, “nuestros uniformados llegan e inician el restablecimiento de derechos”, dijo el comandante.

Los hechos ocurrieron en un conjunto residencial de la comuna 1 de la localidad de Soacha - crédito Google Maps

El despliegue contó con la coordinación de la Seccional de Infancia y Adolescencia y el Icbf, entidades responsables de garantizar la protección y el restablecimiento de derechos de los niños. Según detalló la Policía Nacional en sus comunicaciones, la intervención se activó de inmediato tras el llamado de la comunidad, lo que facilitó la rápida localización y extracción de los menores del inmueble.

Una vez retirados del lugar, los niños fueron puestos bajo custodia de las autoridades competentes y trasladados a un centro de salud local para una valoración médica urgente, con el objetivo de constatar su estado físico y emocional.

Las investigaciones continúan abiertas para establecer las circunstancias que llevaron a la situación de abandono, mientras el Icbf adelanta el proceso de restablecimiento de derechos y define el entorno de custodia más apropiado para los menores.

Los menores en estado de abandono no siempre están solos. Pero sus acudientes no responden por ellos - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, “quien conozca casos de abandono de menores tiene el deber de poner la situación en conocimiento de las autoridades, pues esta conducta es un delito. El abandono se origina cuando los padres o cuidadores no atienden las necesidades básicas de los niños como la alimentación o su aseo, ni tampoco les demuestran cariño“.

Las parejas adoptantes en Colombia podrán elegir entre licencia de maternidad o paternidad

Las parejas adoptantes en Colombia podrán decidir de común acuerdo quién asumirá la licencia de maternidad y quién la de paternidad al momento de la adopción, esto tras una sentencia de la Corte Constitucional. La medida se extiende tanto a las familias homoparentales como a las heteroparentales.

La normativa permite que cada pareja ejerza este derecho solo una vez y bajo las mismas condiciones para ambos tipos de familia, según lo contempla la sentencia C-026/26, con base en el antecedente fijado por el alto tribunal en la sentencia C-415 de 2022. Así, la decisión busca equiparar los beneficios laborales sin distinción por orientación sexual.

En la demanda, los peticionarios reclamaron igualdad en la asignación de licencias y mencionaron que las percepciones sociales y familiares sobre los roles de género han cambiado.

La idea de la sentencia de la Corte es que las parejas adoptantes no se restrinjan a las tareas comunes de padre y madre en cuanto a sus derechos - crédito Imagen ilustrativa Infobae/IA

La Corte Constitucional reconoció en la sentencia T-587 de 2017 que el cuidado de los recién nacidos no es una capacidad exclusiva de las mujeres: “La percepción del hombre y de la mujer en la familia y en la sociedad contemporánea ha cambiado y se ha enriquecido. Poco a poco, se abandona el estereotipo tradicional que planteaba la aptitud natural y exclusiva de las mujeres para criar, guardar y cuidar a los hijos menores, sugiriendo la incapacidad de los hombres para desarrollar esas mismas tareas y obligaciones”.

La licencia de maternidad en Colombia es de 18 semanas, con remuneración completa según el salario vigente al iniciar el período de descanso. Para la licencia de paternidad, el plazo es de dos semanas y se otorga en las mismas condiciones, independientemente de si la persona trabaja en el sector público o privado.