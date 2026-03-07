Ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que el Gobierno sí reconocerá los resultados de las elecciones del 8 de marzo

Armando Benedetti aseguró que el Gobierno nacional no descalificará los resultados de los comicicios para elegir al nuevo Congreso de la República - crédito Hugo Sierra/Presidencia

En un momento de intenso debate sobre las garantías electorales, el ministro del Interior, Armando Benedetti, no dudó en afirmar horas antes del inicio de las elecciones del 8 de marzo, que desde el Gobierno se validaran los resultados de la jornada.

En entrevista a El Espectador así lo mencionó: “Claro que sí se van a reconocer los resultados” en las elecciones del 8 de marzo en Colombia". El funcionario afirmó que hay “todas las garantías para que se pueda votar en paz”, despejando las inquietudes sobre transparencia y legitimidad en la jornada.

El Gobierno colombiano, encabezado por el presidente Gustavo Petro, garantiza que existen las condiciones de seguridad y los mecanismos institucionales necesarios para que los ciudadanos puedan votar con confianza en el sistema. Benedetti destacó en la conversación que “Colombia está bien preparada” para las elecciones y recalcó la importancia de la seguridad y la transparencia en el proceso.

Las preocupaciones actuales tienen origen en antecedentes como el fallo del Consejo de Estado de febrero de 2018. En esa ocasión, el fallo indicó que se habían perdido 216.000 votos del Partido Mira, lo que llevó a la pérdida de tres curules, según recordó el jefe de cartera.

El ministro explicó que este “fallo judicial” obligó al Estado a mejorar los controles y a fortalecer la transparencia y la confiabilidad tanto en el conteo como en la transmisión de resultados. Destacó que el Estado debía responder con claridad y adoptar medidas para evitar que incidentes como el ocurrido entonces afectaran la representación política.

La Registraduría brindó una guía completa para no enredarse con tanto tarjetón - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Consultado sobre las medidas para esta jornada del 8 de marzo, Benedetti fue categórico: “Colombia está bien preparada, tanto institucionalmente como desde cualquier punto del Estado”. Detalló que los organismos responsables se encuentran coordinados para garantizar la seguridad electoral y proteger la integridad de la jornada.

El titular de la cartera del Interior insistió en que los colombianos cuentan con todas las garantías para ejercer su derecho al voto. El compromiso del Gobierno, según la información compartida con El Espectador, “es asegurar que cada voto tenga valor y que los resultados reflejen fielmente la voluntad de la ciudadanía”.

En esta etapa electoral, el Estado colombiano busca consolidar un ambiente de confianza pública, reafirmando su compromiso con un sistema democrático transparente y seguro.

Gustavo Petro cuestionó medidas del CNE para garantizar la transparencia de las elecciones 2026

La implementación de una nueva plataforma virtual para la acreditación de testigos electorales marca el eje de la estrategia que el Centro Nacional Electoral (CNE) desplegará en Colombia de cara a las elecciones de 2026. Así lo aseguró Cristian Quiroz, presidente del organismo, al detallar los procedimientos orientados a blindar la transparencia en el proceso.

Cristian Quiroz confirmó que, tras cerrarse el plazo se inscribieron más de un millón de testigos electorales que se encargarán de vigilar la transparencia de las votaciones de este domingo - crédito CNE

El funcionario destacó que la herramienta digital permitirá “acreditar a los actores electorales, 6 millones de testigos; podemos acreditar en todas las 125.758 mesas testigos, en todos los países en el exterior”. Para Quiroz, se trata de un avance inédito: “Es la primera vez que hacemos una plataforma tan gigante, una plataforma que le da garantías a todos”.

El proceso electoral de 2026 en Colombia contará con controles técnicos y una apertura inédita para la vigilancia multipartidista, gracias al despliegue de pruebas en preconteo, escrutinio y digitalización de formularios, así como la participación directa de auditores partidarios en cada fase clave.

Estas medidas buscan que los testigos estén presentes desde la apertura de las mesas a las 7:00 a. m. hasta el cierre a las 4:00 p. m., garantizando seguimiento constante y la posibilidad de documentar cualquier irregularidad detectada por los actores políticos.

Desde el Ejecutivo, Gustavo Petro celebró en redes sociales el fortalecimiento de la vigilancia ciudadana y partidista. “Si un millón de testigos se han inscrito, hemos desatado un enorme movimiento ciudadano para cuidar el voto. Solo el pueblo cuida el voto”, publicó el presidente en su cuenta de X.

El jefe de Estado considera que deben reforzarse los protocolos de seguridad en los puestos de votación - crédito @petrogustavo/X

Petro insistió en la necesidad de facilitar la entrega de credenciales y de que los testigos reciban formación para impugnar mesas por irregularidad. El mandatario remarcó: “Las fotos digitalizadas de los formularios E14 de los resultados de mesa que debe subir la registraduría a su página y a tiempo, deben ser comparadas con el resultado de la mesa que el o la testigo vio personalmente y anotó. Si hay diferencia, de inmediato impugnar la mesa ante los jurados y pasar reporte a los centros ciudadanos y partidistas de recolección de datos”.

El presidente también pidió reforzar los protocolos de seguridad en los puestos de votación y precisó que “dejar impugnadas la mesa es obligatorio para el jurado así sea un solo testigo el que lo pida”. Explicó que, en esos casos, “la mesa impugnada se vuelve a abrir después ante el juez, los abogados de los partidos y la comisión escrutadora en los sitios de escrutinio y allí se vuelven a contar los votos y se hace el acta reconstruyendo la información verdadera”.

La vigilancia deberá extenderse, según Petro, a la comparación entre actas de escrutinio y los formularios de suma, para asegurar que los resultados reflejen fielmente la voluntad ciudadana.