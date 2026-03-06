Colombia

“Me violó, me robó y la Policía lo dejó libre, como si nada”: mujer denunció que fue agredida por un habitante de calle en Casanare

La víctima afirmó que “tiene miedo” y mantiene a sus hijos escondidos por temor a represalias de su presunto agresor, quien continúa en libertad

Claudia Chávez alegó que agentes de la Policía dejaron libre a un sujeto que la violó y la hurtó - crédito Informativo de la Orinoquía/Facebook

Una mujer residente en el municipio de Paz de Ariporo, Casanare, denunció mediante un video en redes sociales que fue víctima de agresión sexual y hurto por parte de un ciudadano venezolano. A pesar de entregar al sospechoso a las autoridades, afirmó que uniformados de la Policía permitieron que el hombre quedara en libertad.

Claudia Chávez, la víctima, relató su caso a varios medios locales para amplificar su denuncia. Según su testimonio, los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado 28 de febrero de 2026, en las inmediaciones del aeropuerto municipal.

Claudia Chávez relató que caminaba por el Parque Lineal después de asistir a un evento cultural cuando fue interceptada por un hombre armado con un cuchillo. Según su testimonio, el agresor la condujo a una zona oscura, donde la agredió sexualmente y le robó su teléfono móvil. La víctima indicó que el presunto responsable sería un reciclador.

“Me violó, me robó y por resistirme me provocó unos moretones en los brazos y me rasgó el vestido”, declaró Chávez.

Claudia Chávez afirmó que no
Claudia Chávez afirmó que no cuenta con seguridad en su domicilio y que teme por su vida y la de su familia - crédito captura de pantalla El Nuevo Oriente/Facebook

Tras el ataque, Chávez acudió primero a su domicilio y luego al hospital de la localidad, donde recibió atención médica. El caso fue asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), organismo encargado de recibir la denuncia formal y dar inicio a las pesquisas.

Sin embargo, la mujer denunció que horas más tarde, la víctima y su esposo, mecánico de profesión, lograron ubicar al presunto agresor y alertaron a una patrulla de la Policía Nacional. Los agentes procedieron a capturar al sospechoso, pero, según la versión de la denunciante, la detención solo duró cinco minutos y el hombre quedó en libertad.

Chávez confirmó ante las cámaras que entregó a la Policía una cachucha y el cuchillo del presunto atacante, así como otras pertenencias suyas que quedaron en el lugar del hecho.

Además, mostró lesiones en los brazos y prendas rasgadas como material probatorio. “Pero esas evidencias, ni mis moretones en los brazos ni mi ropa rasgada son pruebas contundentes para que el tipo esté preso”, expresó la denunciante.

Voceros de la Policía de Casanare informaron en un comunicado que la atención inicial del caso fue asumida por el CTI, conforme a sus funciones.

Este fue el mensaje de
Este fue el mensaje de la Policía de Casanare sobre la captura del señalado - crédito Policía

“La Policía Nacional en Paz de Ariporo, en conjunto con funcionarios del CTI de la Fiscalía, realizó captura en cumplimiento de la orden judicial, relacionada con los hechos ocurridos el 28 de febrero de 2026, por los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado”, se lee en el pronunciamiento de las autoridades.

Tras la denuncia pública, Chávez recibió llamadas de la Alcaldía de Paz de Ariporo para ofrecerle apoyo psicológico y de la Policía para avanzar en las investigaciones judiciales.

No obstante, la mujer manifestó temor ante posibles represalias por haber hecho público el caso; pero también ante posibles consecuencias de salud, o infecciones.

Este fue el sujeto que
Este fue el sujeto que fue capturado y , al parecer, fue dejado en libertad tras violar y robar a una mujer, en Paz de Ariporo, Casanare - crédito Policía

“Sí, la verdad sí siento también miedo, aunque yo ya estoy en tratamiento, uno nunca sabe. Pues estamos hablando de un tipo que vive en la calle. O sea, ¿qué higiene puede tener? (..) Me quedaron lesiones y lo que quedó en mi corazón y que no podré olvidar fácilmente, porque tengo dos hijas y no me gustaría que a ellas les ocurriera esto“, exclamó.

Incluso, dijo que ha debido recurrir a estrategias para proteger a su familia, porque no conoce el trasfondo, ni las conexiones del presunto agresor. Dijo: “Tengo a mis hijos escondidos en un lugar porque siento miedo por haberlo denunciado, por no haberme quedado callada. Entonces, pues, ¿qué les digo? Que, que me ayuden a que esto llegue lejos", concluyó la mujer.

