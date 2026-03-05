Colombia

Video de joven a quien la Policía le quitó su carreta de frutas se hizo: “Eso no se le hace a los trabajadores”

El clip ha encendido la indignación ciudadana y reavivado el debate sobre el trato hacia los trabajadores informales en la ciudad

Un joven trabajador en Medellín no puede contener las lágrimas mientras la policía y otros funcionarios le confiscan su carreta de frutas, su única fuente de ingresos. La escena muestra la desesperación del vendedor y la frustración de los testigos - crédito Enlace Televisión / Facebook

El retiro de una carreta de frutas a un joven vendedor ambulante en Medellín ha provocado indignación en redes sociales.

En el video, el joven aparece llorando mientras funcionarios de espacio público, junto con la Policía, ejecutan el procedimiento. La escena ha puesto en el centro del debate la situación de quienes dependen de la venta informal para sobrevivir.La persona que registró el momento expresó: “buena, eso no se le hace a los trabajadores, pa”.

El incidente ocurrió en una zona concurrida de la ciudad, donde la presencia de autoridades generó la atención de transeúntes y testigos. Muchos usuarios en internet han manifestado su descontento, exigiendo que se revisen los métodos con los que se llevan a cabo estos operativos.

La reacción ciudadana ha sido inmediata: cuestionan la efectividad y humanidad de las acciones implementadas para recuperar el espacio público. Mientras tanto, las autoridades defienden estos controles como parte de un plan para mejorar la movilidad y el orden urbano.

El caso pone sobre la mesa la necesidad de alternativas que permitan a los trabajadores informales mantener su sustento sin sacrificar la convivencia en la ciudad.

