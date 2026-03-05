Colombia

Balearon a candidato a las curules de paz en Sucre: desconocidos dispararon contra su caravana

Sujetos desconocidos dispararon contra la caravana del candidato al Congreso que se movilizaba en zona rural de San Onofre

Imagen de referencia - crédito Archivo Colprensa/Captura de Pantalla Gerardo Ruiz - Facebook

Gerardo Luis Ruíz De Los Nuevos, aspirante a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz de los Montes de María, resultó ileso luego de que su camioneta fue baleada en una vía rural de San Onofre, en el departamento de Sucre.

Los hechos se registraron en la noche del miércoles 4 de marzo de 2026, en el sector conocido como La Ye, en la carretera que une los corregimientos de Berrugas y Rincón del Mar, donde sujetos desconocidos dispararon contra el vehículo en la que se movilizaba el candidato avalado por el movimiento Narrar para Vivir, un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y un fotógrafo.

Tras el ataque, el conductor realizó una maniobra evasiva que permitió al grupo llegar ileso a la Estación de Policía de San Onofre, donde se activaron inmediatamente los protocolos de seguridad. Ninguno de los ocupantes resultó herido.

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, inició una investigación para determinar el punto exacto del ataque, el tipo de arma utilizada y la ruta de escape de los agresores. Las autoridades examinan grabaciones de cámaras locales y recogen testimonios para reconstruir el trayecto antes y después del atentado.

En sus redes sociales, Ruiz de los Nuevos rechazó lo acontecido y solicitó a las autoridades que avancen en la investigación para ubicar a los responsables del hecho, aunque no descarta que hayan sido sus rivales directos en la contienda electoral del 8 de marzo.

“Pido a las autoridades a quienes ya he puesto en conocimiento los hechos que contra mi integridad física ocurrieron establecer autores y determinadores del mismo, a los contradictores les deseo éxito y paz”, escribió en su cuenta de Facebook.

