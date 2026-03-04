Colombia

Mototaxista reconocido como ‘Bovi’ murió mientras tenía relaciones íntimas en un motel de Córdoba

El dolor y la incertidumbre dominan a la familia de la víctima, que enfrenta el proceso judicial mientras la localidad se une en gestos de acompañamiento

La comunidad permanece a la
La comunidad permanece a la espera de los resultados del examen forense realizado en Montería, después de que el hombre, identificado por su actividad en el mototaxismo, fuera hallado sin vida en un motel de la localidad - crédito Imagen Visuales IA

La muerte en un motel en el municipio de Sahagún, Cordóba, de Jorge Luis Salgado Guerrero, conocido como ‘Bovi’ en el gremio de mototaxistas, ha causado consternación.

El hombre de 39 años fue hallado sin vida en una de las habitaciones del mencionado motel, ubicado en el barrio Ranchería, en circunstancias que actualmente investiga la Policía, en la tarde del viernes 27 de febrero.

Salgado Guerrero falleció mientras se encontraba en un motel de Sahagún, acompañado de una mujer de nacionalidad venezolana.

Según información recabada por El Universal, El Meridiano y Notición.co, durante el encuentro íntimo habría presentado convulsiones de manera repentina. Precisamente, su acompañante solicitó ayuda al personal del establecimiento y fueron los trabajadores quienes dieron aviso inmediato a las autoridades.

Investigación oficial y diligencias forenses en el caso de la muerte en motel

Las autoridades activaron el protocolo judicial tras constatar la muerte en el lugar. El Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía realizó la inspección técnica al cadáver dentro de la habitación y recolectó indicios para establecer las causas del fallecimiento, según informaron meidos como El Universal y El Meridiano.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal en Montería, donde se practicarán exámenes forenses para determinar la causa precisa de la muerte y confirmar o descartar cualquier hipótesis.

Hasta el momento, no existe pronunciamiento oficial; la investigación sigue abierta y queda a la espera del informe final de Medicina Legal.

Perfil y reacciones de la comunidad ante el fallecimiento de Jorge Luis Salgado Guerrero

Jorge Luis Salgado Guerrero, residente del barrio Bosque Barají, era ampliamente reconocido en Sahagún como mototaxista y apreciado por sus colegas y vecinos, informó El Meridiano.

Tras el suceso, sus familiares solicitaron a las autoridades rapidez en las diligencias judiciales y forenses para poder recibir el cuerpo y organizar las honras fúnebres.

Mientras la investigación prosigue, los familiares de Salgado Guerrero esperan que la situación se resuelva pronto, con la esperanza de poder darle sepultura y encontrar alivio en medio de la incertidumbre que genera su deceso.

