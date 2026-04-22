Colombia

Daniela Ospina aclaró el misterio detrás de sus bodas y reveló el emotivo papel de Salomé en su gran día junto a Gabriel Coronel

La empresaria despejó dudas sobre su vida sentimental al explicar la diferencia entre su matrimonio con el jugador de fútbol James Rodríguez y su reciente unión religiosa con el venezolano, en la que su hija tuvo un rol inolvidable

Guardar
La familia se mostró muy feliz durante el festejo y las fotos publicadas lo demuestran - crédito Daniela Ospina / Instagram
La familia se mostró muy feliz durante el festejo y las fotos publicadas lo demuestran - crédito Daniela Ospina / Instagram

Daniela Ospina decidió utilizar sus redes sociales para aclarar ciertos rumores sobre su reciente matrimonio por la iglesia con Gabriel Coronel. Por medio de una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram, la famosa aclaró que esta es su única boda religiosa, cerrando así uno de los debates más intensos entre sus seguidores acerca de su vida sentimental.

Del mismo modo, la empresaria detalló en redes sociales los motivos personales y familiares que la llevaron a definir el papel de su hija Salomé como su acompañante al altar, un gesto que impactó en su círculo y desató toda una conversación digital en la que muchos celebraron la compañía de la adolescente en este paso tan importante para la vida de su madre, aunque las críticas por esta decisión tampoco se hicieron esperar.

¿Cuántas veces se ha casado Daniela Ospina por la iglesia?

La unión matrimonial de la reconocida empresaria, modelo y deportista con James Rodríguez se llevó a cabo en 2010, cuando ambos eran muy jóvenes, y fue de carácter civil, como confirmó la propia empresaria en la más reciente dinámica de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram.

Respecto a la validez religiosa de la ceremonia con Gabriel Coronel, Daniela Ospina contestó de manera explícita a los que le preguntaban sobre la posibilidad de haber celebrado dos bodas de la misma manera: “La única vez que me he casado por la iglesia es esta”, afirmó categóricamente.

La boda de Daniela Ospina con Gabriel Coronel es la primera en la iglesia - crédito Daniela Ospina / Instagram
La boda de Daniela Ospina con Gabriel Coronel es la primera en la iglesia - crédito Daniela Ospina / Instagram

De esta manera, despejó la inquietud que persistía sobre la naturaleza de sus compromisos pasados y reafirmó que su reciente enlace con Gabriel Coronel representa no solo una consolidación de pareja, sino el cumplimiento de un deseo postergado de celebrar su unión oficialmente.

La respuesta de Daniela Ospina generó reacciones inmediatas en las redes sociales y entre los seguidores de James Rodríguez, teniendo en cuenta que la diferencia legal y religiosa entre ambas bodas no había sido aclarada públicamente.

La decisión de Daniela Ospina de caminar al altar junto a su hija

De la relación con el jugador de la selección Colombia nació su hija Salomé en 2013, que ahora ha adquirido un protagonismo inesperado en la boda de su mamá con el actor y cantante, pues la adolescente acompañó a su madre en un momento central de la ceremonia.

La emotiva razón por la que Daniela Ospina eligió a Salomé para llevarla al altar en su boda con Gabriel Coronel - crédito Daniela Ospina / Instagram
La emotiva razón por la que Daniela Ospina eligió a Salomé para llevarla al altar en su boda con Gabriel Coronel - crédito Daniela Ospina / Instagram

Sin embargo, algunos de los seguidores interrogaron a la famosa por la ausencia de su madre o su hermano, el futbolista David Ospina, al momento de caminar con ella hacia el altar. Ante estas preguntas, la empresaria aclaró que la elección de Salomé tuvo un valor simbólico ligado al fallecimiento de su padre en 2019.

Como no estaba papá… ella era la que seguía. Siempre lo sentí así. Al final estuvieron también mamá y hermano”, contestó la empresaria que también publicó fotografías con los parientes que estuvieron presentes en la ceremonia y demostró que el caminar con Salomé adquirió para ella un significado especial de cercanía emocional.

David Ospina también estuvo presente en la boda de su hermana - crédito Daniela Ospina / Instagram
David Ospina también estuvo presente en la boda de su hermana - crédito Daniela Ospina / Instagram

Cabe mencionar que otra de las presencias comentadas en la boda de Daniela Ospina fue la de su hijo de dos años, llamado Lorenzo y que es fruto de su relación con Gabriel Coronel, pues los cuatro se mostraron muy felices durante el evento, lo que consolidó la importancia de la ceremonia ante los ojos de los internautas que siguieron las publicaciones.

La boda se convirtió en tendencia a través de las redes sociales, pues representó el comienzo de un ciclo para la modelo y empresaria en el que resalta a sus hijos y pareja como parte fundamental de su vida, reafirmando así su pensamiento sobre la familia como núcleo fundamental en su proceso de reconstrucción personal.

Temas Relacionados

Daniela OspinaGabriel CoronelSalomé RodríguezColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Experto en geopolítica advirtió que el “ELN busca hacer de Venezuela un Vietnam para Estados Unidos”

En diálogo con Infobae Colombia, Juan Camilo Ubaque destacó la fortaleza que tiene el grupo armado en la zona fronteriza

Experto en geopolítica advirtió que el “ELN busca hacer de Venezuela un Vietnam para Estados Unidos”

Juventus entra con fuerza al fútbol colombiano: este es su proyecto en el país con jóvenes figuras

El club italiano lleva años con presencia en el territorio nacional gracias a una academia que dio el salto en un torneo que está a un paso de ser profesional

Juventus entra con fuerza al fútbol colombiano: este es su proyecto en el país con jóvenes figuras

Miguel Polo Polo confesó que se fue de ‘rumba’ con feministas y congresistas del Pacto Histórico: “Los políticos culiamos...”

El representante a la Cámara afirmó que los políticos son personas comunes y que en su tiempo libre pueden hacer lo que quieran, pero cuestionó las actitudes del presidente Gustavo Petro sobre los rumores de excesos

Miguel Polo Polo confesó que se fue de ‘rumba’ con feministas y congresistas del Pacto Histórico: “Los políticos culiamos...”

Familia de colombiano fallecido en España denunció falta de apoyo para repatriar su cuerpo: pidió ayuda de la comunidad

Los seres queridos de Christopher Albeiro García Builes buscan esclacerer cómo falleció el joven, que llevaba un año radicado en Europa

Familia de colombiano fallecido en España denunció falta de apoyo para repatriar su cuerpo: pidió ayuda de la comunidad

Aportes de salud y pensión tienen cambios para millones de trabajadores: así se calcularán ahora debido a la exclusión de auxilios

Un fallo del Consejo de Estado definió cómo se determina el monto de las contribuciones obligatorias y obligó a revisar los registros de diversos pagos y beneficios en empresas de todo el país

Aportes de salud y pensión tienen cambios para millones de trabajadores: así se calcularán ahora debido a la exclusión de auxilios
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

Gobierno aumentó a $640 millones la recompensa por alias Primo Gay, el ‘influencer’ cabecilla de las disidencias en Antioquia

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

ENTRETENIMIENTO

Claudia Bahamón sufrió duro golpe durante las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity Colombia’: “Me dio por creerme Michael Phelps”

Claudia Bahamón sufrió duro golpe durante las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity Colombia’: “Me dio por creerme Michael Phelps”

Shakira fue anunciada como invitada en el próximo álbum de Zara Larsson: ya se confirmó fecha de lanzamiento

Aida Victoria cumplió años en ‘La Mansión VIP’: sus compañeros le dedicaron sentidas palabras y su bebé también la sorprendió

Gian Marco reveló detalles de su experiencia en ‘A Otro Nivel’ y de su próximo álbum de estudio

Luly Bossa conmovió con su testimonio sobre los últimos días de su hijo: “Ángelo se fue porque él lo decidió”

Deportes

Juventus entra con fuerza al fútbol colombiano: este es su proyecto en el país con jóvenes figuras

Juventus entra con fuerza al fútbol colombiano: este es su proyecto en el país con jóvenes figuras

Jhon Solís se consolida en Inglaterra y Birmingham ejecutaría su opción de compra

⁠América de Cali vs. Fortaleza: uno puede asegurar su clasificación, el otro busca seguir con vida en la liga

Nicolás Samper y la polarización en Colombia antes de la Copa del Mundo: “Somos expertos en nunca ver un gris”

El Bayern Múnich de Luis Díaz va por otro título: clasificó a la final de la Copa de Alemania