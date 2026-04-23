“En nuestro gobierno no vamos a permitir este tipo de situaciones”: María José Pizarro responde a denuncias de Angie Rodríguez

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La senadora del Pacto Histórico María José Pizarro se pronunció frente a las denuncias realizadas por Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y aseguró que cualquier señalamiento debe ser investigado por las autoridades competentes. Sus declaraciones reavivaron el debate político en medio de cuestionamientos sobre presuntas irregularidades dentro del Gobierno.

Durante una entrevista con Caracol Radio, Pizarro fue enfática en su postura frente a las acusaciones. “En nuestro gobierno nosotros no vamos a permitir este tipo de situaciones. Todas las denuncias que se presenten deben ser investigadas y todas las personas que deban ser alejadas de sus cargos deben ser alejadas”, afirmó, citada por Revista Semana.

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La intervención de la congresista se produjo luego de que Angie Rodríguez hiciera públicas varias denuncias que han generado controversia en distintos sectores políticos. La exfuncionaria, considerada en su momento cercana al presidente Gustavo Petro, entregó declaraciones que han sido objeto de análisis y discusión en la opinión pública.

Las palabras de Pizarro no tardaron en generar reacciones desde la oposición. Una de las críticas más directas provino de la senadora María Fernanda Cabal, quien cuestionó el uso de la expresión “su gobierno” por parte de Pizarro. “’Su gobierno’ es el que en la actualidad está delinquiendo, según recientes declaraciones de su amiga Angie Rodríguez”, señaló, citada por Revista Semana.

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Frente a estos cuestionamientos, la senadora del Pacto Histórico aclaró el alcance de su declaración y defendió la postura de su sector político. “’Nuestro gobierno’ es el mismo proyecto político, hoy con el presidente Gustavo Petro y mañana con Iván Cepeda. Nunca hemos evadido responsabilidades, tampoco tenemos silencios cómplices; cualquier hecho debe investigarse y, si hay mérito, sancionarse”, explicó.

El pronunciamiento de Pizarro también incluyó una crítica directa al uribismo, en medio de la confrontación política que ha marcado el debate alrededor de estas denuncias. La congresista aseguró que ese sector no cuenta con autoridad moral para referirse a estos temas, al recordar episodios de violencia y corrupción que han sido objeto de discusión en el país.

“Si algo caracteriza al uribismo, no es precisamente la autoridad moral para hablar de estos temas, y menos aún quienes guardaron silencio y respaldaron estructuras que llevaron al país a los peores capítulos de violencia y del saqueo del Estado”, afirmó, citada por Revista Semana.

En esa misma línea, Pizarro insistió en que existe una diferencia clara entre los sectores políticos. “La diferencia es simple. De un lado, quienes han normalizado la impunidad y abrazarse con la corrupción; del otro, quienes defendemos la verdad, la transparencia, la justicia y el cambio real”, agregó.

El caso ha generado un efecto en cadena dentro del escenario político, donde otros actores también han fijado posición. El candidato presidencial Iván Cepeda, quien hace parte del mismo proyecto político, se pronunció sobre la situación y reconoció que en el Gobierno Petro han existido hechos de corrupción, al tiempo que pidió que estos sean investigados.

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Las denuncias de Angie Rodríguez han abierto un nuevo capítulo en la discusión sobre la transparencia en la gestión pública. El tema no solo ha puesto en el centro del debate la actuación de funcionarios del Gobierno, sino que también ha intensificado la confrontación entre diferentes sectores políticos de cara al escenario electoral.

Mientras avanzan las investigaciones y se conocen más detalles sobre los señalamientos, la postura de figuras como María José Pizarro refleja la intención de marcar distancia frente a cualquier irregularidad y de insistir en la necesidad de esclarecer los hechos.

El desarrollo de este caso será clave en el debate político nacional, especialmente en un contexto en el que las denuncias de corrupción suelen tener un impacto directo en la percepción ciudadana y en la confianza hacia las instituciones.