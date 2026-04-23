Bacilos rehizo “Perderme Contigo” junto a Gilberto Santa Rosa e incursionó en el formato sinfónico

Bacilos se juntó con Gilberto Santa Rosa en una versión salsa de "Perderme Contigo" - crédito cortesía Queen Street Talent

Con una carrera y un legado en el pop latino claramente consolidado y perceptible, Bacilos enfrenta una etapa de renovación artística en la que la experimentación y las colaboraciones se han convertido en el motor de su propuesta.

El grupo liderado por Jorge Villamizar viene de protagonizar colaboraciones con figuras como Eden Muñoz o Piso 21, y ahora presenta una nueva versión en salsa de Perderme Contigo, tema originalmente incluido en su LP ¿Dónde Nos Quedamos? (2018), junto al legendario Gilberto Santa Rosa.

El proceso de transformar una balada íntima en una pieza de salsa no fue casualidad. La banda llevaba tiempo contemplando la idea de darle un nuevo aire a esta pista motivada por la respuesta espontánea y masiva de su público, a pesar de que la canción nunca fue promovida como sencillo. Esta inquietud artística desembocó en una colaboración con el “Caballero de la Salsa”, que aportó su distintiva voz y experiencia, elevando el tema hacia registros distintos y ampliando su alcance. La producción, a cargo de Motiff, ofreció una visión contemporánea sin perder de vista la esencia de la salsa clásica.

Paralelamente, la banda desarrolla Bacilos Filarmónico, un proyecto que reinterpreta sus clásicos junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica, ampliando su repertorio y explorando nuevas sonoridades. La experiencia de compartir escenario con más de 50 músicos ha significado un reto y un aprendizaje para el grupo, que se ha mantenido fiel a su estilo aún en medio de estos arreglos orquestales.

En medio de estas iniciativas, Bacilos se encuentra en una etapa de intensa actividad creativa, con nuevos lanzamientos previstos, colaboraciones con artistas de distintos géneros y una agenda de conciertos que abarca varios países, reafirmando su vigencia y su compromiso de seguir sorprendiendo a su audiencia, fusionando tradición con nuevas apuestas musicales.

Infobae Colombia habló con Jorge Villamizar y André Lopes, los dos miembros fundadores de Bacilos, y durante la charla ambos compartieron detalles sobre la transformación de Perderme Contigo, el proceso detrás de Bacilos Filarmónico, y sus planes para 2026, ofreciendo una visión directa sobre su evolución y el momento creativo que atraviesan.

¿En qué momento sintieron ustedes que Perderme Contigo era una canción adecuada para ser reinterpretada como una salsa?

Jorge Villamizar: Pues, nosotros le queríamos hacer una versión nueva a esta canción desde hace rato, porque es una canción que nunca fue sencillo, nunca tuvo video, nunca tuvo promoción de radio, nunca tuvo nada. Y solita se impuso y se volvió una de las canciones más streameadas de Bacilos. Siempre dijimos: “Oye, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos sacado ese sencillo?“.

Y entonces, nos surge toda la curiosidad de cómo la podríamos hacer. Le dimos vueltas y al final, pues pensamos: “¿Qué tal hacerla en salsa?“. Y, ya que la vamos a hacer en salsa, por qué no invitar a un gigante que la cante con nosotros. Y pensamos en Gilberto y se dio.

Jorge Villamizar y André Lopes contaron que decidieron reinterpretar el tema al ver el éxito que tuvo en plataformas digitales pese a no ser un corte de difusión de Bacilos - crédito cortesía Queen Street Talent

¿Cómo es trabajar con Gilberto en el estudio?

Jorge Villamizar: No estuvimos juntos en el estudio, él la grabó desde Puerto Rico. El enlace lo hizo el productor de la canción, que es Motif, uno de los jóvenes talentos productores de salsa. Él fue a Puerto Rico porque Gilberto en esos días estaba en Puerto Rico. Gilberto se mueve por todos lados, y nosotros también. A veces no está tan fácil.

Desde el punto de vista de ustedes, ¿Qué le suma Gilberto a Perderme Contigo, frente a la versión original?

André Lopes: Bueno, además de la respuesta obvia que es la voz, está la interpretación. Gilberto es un tremendo crooner y lleva las letras de la canción a otro nivel. La letra de la canción es increíble y tener a alguien con la capacidad de interpretar a este nivel, porque además de todo está la síncopa, porque cantar salsa no es para cualquiera. Hay una manera de hacerla, mantener el swing ahí, la síncopa perfecta y en eso como mencionó Jorge, uno de los gigantes de la salsa como Gilberto, la hizo increíble.

Tenemos siempre las ganas de hacer esa canción en otro formato y otro ritmo. Surge la idea de hacerla en salsa y creo que funcionó muy bien. La composición permitía eso, y con alguien con tanta experiencia a través del productor, lo logramos.

Jorge Villamizar: Gilberto le da un sello de certificado de salsero (risas).

Por otra parte, ustedes tienen otro proyecto en marcha en este momento, que es el Bacilos Filarmónico, que es básicamente llevar a un concepto de orquesta varios de sus clásicos y otros temas de su repertorio ¿Qué nos pueden contar de eso? ¿Cómo surgió la idea?

André Lopes: La idea surge en Costa Rica, por un promotor costarricense, y a través de la Sinfónica de Costa Rica, que ya había hecho este proyecto con otros artistas, nos invitaron.

Bacilos tiene un repertorio relevante que podría ser increíble hacerlo en este formato. Y hace año y medio que venimos hablando de eso y finalmente los calendarios se dieron y ya hicimos el primer show, este sábado pasado.

El show fue espectacular. Es increíble para nosotros y para los fans que estuvieron ahí, poder escuchar esas canciones de Bacilos y en este formato. Éramos más de 50 músicos en el escenario, que para nosotros eso es espectacular, porque somos una banda económica o justa. Somos seis en escenario, tenemos a veces músicos locales, llegamos a ocho personas en el escenario, pero estar ahí junto a esa cantidad de tremendos músicos y escuchar los arreglos hechos en este formato, fue muy especial.

Tenemos todo eso grabado, ojalá podamos sacar eso como un disco en algún momento. Tenemos todo eso en video también. Eso ya sería lindo poder compartir todas esas imágenes y esa aventura. Y más que eso, sería increíble poder llevar este formato de show a otros países, a otras ciudades. Y en eso estamos. Ojalá pudiéramos ir a Bogotá, pudiéramos ir, no sé, a México, a Quito, y llevar este show y tocar con las orquestas locales, este formato. Realmente suena increíble, es muy bonito y para nosotros es una experiencia muy especial.

¿Cuál es el desafío más grande de trabajar con una orquesta, de reinterpretar las canciones? Sobre todo a la hora de tocar los instrumentos y particularmente para Jorge, a la hora de cantar.

Jorge Villamizar: Con la gente que trabajamos era tan buena, que hicieron unos arreglos que están totalmente adaptados a lo que somos. Ellos nos dijeron a nosotros: “Sean ustedes, no cambien la forma de tocar, no cambien el asunto, porque si se ponen a cambiar, entonces se nos comienza a enredar el cuento. Más bien, anclémonos en lo que hacen ustedes y nosotros hacemos el arreglo alrededor de eso”. Y eso fue lo que hicimos.

Pero te voy a decir, lo más difícil realmente es no emocionarse y olvidarse de la letra o algo así. Cuando oyes todas estas cuerdas metidas dentro de una canción que estás acostumbrado a tocar de una forma mucho más sencilla, realmente muy emocionante como se oye y cómo se siente la música arreglada con una filarmónica o una sinfónica.

André Lopes: Totalmente. Ellos se adaptaron a nosotros, escogimos versiones en vivo de las canciones que tocamos, y creo que lo más difícil es, como dice Jorge, no emocionarse, y no improvisar, estar encajados en una estructura de la canción.

Muchas veces en nuestros shows en vivo de Bacilos decimos: “Otro coro”, y tocamos otro coro, o hacer el solo de guitarra más largo, o “hagamos una introducción más larga”, o que “la gente va a cantar” y entonces repetimos el verso para que la gente lo cante. Obviamente, cuando tienes 50 músicos en el escenario, no lo puedes inventar, ¿no? Hay que seguir una estructura preorganizada.

Pero nos fue muy bien de esa manera, muy sencillo, porque como mencionó Jorge, pidieron que nosotros fuéramos nosotros mismos. Entonces ahí estuvimos nada más encajados en la estructura, pero tocando como siempre hemos tocado esas canciones.

Entre revisitar el catálogo como hicieron con Perderme Contigo y experimentar con otros formatos como en el caso del Filarmónico, ¿en qué momento creativo sienten que está hoy Bacilos?

Jorge Villamizar: Interesante pregunta. Yo personalmente a veces siento como que ya, bueno, esto está como estabilizado, está el catálogo, somos banda del recuerdo... Y todo bien, porque llegar a ser una banda de viejos que la gente se sabe las canciones de uno, eso no lo hace todo el mundo. Entonces, digamos, ese es el escalafón máximo (risas), porque si no pasa eso, es porque te volviste muy rico y no te gustaba la música y decidiste dejar de hacerlo, o porque a la gente no le importó lo que hiciste.

Entonces, estamos muy felices, todo bien. Pero eso no es lo que está pasando. Estamos metidos haciendo el sinfónico, hacemos una versión salsa, tenemos un disco que va a salir este año, espectacular, hecho con un joven artista mexicano, que es una cosa completamente distinta, que la produjo Eduardo Cabra, el hermano de René de Calle 13. O sea, metiendo por todos lados, haciendo cosas. Entonces, uno no sabe lo que le espera a uno.

“Yo no sé mañana”, diría la canción...

Jorge Villamizar: (risas) “Yo no sé mañana”, sí, sí, sí, sí, sí. Para qué pensar y suponer en cosas que no están en nuestro poder, algo así dice. Tienes toda la razón.

Bacilos anunció que lanzará un EP con canciones nuevas producido por Eduardo Cabra, reconocido por su trabajo con Calle 13 - crédito cortesía Ocesa

¿Y qué otros planes tiene Bacilos para este 2026?

André Lopes: Sí, tenemos muchos lanzamientos. Tenemos este proyecto con este artista mexicano, va a ser un, un EP, son seis canciones nuevas que ya las tenemos grabadas. Tenemos otra canción original de Bacilos que la debemos sacar en cualquier momento. Tenemos una versión de Caraluna con la Banda MS, banda regional mexicana, que debe salir a cualquier momento.

También tenemos conciertos. Vamos a estar en Ecuador, vamos a estar en México ahora en mayo. Empezamos una gira por España en julio. Vamos a estar en Italia. Hay muchos conciertos y en esos espacios que tenemos en el calendario, intentamos terminar también esos proyectos musicales que van surgiendo, esas invitaciones. Es algo que nos ha pasado de manera muy bonita, como con Eden Muñoz, cuando sacamos una canción el año pasado, cuando Piso 21 nos invita también a cantar con ellos. Una cantante mexicana, Marisa Mur, también nos invitó a participar de su proyecto.

Por nuestro lado, también tenemos las ganas de invitar a otros artistas que participen de nuestro proyecto, de versiones nuevas, de canciones o algo nuevo que vamos a sacar también muy pronto. Entonces, hay mucho por hacer. Pero el contacto con el público sigue siendo increíble y esos momentos en el escenario son especiales y siempre trayendo, ojalá, algo nuevo a cada rato.