Colombia

Multas a motociclistas en Bogotá superan los $875.000: más de 6.700 sancionados por invadir andenes en 2026

Bogotá reporta un aumento en multas a motociclistas por circular en andenes y ciclorrutas. Más de 6.700 conductores han sido sancionados y las autoridades intensificaron operativos en la ciudad

Guardar
Moteros - Bogotá
crédito Colprensa

Las multas a motociclistas en Bogotá han aumentado de forma significativa durante 2026 debido al uso indebido del espacio público. Más de 6.700 conductores han sido sancionados por circular en andenes, ciclorrutas y zonas peatonales, según cifras reveladas por la Secretaría Distrital de Movilidad, citadas por Revista Semana.

El incremento en los comparendos evidencia una problemática creciente en la ciudad, donde motociclistas continúan invadiendo espacios destinados exclusivamente a peatones y ciclistas. De acuerdo con los datos oficiales, en los dos primeros meses del año se registró un aumento del 84 % en este tipo de sanciones frente al mismo periodo de 2025.

Las autoridades han intensificado los operativos en Bogotá para frenar estas conductas, que representan un riesgo para la seguridad vial. Hasta el 10 de abril de 2026 se habían realizado 1.409 controles en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de reducir la circulación indebida en zonas restringidas.

- crédito Alcaldía de Bogotá
- crédito Alcaldía de Bogotá

Además de las sanciones, las autoridades han aplicado medidas adicionales contra los infractores. En lo corrido del año, se han inmovilizado 2.416 motocicletas durante operativos realizados en distintos sectores de la capital. Estas acciones buscan reforzar el cumplimiento de la normativa y evitar que se repitan las infracciones.

La normativa vigente establece que las motocicletas no pueden circular por andenes, ciclorrutas ni otros espacios destinados a peatones. Sin embargo, estas prácticas continúan siendo frecuentes en varias localidades, lo que ha llevado a reforzar las estrategias de control por parte de las autoridades de tránsito.

El valor de la multa para quienes incurran en esta infracción es uno de los aspectos que más preocupa a los conductores. La sanción equivale a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, es decir, aproximadamente 875.445 pesos colombianos. Este monto convierte la infracción en una de las más costosas dentro del sistema de tránsito.

El aumento en los comparendos también ha sido evidenciado por autoridades locales. La concejal Cristina Calderón Restrepo alertó sobre el uso indebido de los andenes en sectores como La Floresta, donde se han identificado múltiples casos de invasión del espacio público. “Lo que vimos es inaceptable: vehículos invadiendo el andén de forma permanente, como si fuera un parqueadero”, afirmó, citada por Revista Semana.

Los exámenes médicos confirmaron signos de intoxicación, aunque no se detectaron drogas específicas - crédito Colprensa
- crédito Colprensa

Según la cabildante, esta situación no solo afecta la movilidad, sino que pone en riesgo la seguridad de los peatones. Los andenes están diseñados para el tránsito seguro de las personas, por lo que su ocupación por vehículos representa un peligro constante, especialmente en zonas de alta circulación.

Las cifras de años anteriores muestran que el problema no es nuevo, pero sí ha tenido un crecimiento sostenido. En 2025 se realizaron cerca de 15.000 operativos, que derivaron en 60.000 sanciones y 16.000 inmovilizaciones por invasión del espacio público. De esas infracciones, aproximadamente el 60 % correspondieron a motocicletas.

El comportamiento de los motociclistas ha sido identificado como uno de los principales retos en materia de movilidad urbana. Las autoridades señalan que muchos conductores optan por utilizar rutas prohibidas para evitar congestiones, lo que termina generando nuevos riesgos en la vía pública.

Además de los andenes y ciclorrutas, otros espacios afectados incluyen puentes peatonales, zonas verdes y separadores viales. Estas áreas, diseñadas para garantizar la seguridad de los ciudadanos, se han convertido en puntos críticos debido a la circulación irregular de motocicletas.

La pasajera experimentó síntomas de intoxicación tras percibir un olor extraño en el casco - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa
Crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

El Distrito ha insistido en la importancia de respetar las normas de tránsito y utilizar las vías habilitadas. La Secretaría de Movilidad ha reiterado que el incumplimiento de estas reglas no solo genera sanciones económicas, sino que también puede derivar en accidentes que afectan tanto a conductores como a peatones.

La problemática también ha sido abordada desde un enfoque de cultura ciudadana. Las autoridades consideran que, además de los controles, es necesario promover cambios en el comportamiento de los conductores para reducir las infracciones y mejorar la convivencia en el espacio público.

El aumento en las multas a motociclistas en Bogotá refleja la necesidad de fortalecer las estrategias de control y prevención. Mientras las autoridades continúan realizando operativos, el cumplimiento de las normas sigue siendo un factor clave para garantizar la seguridad en la ciudad.

En medio de este panorama, la combinación de sanciones económicas, inmovilizaciones y campañas pedagógicas se presenta como la principal herramienta para enfrentar una problemática que continúa afectando la movilidad y la seguridad de los ciudadanos en Bogotá.

Temas Relacionados

MotosColombiaMultasSanciones2026Colombia-noticias

Más Noticias

“No existe ningún botón para sacar plata sin permiso”: Nequi aclara mitos sobre transferencias y seguridad

Nequi aclaró dudas frecuentes sobre el uso de su plataforma y desmintió rumores sobre posibles fraudes. La billetera digital explicó qué pasa con transferencias erróneas y cómo funcionan sus herramientas

“No existe ningún botón para sacar plata sin permiso”: Nequi aclara mitos sobre transferencias y seguridad

Antioquia lidera asesinatos de líderes sociales y masacres en 2026: cifras alertan por escalada de violencia

Antioquia encabeza los casos de asesinatos de líderes sociales y masacres en Colombia durante 2026. Informes advierten que la violencia sigue concentrada en territorios con presencia de grupos armados ilegales

Antioquia lidera asesinatos de líderes sociales y masacres en 2026: cifras alertan por escalada de violencia

“Confié en él como en un hijo y me vendió”: Mane Díaz revela cómo fue traicionado antes de su secuestro

Mane Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, relató nuevos detalles sobre el secuestro que sufrió en 2023. Aseguró que una persona de su entorno cercano lo habría entregado, facilitando su retención en zona rural

“Confié en él como en un hijo y me vendió”: Mane Díaz revela cómo fue traicionado antes de su secuestro

“No nos parece bien que la inflación esté en 5,5 %”: ovacionan a codirectora del Banco de la República en Asofondos

Olga Lucía Acosta fue ovacionada en el Congreso de Asofondos tras defender mantener altas las tasas de interés. La funcionaria respondió a críticas del Gobierno y advirtió riesgos por inflación en Colombia

“No nos parece bien que la inflación esté en 5,5 %”: ovacionan a codirectora del Banco de la República en Asofondos

“En nuestro gobierno no vamos a permitir este tipo de situaciones”: María José Pizarro responde a denuncias de Angie Rodríguez

La senadora María José Pizarro se pronunció sobre las denuncias de Angie Rodríguez y pidió que se investiguen. Sus declaraciones generaron críticas y reavivaron el debate político

“En nuestro gobierno no vamos a permitir este tipo de situaciones”: María José Pizarro responde a denuncias de Angie Rodríguez
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

Testigos señalaron al coronel (r) Guzmán Ramírez de estar implicado en ejecuciones extrajudiciales en Antioquia

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

ENTRETENIMIENTO

La Liendra intentó infiltrarse a una zona de tolerancia en Medellín para un nuevo documental: así le fue

La Liendra intentó infiltrarse a una zona de tolerancia en Medellín para un nuevo documental: así le fue

Ana del Castillo habló de James Rodríguez y de un jugador de la selección Colombia que le obsesiona: “Ni siquiera me sigue”

Flow, la banda japonesa de Naruto y Dragon Ball, encabezará la programación internacional en la Comic Con Colombia con un concierto exclusivo

Bacilos rehizo “Perderme Contigo” junto a Gilberto Santa Rosa e incursionó en el formato sinfónico

Daniela Ospina aclaró el misterio detrás de sus bodas y reveló el emotivo papel de Salomé en su gran día junto a Gabriel Coronel

Deportes

América de Cali derrotó 2-1 a Fortaleza en Bogotá y selló su clasificación a playoffs

América de Cali derrotó 2-1 a Fortaleza en Bogotá y selló su clasificación a playoffs

Samuel Martínez, joya de la selección Colombia sub-17, va camino a Europa: el representante reveló su próximo equipo

Andrés Gómez no deja de brillar con el Vasco da Gama: líder de asistencias en el fútbol brasileño

Freddy Hurtado, técnico de la selección Colombia sub-17 reveló el partido más importante del campeonato: no fue la final

Delantero del fútbol argentino pide pista en Atlético Nacional: “Tengo ese sueño por cumplir”