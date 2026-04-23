“No existe ningún botón para sacar plata sin permiso”: Nequi aclara mitos sobre transferencias y seguridad

Nequi aclaró dudas frecuentes sobre el uso de su plataforma y desmintió rumores sobre posibles fraudes - crédito Nequi

Nequi, una de las billeteras digitales más utilizadas en Colombia, salió a aclarar varios mitos sobre el funcionamiento de su plataforma, especialmente aquellos relacionados con la seguridad de las cuentas y posibles retiros no autorizados.

La entidad aseguró que no existe ninguna opción dentro de la aplicación que permita sacar dinero sin el consentimiento del usuario, desmintiendo versiones que generaban preocupación entre sus clientes.

La aclaración surge tras la circulación de rumores sobre supuestas vulnerabilidades en Nequi, lo que llevó a la empresa a explicar de manera detallada cómo operan sus servicios. En ese sentido, la plataforma fue enfática al señalar: “No existe ningún botón o funcionalidad en Nequi que permita sacar plata de la cuenta de otra persona sin su consentimiento en ninguna circunstancia”, citado por Revista Semana.

- crédito Captura de pantalla/Unsplash

El crecimiento del uso de billeteras digitales en Colombia ha incrementado la necesidad de información clara sobre seguridad financiera. De acuerdo con cifras de la Superintendencia Financiera citadas por Revista Semana, entre 2021 y 2025 las operaciones realizadas por internet y aplicaciones móviles pasaron del 35,7 % al 66,6 %, lo que evidencia una mayor dependencia de estos servicios en el sistema financiero.

Frente a las dudas de los usuarios, Nequi explicó que una de las herramientas que ha generado confusión es la opción “Pedir”, la cual permite solicitar dinero a otra persona. Sin embargo, aclaró que esta función no implica ningún tipo de retiro automático. La transacción solo se realiza si el usuario que recibe la solicitud decide aprobarla.

La plataforma insistió en que siempre es necesario verificar los datos antes de aceptar cualquier movimiento. Recomendó aceptar únicamente solicitudes conocidas o previamente acordadas, con el fin de evitar posibles engaños. Este tipo de prácticas, según la empresa, son clave para fortalecer la seguridad en el uso de billeteras digitales.

Nuevo logo de Nequi

Otro de los temas abordados por Nequi tiene que ver con las transferencias erróneas, una situación frecuente entre usuarios. La compañía explicó que, una vez se envía dinero a un número equivocado, la operación no puede revertirse automáticamente. El dinero pasa directamente a la cuenta del destinatario y solo puede ser devuelto con su autorización.

Ante este escenario, la plataforma detalló los mecanismos disponibles para intentar recuperar los recursos. El primero consiste en ingresar al historial de movimientos dentro de la aplicación, seleccionar la transacción y reportar el error mediante la opción correspondiente. Allí, el usuario debe diligenciar la información solicitada para iniciar el proceso.

El nuevo logo conserva los colores del anterior pero presenta una renovada tipografía. (Nequi)

La segunda alternativa es utilizar la función “Pedir”, que permite enviar una solicitud al destinatario para que devuelva el dinero. En este caso, el usuario debe ingresar el número de celular, el monto transferido y un mensaje explicando lo ocurrido. Aunque este proceso depende de la voluntad de la persona que recibió el dinero, es una de las herramientas más utilizadas en estos casos.

Nequi también reiteró que su sistema cuenta con mecanismos de control y verificación para garantizar la seguridad de las transacciones. La empresa indicó que el monitoreo constante y la validación de identidad son parte fundamental de su operación, lo que permite detectar comportamientos inusuales y prevenir posibles fraudes.

El crecimiento de las billeteras digitales en el país ha traído consigo nuevos retos en materia de educación financiera. Muchos usuarios aún desconocen cómo funcionan estas plataformas, lo que facilita la propagación de información errónea o incompleta. Por ello, Nequi ha insistido en la importancia de informarse a través de canales oficiales.

Además, la compañía recordó que el uso responsable de la aplicación es clave para evitar inconvenientes. Verificar cada transacción, revisar los datos del destinatario y no compartir información personal son algunas de las recomendaciones básicas para mantener la seguridad de las cuentas.

El aumento en el uso de plataformas digitales también ha impulsado la necesidad de fortalecer la confianza en el sistema financiero. En este escenario, aclaraciones como las realizadas por Nequi buscan reducir la incertidumbre de los usuarios y prevenir situaciones que puedan derivar en pérdidas económicas.

Aunque los rumores sobre posibles fallas generan preocupación, la empresa reiteró que su plataforma opera bajo protocolos de seguridad que impiden movimientos sin autorización. La claridad en este tipo de información resulta fundamental para garantizar el uso adecuado de las herramientas digitales.

Finalmente, Nequi insistió en que los usuarios deben mantenerse atentos y actuar con precaución frente a cualquier solicitud o transacción. La combinación entre tecnología y buenas prácticas de uso es, según la compañía, la mejor forma de evitar fraudes y proteger el dinero dentro del sistema financiero digital.