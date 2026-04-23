Freddy Hurtado, técnico de la selección Colombia sub-17 reveló el partido más importante del campeonato: no fue la final

Freddy Hurtado fue el director técnico de la selección Colombia sub-17, que le dio el segundo título del Sudamericano al combinado nacional en su historia - crédito FCF

La selección Colombia sub-17 alcanzó una conquista que sigue dando de que hablar. Freddy Hurtado, director técnico del equipo nacional, expuso que el partido ante el local, Paraguay, fue el más importante del torneo. Por encima de la final ante Argentina, pues fue el que aseguró la clasificación al Mundial de la categoría y permitió que los jugadores se liberaran de ese peso, lograr el objetivo con el que viajaron a territorio paraguayo.

El equipo nacional comenzó con un empate ante Ecuador sin goles, luego venció por la mínima diferencia a Chile, y tuvo su primera derrota ante Uruguay 2-0. Después llegó el partido que le demostró al cuerpo técnico que había herramientas para ganar el Sudamericano.

“Me di cuenta que mis jugadores se la creían, de que podían ganar el campeonato, contra Paraguay. Ese equipo nos aterriza y nos dice ojo con lo que están haciendo. En ese escenario había que competir y los chicos lo hicieron. Además, nos permitió soltar la mochila de clasificar al Mundial y así los chicos jugaran más tranquilos para llegar a la práctica lo que veníamos entrenando”.

La selección Colombia sub-17 en medio de su presentación a los medios en Bogotá del trofeo del Sudamericano de Paraguay - crédito FCF

La consagración de la selección Colombia sub-17 en el Sudamericano de 2026 no solo dejó un título histórico, sino también una enseñanza clara, el éxito del equipo estuvo profundamente ligado a su fortaleza mental. Así lo explicó el entrenador Freddy Hurtado, que también reveló detalles del proceso que llevó a la Tricolor a imponerse con autoridad, incluyendo la goleada 4-0 ante Argentina en la final.

El camino al título no fue sencillo. Colombia tuvo que superar momentos complejos durante el torneo, incluyendo derrotas y partidos de alta exigencia. En ese contexto, Hurtado destacó que el punto de quiebre fue el trabajo psicológico realizado con el grupo. Según explicó, la clave fue lograr que los jugadores creyeran en sus capacidades y entendieran que podían competir de igual a igual frente a cualquier rival.

Freddy Hurtado es director técnico de la selección Colombia desde el 1 de marzo de 2025 - crédito Federación Colombiana de Fútbol

“La clave fue que los chicos se dieran cuenta primero que podían”, expresó el técnico, haciendo énfasis en la construcción progresiva de una mentalidad ganadora. Esta convicción se fue fortaleciendo partido a partido, a medida que el equipo alcanzaba objetivos concretos como clasificar al Mundial, avanzar a la final y, finalmente, quedarse con el campeonato.

Uno de los aspectos más destacados del proceso fue la planificación. El cuerpo técnico realizó entre cinco y seis convocatorias previas al torneo, lo que permitió conocer a fondo a cada jugador y trabajar aspectos específicos tanto en lo individual como en lo colectivo. Además, se implementaron entrenamientos exigentes con jornadas dobles en ciudades como Bogotá y Barranquilla, donde las condiciones climáticas también jugaron un papel importante en la preparación física y mental del grupo.

El propio Hurtado explicó que el equipo fue sometido a cargas altas de trabajo sin que los jugadores mostraran señales de fatiga o inconformidad, lo que reflejó el compromiso y la disciplina del plantel. Este tipo de preparación no solo fortaleció el aspecto físico, sino que también contribuyó a consolidar una mentalidad resiliente, capaz de responder en escenarios adversos.

Samuel Martínez, jugador de la selección Colombia sub-17, tendría grandes opciones de seguir su carrera en Inglaterra - crédito FCF

Otro elemento clave fue el trabajo por líneas y la atención al detalle. El cuerpo técnico dividía al grupo en distintas sesiones para fortalecer fundamentos específicos, algo poco habitual en selecciones juveniles debido al poco tiempo de trabajo. Sin embargo, esta metodología permitió potenciar el rendimiento colectivo y mejorar la comprensión táctica del equipo.

Hurtado también resaltó el papel de la Federación Colombiana de Fútbol y de los clubes en la formación de los jugadores, destacando que el éxito es el resultado de un trabajo conjunto. Para el entrenador, mantener esa unión y esa mentalidad será clave para el futuro, especialmente pensando en el Mundial Sub-17.

Más allá del trofeo, el legado de este equipo radica en su forma de competir. La selección Colombia sub-17 no solo ganó partidos, sino que demostró carácter, disciplina y una mentalidad fuerte que le permitió sobreponerse a cualquier obstáculo. En palabras del propio técnico, el desafío ahora será sostener esa “mentalidad campeona” en las próximas generaciones.