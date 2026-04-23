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América de Cali derrotó 2-1 a Fortaleza en Bogotá y selló su clasificación a playoffs

El equipo vallecaucano alcanzó los 30 puntos en la Liga BetPlay 2026-I, en un partido marcado por una expulsión, decisiones arbitrales revisadas en el VAR y la efectividad en momentos clave del juego

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Los goles de Tomás Ángel y Yeison Guzmán permitieron asegurar la clasificación de América- crédito @AmericadeCali/X
Los goles de Tomás Ángel y Yeison Guzmán permitieron asegurar la clasificación de América- crédito @AmericadeCali/X

América de Cali cumplió con el objetivo y se clasificó a los playoffs de la Liga BetPlay 2026-I, tras imponerse 2-1 a Fortaleza en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en juego pendiente de la quinta jornada del campeonato.

El compromiso, que había sido aplazado por problemas en el estado del campo de juego, permitió poner al día el calendario. Con este resultado, el conjunto vallecaucano llegó a 30 unidades, cifra suficiente para asegurar su presencia en la fase final del torneo.

Fortaleza generó las primeras opciones, pero América fue efectivo

Durante los primeros minutos, Fortaleza asumió la iniciativa y generó aproximaciones mediante remates de media distancia. Jhon Velásquez estrelló un balón en el palo y Andrés Arroyo exigió al arquero Jorge Soto, quien respondió de manera efectiva.

América tuvo dificultades para sostener la posesión en ese tramo inicial. Sin embargo, aprovechó su primera opción clara para abrir el marcador.

Al minuto 24, tras una jugada colectiva, Tomás Ángel definió dentro del área para marcar el 0-1, luego de una acción en la que participaron Yeison Guzmán y Brayan Correa.

La expulsión de Daniel Valencia condicionó el trámite del partido. - crédito @AmericadeCali/X
La expulsión de Daniel Valencia condicionó el trámite del partido. - crédito @AmericadeCali/X

Expulsión de Daniel Valencia condicionó el desarrollo del partido

Pocos minutos después del primer gol, el encuentro cambió en su desarrollo. Daniel Valencia fue expulsado tras una acción ofensiva en la que levantó la pierna e impactó a un rival, decisión que tomó el árbitro Luis Matorel.

La jugada generó inconformidad en el banco de América, debido a que no fue revisada mediante el sistema VAR. Con esta decisión, el equipo visitante quedó con diez jugadores durante más de sesenta minutos.

A pesar de la inferioridad numérica, América mantuvo el orden defensivo y evitó que Fortaleza capitalizara la posesión. Incluso, Yeison Guzmán estuvo cerca de ampliar la ventaja con un remate que impactó en el travesaño antes del descanso.

América amplió la ventaja desde el punto penal

En el segundo tiempo, Fortaleza intentó asumir el control del juego, aunque sin generar opciones claras en los primeros minutos. Por su parte, América mantuvo una estructura defensiva sólida y buscó aprovechar espacios.

Al minuto 60, Brayan Correa fue derribado dentro del área y el árbitro sancionó penal tras revisión en el VAR. La decisión provocó reclamos por parte del equipo local.

Yeison Guzmán ejecutó el cobro y convirtió el 0-2, ampliando la diferencia para el conjunto escarlata.

El equipo visitante sostuvo la ventaja pese a jugar con diez hombres. - crédito @AmericadeCali/X
El equipo visitante sostuvo la ventaja pese a jugar con diez hombres. - crédito @AmericadeCali/X

Fortaleza descontó en el tramo final, pero no evitó la derrota

En los minutos finales, Fortaleza adelantó sus líneas en busca del descuento. Andrés Arroyo volvió a generar peligro con un remate que impactó en el palo, mientras que un gol fue invalidado por mano en la acción previa.

El descuento llegó en la recta final del partido. Sebastián Navarro envió un balón largo que fue conectado de cabeza por Andrés Arroyo para el 1-2.

A pesar del intento del equipo local por igualar el marcador, América logró sostener la ventaja hasta el final del encuentro.

Tabla de posiciones y consecuencias del resultado

Con la victoria, América de Cali alcanzó los 30 puntos y aseguró su clasificación a los playoffs, ubicándose dentro del grupo de los ocho mejores del torneo.

Por su parte, Fortaleza se quedó con 19 unidades y sin opciones matemáticas de avanzar, quedando eliminado de la competencia.

Posiciones de la Liga BetPlay I-2026

  1. Atlético Nacional | 40 puntos / +22 DG | 17 partidos jugados
  2. Deportivo Pasto | 34 puntos / +6 DG |17 partidos jugados
  3. Junior de Barranquilla | 31 puntos / +6 DG |17 partidos jugados
  4. Deportes Tolima | 30 puntos / +12 DG |17 partidos jugados
  5. América de Cali | 30 puntos / +10 DG |17 partidos jugados
  6. Once Caldas | 29 puntos / +8 DG |17 partidos jugados
  7. Internacional de Bogotá | 25 puntos / -2 DG |17 partidos jugados
  8. Santa Fe | 23 puntos / 4 DG |17 partidos jugados
  9. Deportivo Cali | 23 puntos / +3 DG |17 partidos jugados
  10. Independiente Medellín | 23 puntos / 2 DG |17 partidos jugados
  11. Atlético Bucaramanga | 22 puntos / +7 DG / 17 partidos jugados
  12. Millonarios | 22 puntos / 6 DG |17 partidos jugados
  13. Águilas Doradas | 22 puntos / -6 DG |17 partidos jugados
  14. Llaneros |21 puntos / 0 DG |17 partidos jugados
  15. Fortaleza |19 puntos / -5 DG |17 partidos jugados
  16. Cúcuta Deportivo | 15 puntos / -11 DG |17 partidos jugados
  17. Alianza FC | 15 puntos / -14 DG |17 partidos jugados
  18. Jaguares |14 puntos / -15 DG |17 partidos jugados
  19. Boyacá Chicó | 14 puntos / -16 DG |17 partidos jugados
  20. Deportivo Pereira |7 puntos / -17 DG |17 partidos jugados
Atlético Nacional con figuras como Marino Hinestroza y Kevin Viveros busca revalidar el título conseguido en el segundo semestre del 2024 - crédito Colprensa
Atlético Nacional lidera la tabla de la Liga BetPlay 2026-I con 40 puntos y una diferencia de gol de +22 en 17 partidos. - crédito Colprensa

Lo que viene para ambos equipos

En las dos fechas restantes de la fase regular, América de Cali enfrentará a Deportivo Cali en condición de visitante, en el clásico vallecaucano, y posteriormente cerrará ante Deportivo Pereira en el estadio Pascual Guerrero.

Fortaleza, por su parte, visitará a Independiente Medellín y recibirá a Atlético Bucaramanga, compromisos en los que buscará finalizar de la mejor manera su participación en el campeonato.

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