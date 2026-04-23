Flow, la banda japonesa de Naruto y Dragon Ball, encabezará la programación internacional en la Comic Con Colombia con un concierto exclusivo

Flow es responsable de los openings más populares de Naruto y Dragon Ball Z, considerados himnos globales del anime y el punk-rock japonés - credito Montaje Johan Largo/Infobae-Comic Con Colombia

Por primera vez en la historia de los espectáculos en Colombia, la banda japonesa Flow —reconocida como la “realeza de los Anisongs” y célebre por interpretar los icónicos temas de Naruto y Dragon Ball Z— confirma su llegada al país como parte de la programación oficial de la Comic Con Colombia 2026.

El grupo, que ha consolidado una base de seguidores en toda Latinoamérica gracias a sus presentaciones en México, Brasil, Argentina, Chile, Perú y Ecuador, ofrecerá un concierto exclusivo el sábado 27 de junio en Corferias, Bogotá, marcando un momento especial para los fanáticos del anime y la cultura pop.

Un fenómeno global: Flow y el legado de los Anisongs

La noticia de la visita de Flow causó entusiasmo entre los seguidores del anime y el rock japonés. La banda es responsable de algunos de los temas más emblemáticos de la animación japonesa, como GO!!! y Sign, ambos openings de Naruto y Naruto Shippuden que han trascendido generaciones y encabezan listas de favoritos en encuestas de plataformas como Crunchyroll y TV Asahi. Su música ha sido parte fundamental de la experiencia audiovisual de millones de espectadores en todo el mundo.

El concierto exclusivo de Flow en Corferias, Bogotá, el 27 de junio, marca un hito para los fanáticos colombianos del anime y la cultura pop - credito Comic Con Colombia

Flow no solo ha dejado huella con Naruto. El grupo ha compuesto e interpretado canciones clave para otras franquicias de culto, como Color (Code Geass: Lelouch of the Rebellion), Days (Eureka Seven), World End (Code Geass: Lelouch of the Rebellion R2), así como Howling (The Seven Deadly Sins) y Kibou no Uta (Dragon Ball Z: La Batalla de los Dioses).

En 2013 fueron seleccionados para reversionar Cha-La Head-Cha-La, el tema principal de Dragon Ball Z para la película La Batalla de los Dioses, estableciendo un puente musical entre distintas generaciones de aficionados. Flow suma más de 1,5 millones de oyentes mensuales en plataformas digitales. Canciones como Sign superan los 100 millones de reproducciones, y GO!!! se acerca a cifras similares, consolidándose como himnos globales del anime y el punk-rock japonés.

Presentación en Colombia: un sueño cumplido para la Comic Con y los fans

La confirmación de Flow como parte de la Comic Con Colombia marca un antes y un después en la oferta cultural para los fanáticos locales. El director de Comic Con Colombia, Alejandro Caballero, expresó: “Ser pioneros en la visita de una banda emblemática en el mundo del anime como Flow es para nosotros cumplir un sueño como feria y un compromiso con nuestros asistentes, quienes finalmente podrán corear en vivo himnos de Naruto, Dragon Ball y algunas series de culto”.

Flow realizará una sesión de fotos y firma de autógrafos el 28 de junio en la Comic Con Colombia, ofreciendo a los fans una experiencia única - crédito Xataca

Además, el domingo 28 de junio Flow realizará una sesión especial de fotos y firma de autógrafos, un espacio exclusivo para que los fanáticos puedan conocer de cerca a los integrantes de la agrupación y llevarse recuerdos únicos de su paso por Colombia.

La jefe de proyecto de Corferias para Comic Con, Tatiana Rudd, expresó: “Conectaremos a los fans con una reconocida banda de punk-rock que llega al país por primera vez, bajo una alta expectativa de compartir con seguidores de series que han marcado generaciones completas. Es un honor que Corferias sea la casa que les dé la bienvenida”.

La edición 2026 de la Comic Con Colombia promete ser histórica no solo por la presencia de Flow, sino también por la confirmación de la actriz y directora de doblaje mexicana Patricia Acevedo. Reconocida por ser la voz en español de personajes como Lisa Simpson, Serena Tsukino (Sailor Moon), Milk (Dragon Ball Z), Angélica Pickles (Rugrats) y Rachel Green (Friends), Acevedo es una leyenda del doblaje latinoamericano y un referente para varias generaciones.

Los asistentes podrán vivir experiencias exclusivas con Patricia Acevedo, como sesiones de autógrafos, fotografías y contenido personalizado en audio y video - crédito Comic Con Colombia

Con más de 40 años de trayectoria, su participación amplía la oferta para los asistentes y consolida a la Comic Con como un punto de encuentro para los grandes protagonistas del anime, el doblaje y la cultura pop.

Finalmente, la organización de la Comic Con Colombia anunció que próximamente se confirmarán más invitados, lo que amplía las posibilidades de interacción y el abanico de actividades para los asistentes. El evento promete reunir a fanáticos de todas las edades y consolidar a Bogotá como epicentro de la cultura geek en la región.