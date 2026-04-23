Delantero del fútbol argentino pide pista en Atlético Nacional: “Tengo ese sueño por cumplir”

Atlético Nacional es uno de los equipos con más historia y títulos del fútbol colombiano, por eso interesa a muchos jugadores - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional sigue dando de qué hablar en el fútbol colombiano, no solo porque es líder indiscutible de la Liga BetPlay y las críticas de los hinchas al técnico Diego Arias por su juego, sino porque el club mantiene ese prestigio que lo hace interesante para otros jugadores.

Un futbolista que se encuentra en Argentina demostró su amor por el verde, aseguró que desea llegar al cuadro antioqueño y cumpliría un sueño de su niñez, así que espera lograrlo en los próximos años con su juego y rendimiento actual en el Torneo Apertura de ese país.

“En Colombia con el ‘Verde’”

El delantero colombiano Yoshan Valois expresó su sueño futbolístico de jugar en Atlético Nacional, uno de los equipos más destacados de Colombia, en declaraciones al programa Medio Tiempo, del canal deportivo Win Sports. Tras su llegada al fútbol argentino con Lanús, el atacante compartió su deseo de cumplir este anhelo, manteniendo además grandes expectativas para el avance de su carrera.

Valois manifestó que, aunque aspira a llegar a equipos europeos de primer nivel, su principal ilusión es vestir la camiseta de Atlético Nacional. Destacó que desde niño ha sentido afinidad por el club y sueña con ser parte del equipo en algún momento de su trayectoria deportiva.

Yoshan Valois fue goleador en Deportivo Pasto, es figura de Lanús y sueña con llegar a Atlético Nacional - crédito Club Lanús

“Si me dan la oportunidad, me gustaría jugar en un Manchester City o Arsenal, equipos en los que vale una oportunidad de esas. Hay que construir y hay que trabajar bastante. En Colombia con el ‘Verde’”, fueron las palabras del exgoleador del Deportivo Pasto en 2025.

Con respecto a los verdolagas, líderes de la Liga BetPlay con 40 puntos, el delantero de Lanús aseguró que “Atlético Nacional, pues, con todo respeto a los clubes de Colombia, siempre de niño me ha gustado Nacional. Tengo ese sueño por cumplir”.

Nacional lo habría buscado

Antes de recalar en Lanús, el nombre de Yoshan Valois se barajó como opción en el mercado colombiano. Deportes RCN informó que Atlético Nacional buscó alternativas en ataque tras la salida de Facundo Batista en 2025 y consideró al deportista como posible refuerzo, llegando a mencionarse un monto cercano a un millón de dólares para una potencial transferencia.

Durante esa etapa, la directiva del verde habría seguido al delantero mientras negociaba la posibilidad de jugar en el Ajmat Grozni de Rusia, una operación que no se concretó. Finalmente, Valois optó por la oferta del conjunto argentino después de su paso por Deportivo Pasto.

Atlético Nacional habría considerado el fichaje de Yoshan Valois a finales de 2025, pero lo descartó - crédito Atlético Nacional

Su rendimiento actual seguiría siendo monitoreado cuidadosamente por el club antioqueño, que evalúa las opciones de cara al futuro si el delantero mantiene su evolución positiva en el extranjero.

Presente de Yoshan Valois en Lanús y sus metas en Argentina

A sus 21 años, Valois se ha consolidado como una de las jóvenes promesas del fútbol sudamericano tras incorporarse a Lanús, equipo que recientemente ganó la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana. En su periodo inicial, el delantero nacido en Istmina, Chocó, ya suma dos goles en tres partidos y uno de esos tantos fue en la actual edición de la Copa Libertadores.

Además de su interés en Atlético Nacional, Valois confesó en entrevista su deseo de dejar huella en el balompié argentino. Entre sus objetivos figura la ambición de anotar un gol a Boca Juniors, considerado rival histórico de Lanús, y celebrarlo “con un baile”, una marca personal en sus conquistas.

Yoshan Valois suma dos goles en ocho partidos con Lanús en 2026, uno por la Liga Profesional y otro en la Copa Libertadores - crédito Juan Ignacio Roncoroni/EFE

Ya ha conseguido marcar ante Banfield, el clásico rival de su club actual, en el triunfo por la mínima diferencia el 13 de abril y por la fecha 14 del Torneo Apertura, lo que afianza su perfil como delantero para partidos de alta rivalidad y compromiso.