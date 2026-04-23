Antioquia lidera asesinatos de líderes sociales y masacres en 2026: cifras alertan por escalada de violencia

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Antioquia se consolidó como el departamento con más asesinatos de líderes sociales y mayor número de masacres en Colombia durante 2026, según reportes de la Defensoría del Pueblo, Indepaz y la fundación Forjando Futuros.

Las cifras reflejan una persistencia de la violencia que impacta directamente a comunidades rurales y procesos sociales en distintas regiones del país.

El departamento registra el mayor número de líderes sociales asesinados en lo corrido del año, lo que evidencia un escenario crítico en materia de derechos humanos. De acuerdo con los datos, Antioquia supera a regiones como Cauca y Arauca, que reportan cuatro casos cada uno, mientras que Nariño registra tres homicidios y otros departamentos presentan cifras menores.

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La situación también se agrava por el número de masacres registradas, posicionando a Antioquia como el territorio más afectado por este tipo de hechos violentos. Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026 se contabilizaron seis masacres en el departamento, dentro de un total nacional de 35 eventos que dejaron 133 víctimas, según cifras citadas por Revista Semana.

Uno de los casos que refleja la gravedad de la situación ocurrió el 31 de marzo en el municipio de Ituango, donde fue asesinado Alexander de Jesús Chavarría Montoya, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de La Granja. El líder campesino había denunciado previamente hechos de violencia en su territorio y, según información citada por Revista Semana, había recibido amenazas antes de su muerte.

De acuerdo con los reportes, hombres armados llegaron hasta su vivienda, lo sacaron por la fuerza y posteriormente lo asesinaron. Este hecho se suma a otros casos registrados en el departamento y evidencia los riesgos que enfrentan quienes ejercen liderazgo social en zonas con presencia de grupos armados ilegales.

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El panorama descrito por las organizaciones coincide en señalar que gran parte de las víctimas son líderes que trabajan en temas relacionados con la defensa del territorio, el medioambiente y la restitución de tierras. “Permanece una situación que es el ataque contra defensores del tema de tierras”, afirmó Gerardo Vega, abogado de la fundación Forjando Futuros, citado por Revista Semana.

Según el experto, estos ataques están relacionados con conflictos históricos por la propiedad de la tierra y la presencia de economías ilegales en distintas regiones. “Mientras no se avance en un tema de reforma agraria (…) van a seguir asesinando líderes sociales”, aseguró, citado por ese medio.

Además de los homicidios, las organizaciones advierten que existe un patrón de estigmatización previo a los ataques. “Eso quiere decir es que a la gente la desacreditan, la calumnian (…) y luego, si pueden, viene el asesinato físico”, explicó Vega, citado por Revista Semana. Este fenómeno, según los informes, contribuye a aumentar el riesgo para quienes defienden derechos humanos en los territorios.

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Por su parte, Indepaz ha señalado que la violencia contra líderes sociales mantiene tendencias similares a años anteriores. Camilo González Posso, presidente de esa organización, indicó que “la situación de asesinato y de amenazas a los líderes sociales continúa siendo muy grave en Colombia”, citado por Revista Semana.

El directivo explicó que, aunque se ha registrado una leve disminución frente a periodos anteriores, no se puede hablar de un cambio estructural en la dinámica de violencia. “Siguen los mismos patrones y la estigmatización como uno de ellos”, agregó, al referirse a los factores que anteceden los ataques.

La Defensoría del Pueblo también alertó sobre el impacto de estos hechos en las comunidades. Según la entidad, “cada caso representa una afectación grave a la vida, al liderazgo social y a los procesos organizativos en los territorios”, citado por Revista Semana.

Las cifras acumuladas desde la firma del acuerdo de paz en 2016 refuerzan la preocupación. De acuerdo con los datos oficiales, 1.699 personas han sido asesinadas en ese periodo, lo que evidencia la persistencia de la violencia contra líderes sociales en el país.

Otro elemento que agrava la situación es la presencia de grupos armados ilegales en varias zonas de Antioquia, lo que incrementa los riesgos para la población. En algunos casos, las autoridades han señalado que los ataques podrían estar relacionados con disputas territoriales o control de economías ilícitas, factores que siguen generando tensión en distintas regiones.

El análisis de los informes también destaca que los discursos de odio y la desinformación contribuyen a este escenario. Según el documento “Violencias discursivas y riesgos contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia”, estas prácticas han incrementado la vulnerabilidad de los líderes sociales, facilitando contextos de agresión.

Aunque el país ha avanzado en algunos frentes institucionales, las organizaciones coinciden en que aún existen retos importantes para garantizar la protección de quienes ejercen liderazgo en las comunidades. La necesidad de fortalecer la presencia del Estado en los territorios y mejorar los mecanismos de prevención sigue siendo uno de los principales desafíos.

El caso de Antioquia refleja una realidad compleja que combina factores históricos, sociales y de seguridad. Las cifras no solo evidencian la magnitud del problema, sino también la urgencia de implementar estrategias efectivas que permitan reducir la violencia y proteger a quienes trabajan en la defensa de derechos en el país.