Colombia

Vehículos nuevos no deben hacer revisión técnico-mecánica en 2026: estas son las excepciones en Colombia

La normativa vigente establece que algunos vehículos están exentos de la revisión técnico-mecánica en 2026. La medida beneficia principalmente a automotores nuevos.

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Según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), el 57% de los vehículos en Colombia no cumplieron con la revisión técnico-mecánica en 2024 - crédito CDA
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En Colombia, la revisión técnico-mecánica es un requisito obligatorio para garantizar la seguridad vial y el correcto funcionamiento de los vehículos. Sin embargo, no todos los propietarios deben cumplir con este trámite en 2026, debido a las modificaciones introducidas por la normativa vigente, según información publicada por Revista Semana.

La principal excepción aplica para los vehículos nuevos, que cuentan con un plazo ampliado antes de realizar su primera inspección obligatoria. Esta medida quedó establecida en la Ley 2294 de 2023, que modificó el artículo 52 de la Ley 769 de 2002, ajustando los tiempos en los que debe efectuarse este procedimiento.

El Ministerio de Transporte entregó un documento con modificaciones importantes en la revisión técnico-mecánica para 2025 - crédito CDA
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De acuerdo con la normativa, los vehículos particulares matriculados después del 19 de mayo de 2023 deberán realizar su primera revisión técnico-mecánica cinco años después de su registro. Esto significa que los automóviles modelo 2023, 2024, 2025 y 2026 no están obligados a cumplir con este trámite durante el año en curso.

La decisión busca otorgar un beneficio a los compradores de vehículos cero kilómetros, teniendo en cuenta que estos automotores incorporan estándares de seguridad más recientes y presentan menor probabilidad de fallas mecánicas durante sus primeros años de uso.

En contraste, los vehículos de servicio público tienen condiciones diferentes. En estos casos, la primera revisión técnico-mecánica debe realizarse dos años después de la matrícula. Posteriormente, tanto para vehículos particulares como de servicio público, la inspección debe hacerse de manera anual.

Tenga en cuenta que si va a realizar la revisión técnico mecánica se recomienda que lleve su vehículo a alguien de confianza - crédito Colprensa
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La normativa también aplica para motocicletas, que siguen los mismos lineamientos establecidos para los vehículos particulares en cuanto a los plazos de revisión. Esto implica que las motos nuevas también cuentan con un periodo inicial más amplio antes de someterse a la inspección obligatoria.

La revisión técnico-mecánica es un procedimiento que permite verificar el estado general del vehículo, incluyendo aspectos fundamentales como el sistema de frenos, la suspensión, la dirección y los componentes eléctricos. Además, se evalúan las emisiones contaminantes para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales.

Durante este proceso, también se inspeccionan elementos de seguridad como los cinturones, las llantas, las puertas y la carrocería. En el caso de los vehículos de transporte público, se incluyen revisiones adicionales relacionadas con las condiciones para los pasajeros, como las salidas de emergencia.

En el caso de las motocicletas, la evaluación contempla aspectos como el estado de la silla, los pedales, el sistema de frenos y otros componentes esenciales para la seguridad del conductor.

El cumplimiento de este trámite es fundamental para reducir riesgos en las vías y prevenir accidentes relacionados con fallas mecánicas. Por esta razón, las autoridades insisten en la importancia de realizar la revisión dentro de los plazos establecidos, una vez se cumple el periodo de exención.

Los CDA están sujetos a constantes revisiones por parte de las autoridades - crédito @Supertransporte / X
- crédito @Supertransporte / X

Aunque la ley contempla excepciones para ciertos vehículos, el objetivo general sigue siendo garantizar que todos los automotores que circulan en el país cumplan con condiciones mínimas de seguridad y funcionamiento.

El desconocimiento de estos plazos puede llevar a sanciones económicas y a la inmovilización del vehículo, por lo que es clave que los conductores verifiquen la fecha de matrícula y el momento en que deben realizar su primera revisión técnico-mecánica.

De esta manera, la normativa vigente en 2026 establece un equilibrio entre facilitar la adquisición de vehículos nuevos y mantener los controles necesarios para la seguridad vial en Colombia.

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