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Ana del Castillo habló de James Rodríguez y de un jugador de la selección Colombia que le obsesiona: “Ni siquiera me sigue”

La cantante respondió a una serie de preguntas rápidas durante una entrevista, perfilando sus gustos en materia de hombres con base en los futbolistas del seleccionado nacional

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Durante una entrevista, Ana del Castillo fue bombardeada con preguntas sobre los jugadores de la selección Colombia y sorprendió con una revelación - crédito @anadelcastilloj/Instagram y FPF/X
Durante una entrevista, Ana del Castillo fue bombardeada con preguntas sobre los jugadores de la selección Colombia y sorprendió con una revelación - crédito @anadelcastilloj/Instagram y FPF/X

La selección Colombia está en boca de todo el país cuando faltan semanas para que inicie su participación en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Ante la expectativa por la lista final de convocados por Néstor Lorenzo que se daría a conocer en mayo, las preguntas alrededor de la Tricolor pueden orientarse al plano deportivo o trascender hacia el ámbito personal. Prueba de ello, la serie de preguntas rápidas que recibió Ana del Castillo.

La cantante reconocida en el género vallenato por su actitud frontal, fue entrevistada en el programa Tarde, pero llego de La FM. Como suele suceder en los formatos conducidos por Eva Rey, la entrevistada fue objeto de una serie de preguntas rápidas orientadas a conocer sus gustos en materia de hombres tomando como punto de referencia a los habituales de la selección Colombia.

La selección Colombia cierra sus partidos de preparación en marzo con dos derrotas - crédito FCF
Ana del Castillo admitió que besó a un futbolista de la Tricolor, pero se negó a revelar su identidad - crédito FCF

Inicialmente le preguntaron por el jugador que consideraba el mejor del seleccionado nacional, y del Castillo mencionó que era James Rodríguez. Cuando le preguntaron por el que encontraba más atractivo, la cantante volvió a mencionar a James.

Acto seguido, Eva Rey preguntó con cuál jugador “te chupetearías”, y fue ahí cuando Ana eligió mostrarse más reservada. “Ay, no, manita, ellos son fuertes. Son amigos míos. Deja así, deja estar”, respondió.

La locutora le preguntó si no se había dado un beso con alguno, a lo que del Castillo respondió afirmativamente. Sin embargo, evitó dar nombres. "Después comienzan a buscar los nombres", apuntó.

Ante la insistencia para que diera pistas como el número de la camiseta, su posición en el campo o el equipo en el que jugaba, la cantante decidió darles una respuesta diferente: el nombre del jugador que le gustaría haber besado.

La cantante mencionó el nombre de David Ospina, arquero de la selección Colombia y de Atlético Nacional. “Neni, con Ospina, que sí”, expresó la cantante. Cuando le preguntaron si nunca había tenido contacto con él, Ana respondió medio en broma medio en serio: “No, ni me sigue. Y no sabe... Ve, estoy aquí, hijo”, expresó, desatando las risas de los locutores.

Ana del Castillo admitió que le gustaría haber podido besar a David Ospina - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
Ana del Castillo admitió que le gustaría haber podido besar a David Ospina - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

La entrevista incluyó momentos de humor y complicidad entre las participantes. Cuando le preguntaron a quién invitaría a una fiesta vallenata, Del Castillo respondió que prefería asistir con la misma Eva Rey antes que con algún jugador de la selección.

Ana del Castillo lanzó nuevo tema, “Perdiste La Batalla”

Por estos días la cantante se encuentra preparando todo para el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio, X amor a mí, que se espera sea publicado el próximo 17 de mayo en todas las plataformas digitales.

Aprovechando su cumpleaños 27 celebrado el pasado 9 de abril, la artista presentó el segundo adelanto de esta producción. Escrito por Roland Valbuena Junior, cuenta una historia inspirada en la vida real y cargada de emociones con las que muchas personas podrán sentirse identificadas, por su orientación al despecho.

Gracias a la interpretación de Ana, el tema cobra más fuerza y se siente como una especie de catarsis para la artista vallenata.

Cabe recordar que la artista compartirá tarima con Iván Villazón el sábado 25 de abril, como parte del primer fin de semana del Festival Vallenato, en el que se rendirá tributo al Binomio de Oro de América por sus 50 años de carrera musical.

  • Jueves 30 de abril: Silvestre Dangond - Juancho de la Espriella, Danny Ocean, Peter Manjarrés, Aria Vega e Iván Villazón
  • Viernes 1 de mayo: Silvestre Dangond - Juancho de la Espriella, Guayacán Orquesta y Jean Carlos Centeno.
  • Sábado 2 de mayo: J Balvin, Binomio de Oro de América, Churo Díaz y Elder Dayán.

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