Colombia

“No nos parece bien que la inflación esté en 5,5 %”: ovacionan a codirectora del Banco de la República en Asofondos

Olga Lucía Acosta fue ovacionada en el Congreso de Asofondos tras defender mantener altas las tasas de interés. La funcionaria respondió a críticas del Gobierno y advirtió riesgos por inflación en Colombia

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Olga Lucía Acosta, miembro del Comité Autónomo de Regla Fiscal (Carf). FOTO: Corficolombiana
FOTO: Corficolombiana

La codirectora del Banco de la República, Olga Lucía Acosta, recibió una ovación en el Congreso de Asofondos tras exponer su postura sobre la política monetaria en Colombia y defender la necesidad de mantener las tasas de interés en niveles elevados. “No nos parece bien que la inflación esté en 5,5 %”, afirmó durante su intervención, citado por Revista Semana.

La reacción del auditorio se produjo luego de que la funcionaria justificara la decisión de no reducir las tasas de interés, pese a las críticas del Gobierno nacional. En su exposición, Acosta explicó que el objetivo principal del Banco de la República sigue siendo llevar la inflación a una meta cercana al 3 %, lo que implica mantener medidas restrictivas en el corto plazo.

El respaldo recibido en el Congreso de Asofondos refleja el apoyo de sectores económicos a una política monetaria más estricta en medio del actual escenario inflacionario. Durante varios minutos, los asistentes aplaudieron de manera unánime su intervención, lo que evidenció coincidencias con su visión sobre la estabilidad de precios y el manejo de la economía.

Santiago García es el presidente de la Junta Directiva de Asofondos - crédito Asofondos
Santiago García es el presidente de la Junta Directiva de Asofondos - crédito Asofondos

La participación de Acosta se dio en un contexto marcado por tensiones entre el Gobierno y el Banco de la República. El presidente Gustavo Petro ha cuestionado en varias ocasiones la decisión de mantener tasas altas, argumentando que estas afectan el crecimiento económico. Sin embargo, la codirectora reiteró que el enfoque del Emisor está centrado en el control de la inflación y la estabilidad a largo plazo.

Durante su intervención, la funcionaria explicó que existen factores que presionan el comportamiento de los precios en el país. Entre ellos mencionó el incremento del salario mínimo en un 23 %, así como otros elementos que podrían generar nuevas presiones inflacionarias. Según indicó, estas condiciones justifican mantener una política monetaria prudente.

Acosta también señaló que las decisiones adoptadas por el Banco de la República no son aisladas, sino que responden a tendencias globales. Recordó que organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han recomendado a los bancos centrales actuar con firmeza frente a la inflación, incluso si esto implica impactos en el crecimiento económico en el corto plazo.

Olga Lucía Acosta, nueva codirectora del Banco de la República. Presidente Petro confirma su nombramiento. Colprensa.
Colprensa.

En ese sentido, enfatizó que las tasas de interés altas tienen un costo, pero son necesarias para evitar efectos más graves en el futuro. “Sabemos que las tasas altas tienen un costo en materia de crecimiento, pero existimos (…) para poner la mirada en el largo plazo”, expresó, citado por Revista Semana.

Otro de los puntos abordados en su intervención fue el comportamiento de la economía colombiana. Aunque reconoció que se han registrado señales de recuperación, con un crecimiento cercano al 2,6 %, advirtió que este dinamismo está impulsado principalmente por el consumo, lo que podría generar desequilibrios si no se fortalece la inversión.

Según explicó, el crecimiento basado en el consumo puede ser un “espejismo” si no se acompaña de una recuperación sostenida de la inversión productiva. Esta situación, a su juicio, representa un riesgo para la estabilidad económica en el mediano y largo plazo.

El debate sobre las tasas de interés se ha convertido en uno de los temas centrales de la política económica en Colombia. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de reducirlas para estimular la economía, el Banco de la República ha mantenido su postura de priorizar el control de la inflación.

La intervención de Acosta en el Congreso de Asofondos se dio en un espacio que reúne a representantes del sector financiero, expertos económicos y actores del sistema pensional. En este escenario, su postura encontró respaldo entre los asistentes, quienes consideran que la estabilidad de precios es un elemento fundamental para el desarrollo económico del país.

El respaldo también refleja la preocupación del sector financiero frente a los riesgos inflacionarios. Para estos actores, una inflación elevada puede afectar el poder adquisitivo de los ciudadanos y generar incertidumbre en los mercados, lo que justifica mantener medidas de control estrictas.

A pesar de las críticas, el Banco de la República ha reiterado su independencia en la toma de decisiones. La Junta Directiva del Emisor ha defendido su enfoque técnico, basado en análisis económicos y proyecciones de mediano plazo, como fundamento para definir la política monetaria.

El episodio en Asofondos pone en evidencia la división de opiniones sobre el rumbo económico del país. Mientras algunos sectores respaldan la estrategia del Banco de la República, otros consideran que es necesario flexibilizar las medidas para impulsar el crecimiento.

En medio de este debate, la intervención de Olga Lucía Acosta se convirtió en uno de los momentos más destacados del evento. Su mensaje, centrado en la necesidad de controlar la inflación y priorizar la estabilidad económica, marcó la agenda del Congreso y dejó en claro que la discusión sobre las tasas de interés seguirá siendo un tema clave en Colombia durante 2026.

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