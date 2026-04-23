Andrés Gómez no deja de brillar con el Vasco da Gama: líder de asistencias en el fútbol brasileño

Andrés Gómez se consolida como jugador clave de Vasco da Gama en el fútbol brasileño por sus participaciones - crédito Vasco da Gama

Carlos Andrés Gómez encontró en Vasco da Gama un equipo en el que pueda mostrar ese brillo que lo hizo figura en Millonarios y Real Salt Lake de Estados Unidos, pese a que lleva menos de un año en el club y bajo una alta exigencia como es jugar en el fútbol de Brasil.

El colombiano ahora es líder de asistencias en territorio brasileño, una marca que lo hace figura en el Brasileirao, así como en la Copa de Brasil y en el pasado Campeonato Carioca, torneos en los que destacó por su velocidad, talento y capacidad de entrar al área para llegar a gol.

De esta manera, Gómez mantiene el nivel que lo llevó a la selección nacional, en la que tiene altas posibilidades de ser convocado para el Mundial 2026, siendo la primera vez que participe en una Copa de la FIFA en su carrera deportiva y será un escenario ideal para volver a Europa en el mercado de fichajes.

Gómez, el asistente ideal en Vasco

El dominio de Andrés Gómez en el rubro de las asistencias quedó confirmado tras la victoria de Vasco da Gama por 2-0 ante Paysandu en la Copa de Brasil. El extremo colombiano, titular junto a su compatriota Johan Rojas, sumó su noveno pase-gol en torneos nacionales brasileños, posicionándose como el líder absoluto en este aspecto desde su llegada al club, según datos de la cuenta R10 Score.

El liderazgo de Gómez en asistencias se explica por su impacto constante desde que arribó a Vasco da Gama a mediados de 2025 tras dejar el Stade Rennes. Desde entonces, ha participado en 22 partidos en la temporada 2026, con tres goles y tres asistencias en lo que va de 2026. Estos números destacan su regularidad y su capacidad para convertirse en referencia ofensiva del equipo.

Andrés Gómez lleva más asistencias que cualquier otro jugador en Brasil, desde su llegada a Vasco en 2025 - crédito @R10Score/X

La contribución ofensiva del colombiano incluye actuaciones en la Serie A, la Copa de Brasil y el Campeonato Carioca. El entrenador Renato Gaúcho ha subrayado la necesidad de que sus delanteros tengan presencia constante en el área rival para multiplicar las opciones de gol.

“Insisto mucho con mis atacantes. Tienen que ocupar el área. Tienen que estar presentes”, expresó el técnico, en declaraciones recogidas por el medio AS Colombia. Gómez ha implementado estas indicaciones, incrementando su influencia en jugadas decisivas y consolidando su rol en el esquema del club.

Andrés Gómez suma nueve asistencias desde su llegada a Vasco da Gama en 2025 - crédito Vasco da Gama

Contraste con otros colombianos y retos de adaptación

El rendimiento de Andrés Gómez sobresale si se compara con el de otros compatriotas en Vasco da Gama. Marino Hinestroza, fichado desde Atlético Nacional por una suma cercana a los seis millones de dólares, suma trece apariciones con el club brasileño, pero aún no ha marcado goles ni registrado asistencias.

Las críticas de la afición hacia el extremo son crecientes y la prensa local menciona una evidente distancia entre las expectativas y los resultados mostrados hasta ahora. Pese a la presión, el cuerpo técnico del club apuesta por la paciencia ante el proceso de integración del delantero colombiano, pero reconoce la preocupación por la falta de protagonismo.

Marino Hinestroza aún no despega con Vasco da Gama y en Brasil critican al equipo por su mal nivel en 2026 - crédito Juan Ignacio Roncoroni/EFE

“La etapa de Marino en el Vasco hasta el momento ha sido decepcionante. El delantero ha tenido cuatro actuaciones flojas en una racha de partidos en los que el equipo no ha ganado esta temporada”, mencionó el medio Globo Esporte, añadiendo que “ni el departamento de fútbol ni el cuerpo técnico han dado una explicación clara de por qué Marino aún no ha demostrado todo su potencial en el Vasco. El club está manejando la situación con paciencia, pero es consciente de la presión que recae sobre el jugador”.

El técnico Renato Gaúcho reconoció previamente que algunos futbolistas colombianos encuentran dificultades para adaptarse al balompié brasileño, remarcó la importancia de respaldar a los jugadores en su camino de adaptación, considerando las diferencias del fútbol local respecto a la Liga BetPlay.