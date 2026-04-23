Chats entre Brayan Cruz y alias Gabriela revelan la logística del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Brayan Cruz, señalado de coordinar la logística del crimen, figura en la investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay. - crédito Policía Federal de Argentina y Colprensa

Expedientes judiciales conocidos por El Colombiano revelan conversaciones entre Brayan Ferney Cruz Castillo y su pareja, Katherine Andrea Martínez, alias ‘Gabriela’, que harían parte de la logística previa al magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en Bogotá.

De acuerdo con la información judicial, los chats evidencian seguimientos, coordinación de movimientos y verificación de vehículos tipo camioneta Toyota TX blanca blindada, en los meses previos al atentado ejecutado por un sicario de 15 años.

La Fiscalía ha señalado que el crimen estaría relacionado con estructuras disidentes, entre ellas la Segunda Marquetalia, que habría articulado la operación a través de intermediarios logísticos.

Seguimiento a vehículos y coordinación en zona universitaria

En los chats recuperados por peritos forenses, Brayan Cruz menciona reiteradamente la ubicación de camionetas en inmediaciones de la Universidad Javeriana, en Bogotá, durante marzo y abril de 2025.

En uno de los mensajes, el hoy capturado escribe: “Gorda, me acaba de llamar ‘El Viejo’, que está en el punto, pero que no están las camionetas…”

En otra comunicación añade: “Amor, hay un papelito blanco donde anoté las placas… me le puedes tomar foto y me la envías”

Según el expediente citado por el medio ya mencionado, estos intercambios harían parte de un proceso de perfilamiento de vehículos, en el que se buscaba identificar el automotor en el que se movilizaba el objetivo.

Katherine Martínez, conocida como alias Gabriela, es clave en los seguimientos y contactos previos al magnicidio. - crédito Colprensa/Captura video RCN

Mensajes entre Brayan Cruz y alias ‘Gabriela’

Las conversaciones también muestran la participación de Katherine Martínez en actividades de observación y reporte en terreno.

En uno de los mensajes, ella informa: “Ya estoy aquí a dos o tres cuadras, ya voy a asomarme al punto a ver si están las camionetas”

Brayan responde: “Listo mi amor, sí están ahí… ahí vi la TX”

De acuerdo con la investigación, estos intercambios habrían permitido coordinar movimientos en tiempo real en las inmediaciones del punto de observación.

Coordinación de movimientos y puntos de encuentro

Los chats también revelan la presunta coordinación de desplazamientos entre los implicados y otros contactos identificados como “Sabogal” y “El Flaco”.

En uno de los mensajes, Brayan indica: “Ahí la lleva a la universidad Javeriana… la espera unos minuticos y la trae pa’ acá”

En otra comunicación agrega: “A lo que yo dé la salida acá, tú entregas y ya coges tu camino”

Según el expediente judicial, estas instrucciones estarían relacionadas con la coordinación logística de movimientos en el entorno universitario, donde se habría desarrollado parte de la vigilancia previa.

Los mensajes entre Brayan Cruz y alias Gabriela revelan detalles sobre la planeación y ejecución del atentado. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Rol atribuido a Brayan Cruz en la investigación

Según el medio, la Fiscalía señala a Brayan Ferney Cruz Castillo como un posible enlace logístico dentro de la estructura investigada, encargado de reportar movimientos de vehículos y coordinar información entre distintos actores.

En los expedientes conocidos, se indica que Cruz habría recibido instrucciones de alias ‘El Viejo’, identificado como Simeón Pérez Marroquín, y que habría sido intermediario entre ejecutores y otros integrantes de la red.

Además, se menciona su comunicación con otros actores vinculados a las pesquisas, como alias ‘El Flaco’ y alias ‘El Veneco’, quienes harían parte de las líneas de investigación.

Captura en Argentina y antecedentes judiciales

Brayan Ferney Cruz Castillo fue capturado en Argentina por un caso de hurto y por permanecer en situación irregular en ese país. Su detención se produjo tras una diligencia judicial derivada de un juicio abreviado.

Posteriormente, su nombre apareció de manera reiterada en expedientes relacionados con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

En Colombia, el investigado registraba un proceso por el delito de receptación-encubrimiento en un juzgado de Bogotá.

El colombiano Brayan Cruz tenía una orden de captura con circular roja de la Interpol en su contra - crédito Policía Federal de Argentina

Investigación sobre la estructura criminal

De acuerdo con los expedientes citados por el medio, la investigación también vincula la operación con una red más amplia de coordinación criminal.

La Fiscalía ha señalado posibles conexiones con cabecillas como alias ‘El Zarco Aldinever’, presuntamente articulado con otros actores de estructuras disidentes como el Iván Márquez, dentro de líneas de investigación que siguen abiertas.

El análisis de los dispositivos móviles incautados ha permitido reconstruir parte de las comunicaciones previas al atentado, especialmente aquellas relacionadas con la identificación de vehículos y desplazamientos en Bogotá.